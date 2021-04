20% des puits d’eau du monde risquent de s’assécher

25/04/2021 à 12:05 CEST

Les scientifiques de l’environnement ont découvert que jusqu’à 20% de tous les puits d’eau souterraine dans le monde risquent de s’assécher dans un proche avenir, principalement en raison du extraction massive de flux pour la consommation humaine et l’irrigation agricole.

Dans un article publié dans la revue Science, Scott Jasechko et Debra Perrone décrivent les données de captage des eaux souterraines provenant de millions de puits dans le monde, y compris en Espagne. De leur côté, James Famiglietti et Grant Ferguson, de l’Université de la Saskatchewan, ont publié un autre article dans le même magazine qui décrit l’importance de la gestion des eaux souterraines.

Comme le soulignent les chercheurs, la plupart de l’eau que les gens consomment provient de puits souterrains et près de la moitié du débit utilisé pour l’irrigation agricole provient également du sous-sol.

Mais ils notent également que peu de recherches ont été effectuées à ce jour sur l’état des niveaux des eaux souterraines à l’échelle mondiale. Par conséquent, ils ont essayé de combler ce vide en enquête sur les grumes d’environ 39 millions de puits Dans le monde entier. Les puits analysés en Espagne apparaissent sur la carte suivante:

Les chercheurs ont pu tirer des conclusions sur l’état des niveaux des eaux souterraines. Ils ont constaté qu’entre 6 et 20% de tous les puits dans le monde ne sont actuellement pas à plus de cinq mètres sous la nappe phréatique à laquelle ils se trouvent.

Ils notent que cela signifie qu’ils risquent de se dessécher pendant des décennies. Ils ont également constaté que, dans de nombreux cas, la construction de nouveaux puits n’a pas pris en compte la baisse des niveaux des eaux souterraines et n’a donc pas été creusée plus profondément que les anciens puits. Ils suggèrent que cette pratique entraînera le dessèchement des nouveaux puits aussi rapidement que les plus anciens.

Plus d’eau est extraite que remplacée

Famiglietti et Ferguson soulignent que la raison de la réduction des volumes d’eau dans les aquifères est que les humains extraient plus d’eau que la nature n’est capable d’en reconstituer.

Scott Jasechko, professeur à la Bren School of Environmental Sciences and Management de l’UCSB et co-auteur de la recherche, souligne dans des déclarations à l’agence Sinc: «Pompage non durable des eaux souterraines est, malheureusement, la cause de l’épuisement de la même chose dans de nombreuses régions de la planète.

En plus des énormes quantités d’eau tirées de sources souterraines, de nombreux endroits de la planète ont également commencé à subir des sécheresses prolongées en raison du réchauffement climatique. Ils suggèrent qu’à moins que quelque chose ne change, l’accès à l’eau douce pourrait bientôt devenir un privilège pour les riches.

«L’épuisement de ces aquifères est un problème complexe. Il n’y a pas de solution unique; cependant, il existe de nombreuses opportunités qui, ensemble, nous mèneront sur la voie de la gestion durable. Par exemple, nous pouvons réduire la demande par des changements de comportement ou l’adoption de technologies d’épargne. Il est également possible de créer des marchés de l’eau qui favorisent une utilisation équitable et efficace ou de profiter de l’excédent lorsqu’il est disponible et de l’utiliser pour recharger nos puits ”, a déclaré Debra Perrone, professeure du programme d’études environnementales à l’Université de Californie, Santa Barbara (UCSB).

La vulnérabilité critique que présente cette ressource en eau suppose «une menace imminente pour l’eau potable et un risque dans l’activité agricole pour des milliards de personnes & rdquor;, selon les auteurs de cette étude publiée dans la revue Science.

Article de référence: https://science.sciencemag.org/content/372/6540/418

Cela peut vous intéresser: Les mesures proposées par l’ONU pour économiser l’eau sur Terre

Cela peut vous intéresser: L’avenir incertain de l’eau et pourquoi elle a commencé à négocier à Wall Street