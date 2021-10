20 Crypto Slang que tout amateur de crypto-monnaie devrait connaître

La crypto-monnaie est sur les lèvres des investisseurs, des clients, des développeurs, des régulateurs et des gens ordinaires dans la rue. Certains des termes et du jargon utilisés dans les crypto-monnaies peuvent être problématiques si vous les rencontrez pour la première fois. Dans cet article, nous vous expliquerons 20 jargons cryptographiques que tout passionné de cryptographie devrait connaître.

Allons droit dedans.

Satoshi Nakamoto

Personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto, mais ce que nous savons, c’est que c’est lui qui a écrit le livre blanc sur le bitcoin. Il est crédité d’avoir créé le bitcoin, et Satoshi Nakamoto est estimé à des milliards.

Applications décentralisées (dApps)

Les applications décentralisées échappent au contrôle d’une seule autorité. Les DApps sont des applications numériques qui s’exécutent ou existent sur un réseau informatique Peer2Peer sur une blockchain.

Offre initiale de pièces

L’offre initiale de pièces ou également connue sous le nom d’offre initiale de pièces est un type d’instrument de financement qui utilise des crypto-monnaies. Ce sont les campagnes de financement participatif les plus populaires, cependant un ICO privé peut lever des fonds sans avoir besoin du public.

Clé privée

Une clé privée est un mot de passe fort qui vous permet d’accéder à vos fonds de crypto-monnaie. Cela peut consister en une chaîne de chiffres ou de lettres et doit toujours être conservé en lieu sûr.

Finance décentralisée (DeFi)

La finance décentralisée est une forme de finance basée sur la blockchain. Ils ne dépendent pas d’intermédiaires financiers centraux tels que les maisons de courtage, les banques et les bourses. Ils utilisent des contrats intelligents sur des blockchains, et la blockchain la plus couramment utilisée est Ethereum.

Chaîne de blocs

En termes simples, la blockchain est un système utilisé pour enregistrer des informations et rend pratiquement impossible le piratage, la modification ou la fraude du système. Essentiellement, la blockchain est un enregistrement des transactions qui sont dupliquées et distribuées sur un réseau.

Portefeuille crypto

Un portefeuille crypto est un programme matériel physique ou un portefeuille qui stocke vos clés privées. Il est également utilisé pour signer numériquement les transactions.

Gaz

Gaz est un mot fréquemment utilisé sur le réseau Ethereum. Il fait référence aux efforts de calcul requis pour effectuer certaines opérations sur le réseau Ethereum.

Exploitation minière

Le minage est un moyen pour différentes crypto-monnaies d’entrer sur le marché. C’est également un élément crucial dans la maintenance et le développement du grand livre blockchain. Ces processus d’extraction utilisent des ordinateurs améliorés pour des problèmes de calcul complexes.

Une phrase de départ

La phrase d’ouverture est une liste de mots nécessaires pour récupérer des fonds bitcoin en chaîne.

Monnaie numérique

La monnaie numérique peut être définie comme tout argent ou actif similaire à de l’argent stocké ou échangé sur Internet ou dans un système informatique numérique.

Connaître votre client (KYC)

Le KYC est un moyen de vérifier ou de valider que quelqu’un est bien ce qu’il prétend être.

Altcoins

Les altcoins sont toute autre crypto-monnaie autre que le célèbre Bitcoin.

Décret

En termes simples, le Fiat est une monnaie établie par le gouvernement. Ils n’ont ni valeur intrinsèque ni valeur d’usage.

Jetons non fongibles (NFT)

Un jeton non fongible est un jeton unique qui ne peut être échangé contre un autre.

Preuve de travail (PoW)

Le PoW, c’est lorsqu’une partie démontre aux autres qu’une certaine quantité de travail de calcul a été effectuée.

Preuve de participation (PoS)

Ces protocoles PoS sont une classe de mécanismes de consensus pour la blockchain. Ils fonctionnent en sélectionnant des validateurs proportionnellement à leur montant de détention dans une crypto-monnaie spécifique.

Grand livre public

Un grand livre public est un système de grand livre qui contient vos transactions de crypto-monnaie spécifiques.

Contrats intelligents

Les contrats intelligents sont des protocoles de transaction qui s’exécutent automatiquement. Ils surveillent ou documentent également les événements pertinents sur une blockchain et les actions selon les termes d’un contrat ou d’un accord entre deux parties.

HODL

Hodl est un terme d’argot qui signifie « TENIR CHÈRE LA VIE », c’est un moyen d’encourager les commerçants de crypto-monnaie à ne pas vendre leurs actifs de crypto-monnaie une fois qu’il y a une récession ou un rallye sur le marché.

Pour finir les choses

Maintenant que vous avez terminé notre liste, vous avez probablement une meilleure compréhension des concepts de base et des termes liés aux crypto-monnaies. Cependant, ce n’est pas une liste épuisée, et il y a plus de phrases que vous devriez apprendre pour mieux comprendre les crypto-monnaies et le monde de la technologie blockchain.