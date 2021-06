20 choses que vous ne saviez pas sur les “chansons sur Jane” de Maroon 5

Sortie le 25 juin 2002, Bordeaux 5‘s premier album, Songs About Jane, racontait l’histoire d’une histoire d’amour vouée à l’échec, mais s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde. Faire du groupe un nom connu, il est difficile de croire qu’il puisse y avoir quelque chose que les fans ne savent pas sur l’album… mais il y en a.

uDiscover Music plonge dans le passé pour trouver 20 choses que vous ne saviez pas sur Songs About Jane.

Malgré l’héritage californien du groupe, le noyau d’une grande partie de Songs About Jane a été développé pendant un séjour à New York, où l’exposition du leader Adam Levine à des sons plus urbains a vraiment façonné la direction du disque.

Adam Levine dit qu’il a repéré pour la première fois Jane Herman dans une station-service. Le couple est sorti ensemble pendant quelques années avant de se séparer. Elle a ensuite écrit pour le magazine Vogue.

Bien que les ventes de l’album se soient lentement développées, Songs About Jane s’était vendu à près de trois millions d’exemplaires aux États-Unis à la fin de 2004, et était en tête des charts au Royaume-Uni et en Australie.

“Must Get Out” a été choisi comme dernier single de l’album, mais bien qu’il ait culminé juste dans le Top 40 au Royaume-Uni en avril 2004, il a complètement raté le Billboard Hot 100.

Les paroles torrides de « This Love » ont fait l’objet d’un montage MTV avec une ligne particulièrement racée retravaillée pour la diffusion de la vidéo sensuelle. Les programmeurs radio semblaient ne pas s’en apercevoir.

En 2012, une édition du 10e anniversaire de l’album a associé la sortie originale à un deuxième CD composé en grande partie de démos des morceaux.

Songs About Jane a fini comme l’un des plus gros vendeurs de 2004 aux États-Unis, mais il n’a pas réussi à faire partie du Billboard Top 5, culminant au n ° 6.

Bien que la relation avec Jane Herman se soit effondrée, Adam Levine maintient que le couple reste amical aujourd’hui.

Bien qu’ils aient continué à déplacer des millions d’exemplaires et à être salués comme un classique, les critiques arrogants de la presse rock étaient généralement mitigés dans leur réponse initiale à l’album, Rolling Stone ne lui attribuant que trois étoiles sur cinq.

Chacune des 12 chansons du disque contient au moins une référence à la relation de Levine avec Jane Herman.

Maroon 5 a été nommé meilleur nouvel artiste aux Grammy Awards 2005. L’année suivante, “This Love” a assuré au groupe une autre victoire dans la catégorie de la meilleure performance pop par un duo ou un groupe avec une voix, en relevant des défis par Les tueurs et Les Black Eyed Peas.

Alors que “She Will Be Loved” a bien marché dans le monde entier, l’Australie a vraiment pris la piste à cœur avec cinq semaines non consécutives en tête du classement des singles.

Le programme de tournées féroce qui a suivi le succès de Songs About Jane a conduit le batteur Ryan Dusick à manquer quelques concerts après le retour fâcheux d’une vieille blessure. En 2006, il quitte le groupe.

Bien qu’il ait finalement été choisi comme quatrième single de l’album, “Sunday Morning” aurait été la chanson qui a permis au groupe de signer son nouveau contrat avec Octone Records, le label qui a lancé Maroon 5.

L’actrice Rashida Leah Jones, de Parks And Recreation renommée, fournit des chœurs sur trois des chansons de l’album : “Tangled”, “Secret” et “Not Coming Home”.

Maroon 5 a choisi Mark Endert, frais de son succès primé avec Madone, pour collaborer sur Songs About Jane, aux côtés du producteur Matt Wallace, célèbre pour son travail avec Faith No More.

Bien que Songs About Jane soit sorti aux États-Unis en juin 2002, c’est presque un an plus tard qu’il a vu une sortie sur la plupart des marchés internationaux. Au Royaume-Uni, l’album est sorti en mai 2003.

1.22.03.Acoustic était un EP live sorti par Maroon 5 en juin 2004, avec un ensemble d’enregistrements réalisés à Hit Factory, New York, dont certains des plus grands succès de Songs About Jane. Il est devenu Or aux États-Unis et Argent au Royaume-Uni.

Maroon 5 a longuement tourné Songs About Jane, y compris des dates de festival avec Sheryl Corbeau au moment du lancement original de l’album.

Les copies vinyles originales de Songs About Jane sont rares et très prisées des collectionneurs de Maroon 5. L’album a finalement été réédité en vinyle en 2015.

