20 destinations naturelles d’une beauté scénique inhabituelle

24/07/2021 à 17h00 CEST

L’Illustre Collège Officiel des Géologues (ICOG) a proposé un voyage géologique à travers l’Espagne à travers certaines des merveilles naturelles qu’offre l’orographie, dans le but de promouvoir le géotourisme. L’itinéraire montre 20 destinations géologiques d’une beauté scénique inhabituelle. Des endroits reculés, des mines abandonnées ou des côtes de rêve aux montagnes de sel, des vestiges extraterrestres et des vallées aux formes spectaculaires ou des volcans inactifs qui émerveilleront les visiteurs.

Parc Naturel de Somiedo (Asturies)

Il montre une grande diversité lithologique et la présence de morphologies glaciaires, parmi lesquelles se distinguent les lacs de Saliencia et le lac Valle. Il offre une grande valeur scientifique et pédagogique, avec la présence d’affleurements paléontologiques et de minéralisations, certaines à usage minier, ainsi que la formation de lacs dans différents types de substrats.

Karst côtier oriental des Asturies

Paysage de haute valeur géomorphologique avec des formations karstiques-marines uniques comme les bouffons (orifices naturels à travers lesquels surgissent des colonnes d’eau de mer pulvérisée pouvant atteindre plus de 10 mètres de hauteur). Il présente une haute valeur didactique de la relation entre la géologie et les usages du sol ainsi que l’existence de types de roches au comportement hydrologique très marqué.

Volcan de montagne La Arena à La Oliva (Fuerteventura)

C’est le volcan le plus récent de Fuerteventura, avec environ 10 000 ans, et vous pouvez voir toutes sortes d’éléments volcaniques tels que des laves, des blocs et des scories. Il est né dans une large vallée existante. Son cône est formé par des pyroclastes de couleur noire et plusieurs ruisseaux qui s’écoulent radialement surgissent à la base du centre.

Parc naturel de Teno à Buenavista (Tenerife)

Le massif du Teno est situé à l’extrême nord-ouest de l’île de Tenerife. C’est un stratovolcan bouclier. Il a subi deux effondrements majeurs à flanc de colline qui ont donné naissance à la falaise de Los Gigantes et à la vallée de Palmar. C’est une zone avec de grands ravins et de la végétation. Vous devriez également visiter des lieux emblématiques tels que la ville de Masca, Teno Alto ou El Palmar.

Section de côte à Cabo Menor et l’embouchure du fleuve Pas (Cantabrie)

Dans une succession de belles falaises escarpées, il y a des criques et des plages comme Arnía, au charme singulier. L’ensemble représente une modélisation côtière à valeur géomorphologique en interférence avec le fleuve. Des méandres ou des embouchures de ruisseaux en cascade sont observés.

Fontaine Dé (Cantabrie)

Un paysage contrasté de calcaire imposant qui vous permet d’entrer au centre des Picos de Europa par une ascension en funiculaire. Le contraste topographique entre deux grands corps sédimentaires ressort : le calcaire supérieur et le siliceux inférieur. L’érosion différentielle de l’une et de l’autre, ainsi que la surface de fracture qui les sépare, a conduit à la morphologie de ce grand amphithéâtre.

Volcan Cerro Gordo (Ciudad Real)

C’est le premier volcan que l’on peut visiter sur la Péninsule. Vous pouvez visiter l’intérieur pour découvrir les secrets géologiques de la Terre. Il est situé à Campo de Calatrava avec 330 bâtiments volcaniques qui nous permettent d’observer la structure interne d’un volcan et sa dynamique.

Canyons de Burujón (Tolède)

Un paysage inattendu, baigné par le Tage qui rappelle le Grand Canyon du Colorado et offre l’un des couchers de soleil les plus impressionnants du pays. Il est possible d’observer les effets de l’érosion des argiles et des conglomérats du Tertiaire sous forme de cavités qui rehaussent le paysage de couleurs rougeâtres.

Mine romaine de Las Médulas (León)

C’est la plus grande mine à ciel ouvert de l’Empire romain. Les travaux d’exploitation ont donné naissance à un environnement paysager impressionnant. Vous pouvez voir la séquence stratigraphique formée à la fin du Miocène qui a donné naissance au gisement d’or, où les processus érosifs des montagnes environnantes ont produit le détachement des particules d’or qui, avec d’autres matériaux (rochers, gravier et sable) ont été transportés et sédimentés à Las Médulas par les cônes alluviaux.

Arribes del Duero (Zamora et Salamanque)

Le fleuve Douro borde le Portugal et forme les canyons les plus grands et les plus profonds de la péninsule. C’est un espace privilégié où vous pourrez contempler la beauté de son paysage granitique et ses cascades spectaculaires. Géologiquement, il se distingue par le contraste entre la pénéplaine et l’encastrement profond du Duero qui donne naissance à des gorges de parois subverticales atteignant des centaines de mètres de profondeur.

Montagne de sel de Cardona (Barcelone)

La vallée saline et la montagne de sel de Cardona sont un phénomène naturel unique au monde, qui a été exploité comme une ressource depuis le néolithique. En 2003, il a été inauguré en tant que Parc Culturel de la Montagne de Sel. C’est l’une des merveilles du Géoparc de Catalogne centrale. Le diapir salin créé par la montagne de sel grandit chaque année. Les affleurements de sel sont les dépôts d’évaporites qui se sont installés dans le bassin de l’Èbre au cours de l’Éocène supérieur.

Carrilet de Estany Gento (Lérida)

Il est situé au nord du géoparc Orígens dans les Pyrénées catalanes, dans la zone périphérique du parc national Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici et est un exemple de géomorphologie glaciaire. Il y a un georut qui longe l’ancienne route où l’on peut voir d’imposants modèles glaciaires avec des lacs, de la craie et des cirques.

Cap Noir d’Agost (Alicante)

Affleurement stratigraphique où une séquence de marnes et d’argiles montre les changements du passage du Crétacé au Paléocène. On distingue les restes d’éléments chimiques comme l’iridium, d’origine extraterrestre, qui témoignent qu’une météorite a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d’années.

Grottes de San José à Vall d’Uixó (Castellón)

Système de cavités karstiques développé dans le calcaire. La grotte principale est navigable et abrite l’une des plus longues rivières souterraines d’Europe. Il a une haute valeur esthétique. Son principal attrait est qu’il permet une visite souterraine de la rivière à travers la grotte.

Géoparc Courel (Lugo)

En visitant ce parc, vous pourrez observer les processus géologiques qui ont donné lieu à la formation de la Galice. C’est un voyage direct vers le Paléozoïque inférieur et moyen, témoin du choc entre deux continents et de l’évolution des glaciers dans la formation du territoire.

Plage des Cathédrales (Lugo)

La géologie et le climat ont façonné des constructions naturelles d’une extrême beauté. Le contraste entre les niveaux rocheux de nature quartzitique et les ardoises, leur comportement mécanique différent, l’action érosive de la mer et du climat composent un paysage unique.

Géoparc Future Dinosaur Footprints (La Rioja)

Il abrite un vaste patrimoine géologique et paléontologique, qui se présente dans son état d’origine. Le futur Géoparc compte plus de 11 000 empreintes de dinosaures, plus que n’importe quel repère paléontologique en Europe. Il est en partie intégré à la Réserve de biosphère de La Rioja.

Peñalara et La Pedriza (Madrid)

Dans les glaciers quaternaires de Peñalara, vous pouvez voir les morphologies du glacier (cirques, seuils, pullido et stries) ainsi que son dépôt (moraines). D’autre part, dans le massif rocheux de La Pedriza, les roches ignées font référence à leur formation à l’intérieur de la Terre. Ils pénètrent à la surface en formant de curieuses morphologies rocheuses avec des cristaux visibles à l’œil nu, générés par un lent processus de refroidissement.

Géoparc de la Côte Basque

Territoire reconnu par l’Unesco pour ses différents tronçons continus dans le Flysch. Il offre un large panorama sur la grande géodiversité du Pays Basque et permet de profiter des incroyables plages de Mutriku, Deba et Zumaia, ainsi que des excursions en bateau.

Flysch de Biscaye

Flysch spectaculaire et largement affecté par différents mouvements tectoniques et structuraux, ainsi qu’une série de spécimens fossiles de grand intérêt et plusieurs épisodes de volcanisme. De Getxo à Bakio, il existe divers lieux d’intérêt géologique qui peuvent être explorés à vélo ou à pied.

Site Internet de l’Illustre Collège Officiel des Géologues : https://cgeologos.es/

Cela peut vous intéresser : La réserve d’Urdaibai, en Biscaye, dans la Charte européenne du tourisme durable