20 coureurs meurent de froid dans une course de montagne en Chine

23/05/2021 à 05:50 CEST

Efe

Au moins 20 personnes sont mortes de froid lors d’une course en montagne organisé ce samedi dans une zone touristique de la province du Gansu, dans le nord de la Chine, a rapporté aujourd’hui la presse locale.

La course, dans laquelle les 172 participants devaient parcourir plus de 100 kilomètres de cross-country dans une zone montagneuse, a été interrompue après que certains d’entre eux aient montré des signes d’hypothermie et des problèmes physiques suite à la chute brutale des températures dans une zone de grande altitude.

Affecté par grêle, pluie verglaçante et coups de vent vers 13h00 heure locale (05h00 GMT) hier, certains d’entre eux ont disparu.

Les équipes de secours ont confirmé la mort de jusqu’à 20 des coureurs vers 08h00 heure locale (00h00 GMT) ce dimanche.

Les autorités ont déployé une équipe de plus de 1 200 soldats pour tenter de retrouver un autre coureur qui est toujours porté disparu, mais une nouvelle baisse des températures dans la région pendant la nuit a rendu les tâches difficiles.

La dernière partie proposée par le gouvernement local indique que 151 des participants sont en sécurité, bien que huit d’entre eux aient subi des blessures mineures pour lesquelles ils ont reçu un traitement médical et sont stables.

Selon les sauveteurs, le principal problème était que les températures ont chuté à près de zéro degré Celsius tandis que les coureurs portaient des vêtements fins qui ne les protégeaient pas du froid.