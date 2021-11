20 conseils simples pour faire fonctionner vos réunions virtuelles

Les réunions virtuelles sont là pour rester.

La technologie pour tenir des réunions virtuelles existe depuis longtemps. Si vous comparez les 18 derniers mois à la décennie précédente, l’augmentation est phénoménale. La pandémie a déclenché un passage instantané au travail à distance. Du jour au lendemain, des entreprises du monde entier ont été obligées de passer à quelque chose à laquelle beaucoup résistaient depuis des années ; travailler à domicile.

Prenez la plateforme de visioconférence, Zoom par exemple. Il est rapporté que les ventes au cours des trois derniers mois de 2020 ont augmenté de 370% par rapport à la même période en 2019. Reculez de deux ans et de nombreuses personnes n’avaient même jamais entendu parler de Zoom. Il y’en a d’autres, bien-sûr.

Qu’en est-il des équipes Microsoft ? Je crois qu’ils sont passés de 20 millions d’utilisateurs en novembre 2019 à 44 millions en mars 2020, puis 75 millions en avril.

Je pense qu’il est juste de dire que beaucoup d’entre nous ont participé à des réunions virtuelles au cours des 18 derniers mois.

Les réunions virtuelles fonctionnent-elles ?

Tout dans la vie a ses avantages et ses inconvénients. Les réunions virtuelles ne font pas exception.

Avantages

– Ne pas avoir à se soucier de la disponibilité de la chambre ou de l’espace.

– C’est souvent plus facile pour les personnes qui ne sont pas au bureau ce jour-là mais qui pourraient quand même se rencontrer virtuellement.

– Les réunions virtuelles peuvent offrir des économies substantielles – les gens n’ont pas à se déplacer.

– Il est plus facile de supprimer les bavardages, d’aller droit au but et d’accélérer les choses.

– La pression pour refuser d’assister aux réunions virtuelles ne semble pas si forte.

– Vous êtes sur un seul et n’aimez pas ça, c’est plus facile de partir ou d’effectuer plusieurs tâches.

– Vous n’êtes pas obligé de prendre des minutes si vous ne le souhaitez pas. Partagez simplement un enregistrement.

– Les réunions virtuelles peuvent être plus productives car elles encouragent la concentration.

– La réduction de notre empreinte carbone est un avantage majeur.

Désavantages

– Nous perdons la connexion face à face qui est importante pour beaucoup.

– La technologie peut présenter un problème pour certains avec des connexions Internet peu fiables, etc.

– Il est parfois moins facile d’interagir dynamiquement avec les autres.

– Si vous avez un produit ou un accessoire que vous voulez que les gens touchent et ressentent, cela ne fonctionne pas.

– Il y a beaucoup plus de distractions, surtout si vous savez que vous n’êtes pas visible.

– L’espace, l’éclairage et le son à la maison peuvent représenter un défi pour beaucoup.

– Pour certaines personnes, les réunions virtuelles ne semblent pas aussi importantes qu’en personne.

Je viens de partager quelques-uns des avantages et des inconvénients de la tenue de réunions virtuelles ; Je suis sûr que vous pouvez penser à beaucoup d’autres.

Les réunions virtuelles sont là pour rester

Dans cet esprit, voici 12 conseils pour vous aider à les faire fonctionner plus efficacement.

Astuce 1 – Parler à la caméra

Avez-vous remarqué que dans les réunions virtuelles, de nombreuses personnes regardent l’écran ? Cela peut être en haut, en bas, à gauche ou à droite. En d’autres termes, ils regardent où les visages de chacun sont positionnés sur l’écran. Lorsque vous faites cela, il est facile de croire que vous établissez un contact visuel avec le public.

La réalité est que ce n’est pas le cas.

Regardez dans la caméra, pas dans l’écran

Astuce 2 – Demander au public

N’hésitez pas à demander à votre public ou à votre équipe :

– Comment ils se sentent

– Qu’est-ce qu’ils ont en tête

– Pour leurs avis

– Pour partager les mises à jour

-S’ils ont quelque chose à ajouter

– S’ils ont besoin d’aide de quelque manière que ce soit

– Ce qu’ils ont à partager qui pourrait aider les autres

Astuce 3 – Evitez le téléphone portable

Aussi avancés que soient les téléphones portables, ils ne sont pas les meilleurs pour les réunions virtuelles. L’utilisation d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau reste le meilleur moyen de participer à des réunions en ligne. De manière générale, ils ont une meilleure bande passante, un meilleur support audio et visuel.

Astuce 4 – Investir dans un micro

Un son médiocre lors d’une réunion ou d’une présentation virtuelle peut compromettre votre réputation et votre crédibilité.

Investissez dans un microphone externe de haute qualité qui filtrera les distractions et garantira que vous êtes clairement entendu.

Astuce 5 – Empêcher les pop-ups gênants

Les fenêtres contextuelles et les notifications apparaissant sur votre écran lors d’une réunion virtuelle peuvent être très distrayantes. Avant votre réunion, assurez-vous de désactiver vos notifications. Demandez à votre équipe ou à votre public de faire de même.

Astuce 6 – Ne pas effectuer plusieurs tâches

Dans les réunions virtuelles, il est très facile d’essayer d’effectuer plusieurs tâches à la fois. Écrire ou consulter ses e-mails, consulter LinkedIn ou Facebook sont de grandes tentations. Il y a de fortes chances que si vous le faites, d’autres le feront aussi.

Évitez la tentation et demandez aux autres de faire la même chose.

Astuce 7 – Demander l’activation des vidéos

Si c’est dans votre cadeau et approprié, demandez à tout le monde d’activer leurs vidéos. La parole provoque un effet beaucoup plus important lorsqu’elle est alignée sur notre langage corporel.

Les expressions faciales aident à transformer les réunions virtuelles en conversations humaines.

Ce n’est pas toujours possible, mais où que ce soit, demandez aux gens de garder leurs vidéos.

Astuce 8 – Impliquer et encourager tout le monde

Utilisez des sondages, des discussions, des tableaux blancs et des salles de sous-commission. Donnez à chacun la possibilité de s’impliquer.

Demandez aux gens de ne pas désactiver le son, le cas échéant. Demandez directement aux gens de commenter individuellement chaque fois que vous le pouvez. Obtenez leurs pensées, leurs sentiments et leurs opinions.

Astuce 9 – Faire une promesse

Faites une promesse que vous pourrez tenir confortablement à la fin de la réunion. Comment vous voulez que les gens se sentent. Un point de décision que vous aimeriez atteindre ou comprendre le point de vue de chacun.

Astuce 10 – Fixer un objectif

Soyez clair sur la raison pour laquelle vous avez réuni tout le monde en ligne. Expliquez clairement la raison de la réunion et ce que vous espérez accomplir d’ici la fin.

Astuce 11 – Lumière, caméra, action

Vérifiez tout avant la réunion virtuelle. Assurez-vous que vous êtes à l’aise avec la plateforme de visioconférence. Vérifiez l’éclairage, le son, le partage d’écran. Vérifiez tout à l’avance.

Astuce 12 – Fais-toi belle

Être habillé correctement. Assurez-vous d’avoir une formation suffisamment professionnelle ou neutre.

Demandez à votre équipe de rejoindre votre réunion dans un espace exempt de distractions visuelles dans la mesure du possible. Montrez la voie et faites de même vous-même.

Astuce 13 – Bien préparer

Passez autant de temps que possible à préparer la réunion à l’avance.

– Apprenez à connaître votre public. Qui sont-ils, que savent-ils et de quoi ont-ils besoin ?

– Fixez-vous un objectif clair – ce que vous voulez atteindre à la fin de la réunion.

– Définissez une intention claire – ce que vous voulez que votre public ressente à la fin de la réunion.

– Partagez autant d’informations contextuelles que possible avant la réunion.

– Dites-leur à l’avance ce que vous espérez réaliser.

Astuce 14 – Présenter des fonctionnalités

Ne présumez pas qu’ils savent utiliser Zoom, Teams, etc.

Envoyez des instructions fonctionnelles claires avant la réunion.

Expliquez le fonctionnement de la plateforme et les fonctions que vous utiliserez au début de chaque réunion.

Astuce 15 – Pause régulièrement

Gardez vos réunions courtes afin que tout le monde puisse rester concentré. N’oubliez pas que les longues réunions peuvent être perçues comme ennuyeuses et ardues

Faites une pause toutes les 15 à 20 minutes pour permettre à votre équipe de respirer et de se reconnecter.

Conseil 16 – Attendez-vous à des défis

Ayez un plan de sauvegarde en vous préparant à l’avance à ce qui pourrait mal se passer.

– Problèmes techniques – Problèmes audio, visuels ou de partage d’écran. Que ferez-vous si quelque chose ne va pas ?

– Inconfort – Vous ou votre public pouvez vous sentir nerveux à propos des réunions virtuelles. Préparez-vous à cela à l’avance. Comment pouvez-vous vous mettre à l’aise ainsi que votre public ?

– Distractions – rendez votre réunion riche en contenu et hautement interactive.

Astuce 17 – Changer de point de vue

Mettez-vous à la place de votre équipe ou de votre public. Qu’est-ce que vous n’aimez pas le plus dans les réunions virtuelles ? Que faudrait-il pour entrer en contact avec vous pour que vous restiez intéressé et impliqué ?

Astuce 18 – Enregistrez-vous fréquemment

N’hésitez pas à demander aux gens ce qu’ils pensent et ce qu’ils ressentent. Demandez-leur ce qui fonctionne bien et ce qui doit changer.

Astuce 19 – La variété est l’épice de la vie

Prenez le temps de faire de votre rencontre une expérience émotionnelle autant qu’intellectuelle. Utilisez tous les outils et ressources à votre disposition. Sondages, chat, tableaux blancs et salles de sous-commission.

Incluez de l’humour, des histoires, des questions et des défis qui suscitent la réflexion,

Astuce 20 – Amuse-toi

Détendez-vous, détendez-vous et ne vous prenez pas trop au sérieux. Encouragez les autres à faire de même.

Si vous avez besoin d’aide pour faire fonctionner vos réunions virtuelles :

– Réservez-vous sur un puissant cours de prise de parole en public.

– Investissez dans un très bon coaching de prise de parole en public.

– Procurez-vous une excellente formation de présentation

