20% des acheteurs de Nintendo Switch avaient déjà la console | Jeux

Selon Nintendo, 20% des consoles Nintendo Switch vendues au cours du dernier exercice étaient dans des ménages qui possédaient déjà une console, en tant que console secondaire ou pour d’autres membres du ménage.

Nintendo a publié les résultats financiers de l’exercice cette semaine. Après avoir mis à jour les données de ventes écrasantes (Nintendo Switch approche de près de 85 millions d’unités vendues), le président du Big N, Shuntaro Furukawa, a répondu à quelques questions (ici vous pouvez consulter les questions / réponses), comme l’impact de la crise des coronavirus et le Confiture du canal de Suez en stock.

Furukawa a commenté la demande croissante pour la Nintendo Switch, en partie parce que de nombreux acheteurs de Switch achètent une deuxième unité de la console. Au cours du dernier exercice (entre avril 2020 et mars 2021), 20% des commutateurs Nintendo vendus sont allés à des foyers qui possédaient déjà la console. De plus, Furukawa espère qu’à l’avenir la demande de systèmes multiples par ménage augmente.ç

Cela peut s’expliquer de plusieurs manières: les consommateurs qui acheter une deuxième console pour un autre membre de la cellule familiale, ou à utiliser comme console secondaire (c’est quelque chose qui arrive souvent avec Switch Lite, la version portable uniquement de la console).

La console hybride de Nintendo vous permet de jouer aux grands jeux de Mario, Zelda, Pokémon ou Fortnite à la fois en mode portable et à la télévision. Il dispose de 32 Go de stockage interne et comprend deux contrôleurs joy-con.

Au cours du dernier exercice, 28,83 millions de consoles ont été vendues, à la fois le modèle d’origine et le Switch Lite, pour un total de 84,59 unités à ce jour. Le lancement de jeux comme Animal Crossing New Horizons ou Monster Hunter Rise C’est ce qui cause les plus gros pics de ventes de consoles, c’est pourquoi Nintendo prépare plusieurs nouveaux jeux pour cet exercice.

Le nouveau modèle que Nintendo a en développement, la rumeur “Switch Pro”, contribuerait à stimuler ce type de demande, puisque selon les rapports il ne s’agit pas d’un successeur, mais d’une révision, en continuant avec la ligne Nintendo Switch … qui pourrait finir par brouiller la conception classique de génération de consoles, de manière proche de Apple et iPhone.

