20 des créations les plus drôles à utiliser ce Noël

L’elfe sur l’étagère est de retour ce Noël, et les parents auront besoin de plus d’aide que jamais pour garder ses astuces fraîches et intéressantes. Le petit elfe jouet est un phénomène récent qui devient rapidement une tradition pour de nombreuses familles, à l’origine d’un livre pour enfants écrit par Carol Aebersold et sa fille Chanda Bell en 2005. Voici quelques nouvelles façons de garder votre elfe sur le plateau imprévisible.

L’idée de l’elfe sur l’étagère est qu’il s’assoit chaque jour dans un endroit différent de la maison, prouvant qu’il bouge et observe le comportement des enfants sous tous les angles. Il rend ensuite compte au Père Noël, donnant aux enfants un rappel tangible de la raison de la saison. C’est amusant et engageant pour toutes les personnes impliquées, mais après un certain temps, cela peut présenter des défis créatifs pour les parents, surtout si cela dure plusieurs années avec des enfants d’âges différents dans la même maison. Les parents ont mis leurs idées en commun sur les réseaux sociaux et les blogs pour s’assurer qu’ils ne manquent aucune bonne cachette.

À la fin du mois, de nombreux parents se creusent la tête en se demandant où ils pourraient éventuellement cacher le petit espion du Père Noël. Si vous êtes à la recherche d’inspiration, voici 20 histoires de réussite d’Elf on the Shelf que vous pouvez utiliser dans votre maison.

À l’extérieur

Aussi amusant que soit votre maison, votre elfe peut se positionner pour regarder à l’extérieur, surtout s’il se passe quelque chose d’intéressant là-bas, comme des chutes de neige.

Congélateur

L’elfe est une créature du froid par nature, il ne devrait donc pas être surprenant de le trouver dans le réfrigérateur ou le congélateur en train de se rafraîchir.

Hamac

En supposant que votre poupée elfe soit relativement légère, vous pouvez lui confectionner un hamac étonnamment facilement à partir de guirlandes, de papier toilette ou même d’un masque facial. Cela ouvre de nombreuses options pour afficher votre elfe se prélasser dans la maison.

Quarantaine

Certaines familles mettent leur elfe en quarantaine pendant un certain temps, soit pour aider à normaliser le processus pour leurs enfants, soit simplement pour s’accorder une pause dans les mouvements quotidiens.

Socialement conscient

Malheureusement, cette saison des fêtes s’accompagne de statistiques COVID-19 plus désastreuses aux États-Unis, et les protocoles de santé publique restent au premier plan de nombreuses conversations. Vous pouvez garder l’un des elfes près des éviers de votre maison pour rappeler à vos enfants – et à vos proches – qu’ils doivent se laver dès qu’ils en ont l’occasion.

Machine à café

Un endroit idéal pour installer l’Elf est en premier lieu que les parents seront le matin : juste à côté de la cafetière. Si l’elfe fait des dégâts, quelle meilleure façon pour les enfants de montrer leur bon comportement qu’en aidant à le nettoyer ?

Parti à la pêche

L’elfe de cette famille pêche tôt le matin, même s’il n’aime peut-être pas ce qu’il attrape. C’est probablement un favori parmi les enfants.

Bowling

L’Elf sur l’étagère n’est pas seulement pour les enfants. Cela peut aider les adultes à réaliser leur rêve de toujours d’avoir un bowling dans la maison. Celui-ci semble avoir nécessité des compétences en artisanat, mais cela en vaut la peine.

Tyrolienne

Si vous avez un elfe qui fait ses propres cascades, celui-ci est parfait. Cela aide aussi à expliquer comment ils se déplacent dans la maison!

Oeuf Graffiti

Maintenant, c’est un elfe occupé. C’est un geste risqué de laisser votre elfe faire une farce à vos enfants, mais cela les aidera peut-être à leur apprendre ce qu’il ne faut pas faire. Quant au jeu de cartes, il n’y a pas de jetons de poker en vue, donc cet Elfe est toujours un bon exemple.

Pot scellé

De toute évidence, le chemin le plus rapide vers le cœur d’un enfant est de faire une bonne blague à l’ancienne. Certains décrivent l’elfe comme se cachant à l’intérieur du pot à cause d’un pet, tandis que d’autres disent que l’elfe a pété à l’intérieur du pot, mettant les enfants au défi de l’ouvrir et de prendre une bouffée.

Des fusées en vol

Entrant ! Demandez aux elfes mignons de faire une entrée en les plaçant dans des ballons pour atterrir sur votre arbre de Noël ou même en les traînant autour de la balustrade de l’escalier. Attachez simplement des ballons à un petit seau et placez l’elfe à l’intérieur, ou créez des avions en papier qui disent : « Nous avons atterri ! »

zoo

Faire interagir l’elfe avec d’autres jouets en peluche est une vieille veille, mais c’est un tout nouveau niveau. Peut-être que cela convaincra les enfants de ranger leurs propres jouets, afin qu’ils ne puissent pas être parqués dans un étrange zoo pour enfants Elfes.

Jenga

Quelque chose dans le jeu Jenga semble correspondre à l’échelle de l’Elfe sur l’étagère et correspond à son MO Certains parents ont installé leur elfe avec un véritable ensemble Jenga tandis que d’autres le font construire avec d’autres matériaux, y compris des barres de chocolat ou des cannes de bonbon .

Dinosaures

L’elfe peut être un professeur charismatique ! Qu’il attire une foule.

Vin (elfe)

C’est un mois long et fatiguant pour l’Elfe sur l’étagère. Laissez-le se détendre un peu, placez-le là où vos enfants (espérons-le) ne regardent jamais.

Tornade

Profitez de la flexibilité de l’Elfe ! Celui-ci est génial parce qu’il est si facile à faire et pourtant si drôle une fois que vous l’avez fait. Des points bonus pour avoir plus de jouets avec l’elfe.

Star

Parfois, il vaut mieux se cacher à la vue de tous ! Mettez l’Elfe là où seul l’abominable bonhomme de neige peut atteindre.

Soirée pyjama

En fin de compte, The Elf est là pour rendre les enfants heureux, alors assurez-vous qu’ils passent du temps de qualité.

Selfies d’Elfie !

Que diriez-vous de coiffer votre elfe en lui faisant prendre un selfie ? Enroulant leurs bras autour d’un vieux téléphone, gardez celui-ci près de la table de la cuisine ou du salon pour rappeler à la famille que le temps passé devant l’écran est surveillé.

