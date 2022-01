20 classiques énigmatiques de la Chelsea Girl originale

Qui pourrait faire Lou Reed ressembler à Brian Wilson, transformer l’orgue à pompe en un instrument de rock et amener les visions les plus sombres des Doors dans un endroit encore plus apocalyptique ? Personne à part Nico. Née Christa Paffgen à Cologne, en Allemagne, elle était actrice de cinéma, artiste d’enregistrement et mannequin à succès avant d’émigrer aux États-Unis et d’entrer dans l’orbite d’Andy Warhol. Il a orchestré le partenariat éphémère mais légendaire entre Nico et ses charges avant-rock Le métro de velours, mais elle a poursuivi une carrière solo sans compromis qui a enfreint encore plus de règles que les dépêches révolutionnaires du VU au-delà des limites extérieures du rock.

Avec son style vocal androgyne et sa politique de la terre brûlée envers la structure traditionnelle des chansons, Nico était « No Wave » des années avant que le terme ne soit inventé. Toute une série de sous-genres subversifs, dont le post-punk et le gothique, lui sont redevables. De la pop baroque automnale de ses débuts en solo en 1967, Fille de Chelsea, à l’abstraction astucieuse de la John Cale-produit The Marble Index et au-delà, Nico a martelé une série envoûtante et hypnotique de classiques cultes. Mais sa carrière a été tragiquement écourtée lorsqu’un accident de 1988 a mis fin prématurément à sa vie troublée.

Il est difficile d’identifier le point d’entrée idéal dans le catalogue Nico, un corpus d’œuvres aussi complexe qu’imposant. Au lieu de le réduire à un seul endroit, voici 20 des meilleures chansons de Nico qui parcourent tout le spectre de l’assaut inlassable de l’iconoclaste allemand sur la complaisance artistique.

Intégré dans le Velvet Underground

(Femme Fatale, je serai ton miroir, toutes les fêtes de demain)

Lorsque Warhol a imposé Nico au Velvet Underground comme chanteuse en résidence, le groupe s’est d’abord hérissé. Mais il est impossible de contester les résultats enregistrés, qui se limitent aux débuts intemporels du groupe, Le Velvet Underground & Nico. Aussi réticente que Lou Reed ait été de céder les tâches vocales à Nico sur les trois morceaux qu’elle dirige, le temps a prouvé qu’elle était la personne idéale. Avec un discours suggérant qu’elle ne souffre pas d’imbéciles, la chanteuse au ton rauque semble incarner le personnage intimidant qu’elle décrit dans « Femme Fatale ». Si « I’ll Be Your Mirror avait été chanté dans les tons relativement jeunes de Reed à l’époque, la ballade rosée aurait peut-être eu considérablement moins de gravité que ce que donnent les tuyaux de violoncelle de Nico. Et la décadence glorieusement funeste de « All Tomorrow’s Parties » semble toujours inséparable de son cool croon teutonique.

En tant que

Chansons de couverture

(Ces jours-ci, je vais le garder avec le mien, la fin)

Le premier album de Nico a été presque entièrement écrit par d’autres, y compris ses camarades du groupe VU. Il comprenait également « These Days », de l’un de ses nombreux prétendants et accompagnateur occasionnel, Jackson Browne, encore adolescent à l’époque. Il ne l’enregistrera lui-même que des années plus tard, mais en 1967, sa lassitude mondiale convenait sûrement mieux à Nico, son aîné de 10 ans et bien plus expérimenté. Elle a également eu des dibs précoces sur l’ancien amant Bob Dylan‘s « Je vais le garder avec le mien. » Bien que coupée pour la première fois par Judy Collins, la ballade de compassion aurait été écrite pour et à propos de Nico, et elle l’habite avec une intimité qui plaide en faveur de cette histoire d’origine.

Après Chelsea Girl, Nico s’est concentrée sur son propre matériel, mais son véritable tour de force dans le domaine des reprises est venu en 1974 avec sa version de « The End » des Doors de son album du même nom. Avec le coéquipier de VU, John Cale, faisant des choses innommables au piano et Musique RoxyPhil Manzanera sert des coups de langue sinistres, Nico reprend là où Jim Morrison (encore une autre ancienne flamme) s’est arrêté, augmentant le facteur feu et soufre de plusieurs crans et établissant un modèle que Nick Cave et d’autres, un jour embrasser.

En tant que

Hits alimentés par l’harmonium

(Concierge de Lunacy, ça n’a pas pris longtemps, Konig)

Rien de plus conventionnel que la guitare ou le piano pour Nico – à la place, elle a filé la plupart de ses chansons derrière un harmonium. La création du XIXe siècle est essentiellement un orgue à pompe portatif, au son envoûtant et serpentin. Il vient au premier plan sur certains des airs les plus obsédants de Nico. « Janitor of Lunacy » des années 1970 Desertshore est une prière pour le sanctuaire d’un destin absurde, aurait enregistré en réponse à la mort récente de l’ami de Nico Brian Jones de Les pierres qui roulent. Avec son côté pétillant et incantatoire, c’est devenu l’une de ses chansons phares.

Pendant ce temps, le captivant « It Has Not Taken Long » de The End fonctionne sur un riff d’harmonium répétitif au sommet de ce qui ressemble à un croisement entre un cœur battant et un record qui saute. Chanté dans la langue maternelle de Nico, le solo de voix et d’harmonium « Konig » (en allemand pour « roi ») de Camera Obscura de 1985 contraste radicalement avec la production axée sur l’électronique de John Cale sur la majeure partie de l’album, montrant que le vieil instrument vétuste avait encore un place dans le coeur du chanteur.

Nouvelle Vague Nico

(Gengis Khan, Une chance de plus, en gagner quelques-uns, effrayé en danger)

Lorsque Nico a adopté un son teinté de New Wave dans les années 80, il s’agissait plus d’un cas où l’air du temps rattrapait enfin le pionnier «alternatif» que l’inverse. Sur Drama of Exile de 1981, la guitare post-punk et le groove presque dansant de « Gengis Khan » et l’ambiance de Bowie-in-Berlin de « One More Chance » ont permis au chanteur à la voix encore plus profonde d’entrer dans les oreilles d’une nouvelle génération. Lorsque John Cale a récupéré la chaise du producteur pour la Camera Obscura susmentionnée, la gravité sombre de Nico a été compensée par une préfiguration de l’électronique des années 90 sur « Win a Few » et un cadre synth-pop minimal, mais insistant, pour « Fearfully in Danger ».

En tant que

Explorations d’un autre monde

(Les pelouses de l’aube, le soir de la lumière, nous avons l’or)

John Cale est apparemment né pour produire Nico. Ses œuvres radicales ont plongé le poignard dans votre psyché et ses arrangements ont donné à la lame juste la bonne torsion. En chemin, ils se sont forgés des visions délicieusement cauchemardesques sur certains de ses plus beaux albums. Sur The Marble Index de 1968, « Lawns of Dawn » donne l’impression d’être piégé dans une boîte à musique carnavalesque, tandis que « Evening of Light » commence simple et serein et se transforme progressivement en un tumulte cataclysmique. On The End…, « We’ve Got the Gold » commence par sonner comme un groupe entier qui se désaccorde à la fois et ne fait que devenir plus étrange à partir de là.

En tant que

Des performances poignantes

(Mon enfant unique, Peur, Ma drôle de Saint-Valentin, La plus belle des saisons)

À l’inverse, Cale était également capable de faire ressortir la beauté sans vergogne de la musique de Nico. Sur Desertshore, sa voix rejoint les chanteurs d’harmonie avec une tendresse saisissante dans le presque a cappella « My Only Child », apparemment inspiré par son jeune fils, Ari, dont la voix apparaît sur le morceau suivant et dont l’image orne la pochette de l’album. La ballade de salon dirigée par piano « Afraid » du même album, est également suffisamment poignante et délicate pour en faire pleurer.

La performance la plus conventionnelle de Nico apparaît de manière surprenante au milieu des aventures électroniques de Camera Obscura lorsqu’elle se présente comme une Marlene Dietrich contre-culturelle sur une version calme et prête pour le cabaret de « My Funny Valentine » de Rodgers & Hart. Mais le potentiel était là depuis le début, lorsque son premier LP a débuté avec la chanson inédite de Jackson Browne « The Fairest of the Seasons », une ballade douce-amère qui pourrait être lue rétrospectivement comme présageant l’histoire d’amour de Nico et Browne.

En tant que

