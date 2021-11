20% des habitants de l’Espagne vide n’ont toujours pas accès à Internet

11/10/2021 à 17h15 CET

.

Les données recueillies dans l’étude ‘Comme la Espagne vidé remplit votre temps sur Internet ‘ a servi de sorte que le secrétaire général du Défi démographique, Francesc Boya, et le directeur exécutif de la société susmentionnée, Fernando Ojeda, ont mis en évidence le l’importance de la fracture numérique pour la vie en milieu rural. Tous deux ont présenté, lors d’une réunion en ligne avec les médias, l’étude, dont la principale conclusion est que la fracture numérique prive de nombreuses personnes vivant dans les petites villes de l’Espagne rurale de la même vie et des mêmes opportunités d’affaires.

« La fréquence d’accès à Internet est intensive et quotidienne dans la moyenne nationale, alors qu’elle est moindre dans les zones rurales, et la fracture numérique est très prononcée chez les personnes âgées dans l’Espagne vide », a expliqué Ojeda.

« Cependant, il faut dire que la solution est là. C’est l’internet par satellite, auquel nous nous consacrons & rdquor;Ojeda a ajouté avant de dire que cet accès Internet, aujourd’hui, peut être réalisé à un bon débit et à un bon prix dans les zones rurales.

« Le rapport met en évidence le déséquilibre entre les territoires en termes d’opportunités offertes par internet & rdquor ;, a reconnu Boya, qui a rappelé l’engagement que 95 % de la population espagnole atteindra l’internet haut débit l’année prochaine, et que 100% ont le même accès dans les années à venir.

Fibre optique

« Il faut faire la différence entre le droit d’avoir internet à bon débit et à bon prix, du droit d’avoir la fibre. 5% de la population rurale ne pourra pas avoir la fibre, mais ils auront internet, grâce à la technologie satellite, cela peut également couvrir le passage de la situation actuelle à l’objectif que 100% de la population espagnole ait accès au haut débit & rdquor;, a insisté Ojeda.

L’étude, qui part d’un échantillon de 10 000 enquêtes en 2020 auprès de personnes de plus de 14 ans, et utilise les données de l’AIMC (Association for Media Research), indique que sSeulement 23 % de la population des petites communes rurales a accès à la fibre optique, comparé au double dans la mesure du pays.

En outre, les habitants de l’Espagne vide se connectent 10% de moins que la moyenne espagnole, et la moitié de la population rurale a acheté via Internet en 2020, tandis que dans le reste du pays, 60 % l’ont fait.

En outre, 67% de la population rurale utilise Internet pour accéder aux réseaux sociaux, contre 74% de la population totale, souligne également l’étude, ce qui reflète des habitudes d’utilisation d’Internet similaires dans la population vide d’Espagne par rapport à celles de la population urbaine dans la population plus jeune, mais un écart important plus l’âge de le nom d’utilisateur.