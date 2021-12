20 classiques qui définissent les vacances

Frank Sinatra et Noël vont de pair comme le gui et le vin chaud. Comme le prouvent les meilleures chansons de Noël de Frank Sinatra, avoir l’un sans l’autre est impensable, mais ce n’est qu’à la fin des années 50 que Sinatra est devenu synonyme du 25 décembre et toutes ses festivités.

Il avait enregistré l’album Christmas Songs By Sinatra en 1948, mais au moment où il est revenu aux enregistrements saisonniers, avec A Jolly Christmas From Frank Sinatra de 1957, le chanteur né à Hoboken était devenu une star d’Hollywood et l’un des plus demandés. artistes de tous les temps. Avec son mélange de chansons festives populaires et de chants de saison, A Jolly Christmas… a couronné Sinatra le roi des vacances, établissant un modèle conceptuel que de nombreux chanteurs ont depuis suivi.

Deux autres albums de Noël ont suivi: 12 Songs Of Christmas, sorti en 1964 et présentant des spots invités de Bing Crosby et du chef d’orchestre Fred Waring, et The Sinatra Family Wish You A Merry Christmas de 1968. Ce dernier était la dernière incursion de Sinatra dans les chansons de Noël, mais il en avait déjà fait assez : plus d’un demi-siècle plus tard, les meilleures chansons de Noël de Frank Sinatra définissent toujours les vacances.

Sans plus tarder, voici nos 20 meilleures chansons de Noël de Frank Sinatra.

Écoutez les meilleures chansons de Noël de Frank Sinatra sur Apple Music et Spotify.

20 : Un bébé comme toi

Cette chanson – publiée en tant que single festif hors album, couplée à « Christmas Memories », sur Reprise en 1975 – est une ballade narrative dont le message est l’amour et la paix sur terre. Il a été co-écrit par le célèbre auteur-compositeur-interprète américain John Denver avec Joe Henry (plus tard un producteur de disques acclamé) pour son fils adoptif, Zachery. L’arrangement de cordes lourdes sur la version de Sinatra était par Don Costa, qui a également produit cette version.

19 : Le premier Noël

Un sens de la gravité imprègne l’élégant arrangement de cordes de Gordon Jenkins qui ouvre l’interprétation par Sinatra de l’anglais victorien de William B. Sandy Chant de Noël. La chanson se construit progressivement, culminant dans de riches passages choraux magnifiquement chantés par les Ralph Brewster Singers.

18 : J’ai entendu les cloches le jour de Noël

Ce chant de Noël américain, qui épouse la paix sur Terre, était basé sur un poème de 1863 intitulé « Christmas Bells » du poète américain Henry Wadsworth Longfellow. Elle a ensuite été mise en musique par plusieurs compositeurs différents, mais en 1956, la chanson a été reprise avec une nouvelle mélodie du compositeur/parolier Johnny Marks. Sinatra a enregistré celui-ci en 1964 sur l’album 12 Songs Of Christmas de Sonny Burke, en compagnie de Fred Wesley And His Pennsylvanians.

17 : Les cloches de Noël

La chanson folklorique anglaise du XVIe siècle « Greensleeves » a été l’inspiration mélodique de « The Bells Of Christmas », dont les paroles ont été écrites par les célèbres mélomanes Jimmy Van Heusen et Sammy Cahn. Sur son enregistrement, Sinatra partage le micro avec ses enfants Nancy et Frank, Jr. Il figurait sur l’album Reprise de 1968 La famille Sinatra vous souhaite un joyeux Noël.

16 : Nuit silencieuse

L’histoire de ce triste chant de Noël autrichien remonte à 1818, lorsqu’il fut composé par Franz Gruber et Joseph Mohr ; mais ils n’étaient pas en vie pour récolter les bénéfices financiers d’avoir Bing Crosby dans le Top 10 des charts américains en 1935. Sinatra a enregistré sa version en tant que single de Noël en 1945, et il est apparu plus tard sur son album A Jolly Christmas From Frank Sinatra.

15 : Un Noël à l’ancienne

En 1960, Frank Sinatra quitte Capitol pour fonder sa propre maison de disques, Reprise. Cette interprétation mélancolique de la chanson nostalgique de Sammy Cahn et Jimmy Van Heusen est issue de son premier album Yuletide pour le label, la collaboration 12 Songs Of Christmas.

14 : La valse de Noël

Accompagné d’harmonies givrées au sucre de The Ralph Brewster Singers, Sinatra sert une interprétation touchante de ce joyau méconnu sous la plume des célèbres mélomanes Jule Styne et Sammy Cahn. L’allié musical de longue date de Sinatra, Nelson Riddle, est l’arrangeur/chef d’orchestre ici, et la chanson est apparue sur le deuxième album festif d’Ol’ Blue Eyes, A Jolly Christmas From Frank Sinatra. Sinatra a revisité la mélodie de The Sinatra Family Wish You A Merry Christmas de 1968, avec les Jimmy Joyce Singers And Orchestra.

13: Quoi qu’il soit arrivé à Noël

Écrit par « ce gamin, Jimmy Webb », comme Sinatra aimait appeler le jeune auteur-compositeur en devenir dans les années 60, cet air le trouve embrassant une chanson de Noël contemporaine. L’arrangement scintillant, accompagné d’un chœur céleste, est du célèbre orchestrateur Don Costa, qui a souvent collaboré avec Sinatra dans les années 70.

12 : Souvenirs de Noël

Encadré par des cordes luxuriantes et un chœur obligatoire, il s’agissait d’un single hors album de 1975 qui a été écrit par le duo de compositeurs mari et femme Alan et Marilyn Bergman, et arrangé et produit par Don Costa.

11 : Le petit batteur

Écrit en 1941 par Katherine Kennicott Davis, «Le petit batteur” est devenu célèbre dans les années 50 via des versions de The Trapp Family Singers et The Harry Simeone Chorale. Sinatra, avec Fred Waring & His Pennsylvanians – qui avaient été invités sur l’album de 1964 du chanteur America, I Hear You Singing – crée une interprétation étrangement atmosphérique de cette chanson classique tirée de 12 Songs Of Christmas, sorti plus tard la même année.

10 : Noël blanc

Sinatra a enregistré cette chanson d’Irving Berlin avec un orchestre et un chœur (The Bobby Tucker Singers) en 1944. Arrangée par Alex Stordahl, elle a atteint la 7e place des charts pop américains et a de nouveau figuré en 1945 et 1946. Sinatra a également enregistré une version pour Capitol , avec Nelson Riddle à la barre, et en duo sur la chanson avec Bing Crosby dans l’émission télévisée américaine Happy Holidays With Bing And Frank de 1957.

9: Pays des merveilles d’hiver

Enregistrée pour une émission de radio en 1949, la version de Sinatra de « Winter Wonderland » n’a été rendue publique qu’en 1994, lorsqu’elle est apparue sur une version CD élargie de Christmas Songs de Frank Sinatra. Il contient quelques mots d’introduction de Sinatra, qui donne vie à la chanson avec sa prestation vibrante, montrant qu’il pouvait apporter du cœur et de l’engagement, même au matériel le plus frivole et le plus léger.

8 : Le gui et le houx

Les cordes de Pizzicato ouvrent une joyeuse chanson de Noël que Sinatra a co-écrite avec Dok Stanford et Hank Sanicola. Mettant en vedette des hit-parades de Gordon Jenkins et des voix enrobées de sucre des Ralph Brewster Singers, il a été enregistré en juillet 1957 et sorti en single par Capitol plus tard cette année-là.

7 : Je serai à la maison pour Noël

Une cloche sonne sur l’introduction de la version lente et légèrement sombre de Sinatra d’une chanson écrite par Kim Gannon et Walter Kent, qui voulaient attirer l’attention du public sur le sort des soldats servant à l’étranger pendant la saison des vacances. « I’ll Be Home For Christmas » a été enregistré pour la première fois par Bing Crosby, en 1943, mais Sinatra se l’approprie grâce à une livraison sensible qui est poignante mais reflète également l’espoir inhérent à la chanson.

6 : J’ai mon amour pour me garder au chaud

Bien qu’elle ne mentionne jamais directement Noël, cette chanson d’Irving Berlin se déroule en décembre et mentionne la neige, ce qui lui donne certainement une sensation hivernale de Noël. Échangiste optimiste, Sinatra l’a enregistré comme le dernier morceau de son premier album Reprise, le Ring-A-Ding Ding! arrangé par Johnny Mandel, en 1961. Le morceau a ensuite ouvert la collection de Noël 2004 de Frank Sinatra.

5 : Le Père Noël arrive en ville

Sinatra a donné à J Fred Coots et Haven Gillespie un numéro de Noël 1934 très couvert et extrêmement populaire. balançoire big band relooking sur sa version single effervescente de la chanson arrangée par Axel Stordahl. Un peu bizarrement, il a été enregistré trois jours après Noël, le 28 décembre 1947. Sinatra l’a mis à jour dix ans plus tard mais a conservé les éléments swing sur une version réalisée dans son émission télévisée avec Bing Crosby.

4: Qu’il neige ! Qu’il neige ! Qu’il neige !

Le trompettiste basé à New York Axel Stordahl, qui était l’arrangeur préféré de Sinatra à la fin des années 40 et au début des années 50, a écrit les charts de cette version optimiste d’un joyau de Sammy Cahn-Jule Styne qui a été écrit en juillet 1945 pendant une vague de chaleur à Los Angeles. Sinatra l’a enregistré cinq ans plus tard, le libérant en tant que single de Noël même si la chanson ne mentionne jamais le mot « C ». Les chœurs chaleureux sont une gracieuseté du Swanson Quartet. « Qu’il neige ! Qu’il neige ! Qu’il neige !” cartographié partout dans le monde, atteignant sa position la plus élevée (n ° 6) en Hongrie.

3: Jingle Bells

Ce joyeux classique de Noël, écrit par l’auteur-compositeur de la Nouvelle-Angleterre James Pierpont, avait exactement 100 ans lorsque Sinatra l’a enregistré comme morceau d’ouverture de A Jolly Christmas From Frank Sinatra de 1957. Adroitement arrangé par Gordon Jenkins sur ce qui a été la première de plusieurs sessions de Sinatra, le morceau s’ouvre sur des harmonies jazzy et étroites des Ralph Brewster Singers, saupoudrées d’un rythme enjoué et légèrement swinguant. Sinatra se livre à quelques appels et réponses ludiques avec les choristes.

2 : La chanson de Noël

Co-écrit par le chanteur Mel Tormé en 1945, « The Christmas Song » a été un énorme succès américain pour Nat King Cole en 1946 et a été beaucoup couvert depuis. L’enregistrement délicieusement discret de Sinatra en 1957 est remarquable : l’arrangeur Gordon Jenkins travaille dans une citation de « Jingle Bells », jouée par des cordes pizzicato. Les Ralph Brewster Singers fournissent des choeurs doux.

1 : Passez un joyeux petit Noël

Au sommet de l’arbre dans notre liste des meilleures chansons de Noël de Frank Sinatra se trouve celle-ci, écrite par Hugh Martin et Ralph Blan. Un feuillage persistant très apprécié, « Passez un joyeux petit Noël» a été chantée pour la première fois par Judy Garland sur la bande originale du film Meet Me In St Louis. Sinatra l’a repris pour la première fois en 1948, livrant la chanson dans un croon résonnant à la Bing Crosby, mais, neuf ans plus tard, il a enregistré ce qui est considéré comme sa version définitive de la chanson. Des cordes douces et chatoyantes et un chœur discret offrent un accompagnement délicat.

Écoutez le meilleur de Frank Sinatra sur Apple Music et Spotify.