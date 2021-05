20 empreintes qui ont changé le monde

De nos jours, «indie» est un terme très abusé, encore appelé à décrire la musique pop contemporaine à base de guitare, mais souvent avec des connotations négatives. À l’origine, cependant, «indie» était une abréviation beaucoup plus puissante: un diminutif de «indépendant», faisant référence à la myriade de labels autofinancés mais influents fondés par des fans de musique non-conformistes qui découvraient souvent de futures superstars avant les grandes maisons de disques. Dans cet article, uDiscover Music accorde à ce terme assiégé un certain respect en retard alors que nous enquêtons sur les meilleures maisons de disques indépendantes de tous les temps.

île

Telle est la force du catalogue colossal de l’île (U2, Musique de Roxy, et Bob Marley Et les Wailers ne sont que la pointe de l’iceberg) que les humbles origines de l’empreinte en tant que label de ska et de reggae strictement indépendant établi en Jamaïque, en 1959, par Chris Blackwell, Graeme Goodall et Leslie Kong sont souvent négligées.

troyen

Cette marque très influente basée à Londres a été créée en 1968 et a pris son nom du système de son de la légende du reggae Duke Reid (qui a lui-même été nommé d’après la marque de camions de sept tonnes nécessaires pour transporter ses haut-parleurs). Toujours aussi fort après 50 ans, Trojan est le fier fournisseur de certains des meilleurs sons dub, rocksteady et ska de tous les temps.

Récolter

Harvest a été créé par EMI en 1969 pour aider à promouvoir des numéros de rock progressif, mais il a toujours fonctionné avec un degré d’autonomie sain. Une empreinte qui reste active à ce jour, elle a sorti des titres aussi divers que Pink Floyd‘s Ummagumma, le drapeau rose de Wire et les hymnes des libertins pour la jeunesse condamnée.

Ohr

Ce label allemand pionnier de musique électronique et expérimentale a été créé par Rolf-Ulrich Kaiser et le fondateur de Hansa Records, Peter Meisel. Actif de 1970 à 1974, Ohr (qui se traduit par «oreille») est sorti musique allemande expérimentale séminale par Ash Ra Tempel et Popol Vuh, ainsi que tous Rêve de mandarineles albums pré-vierges de Zeit.

Rigide

Stiff s’est imposé comme l’un des meilleurs labels indépendants de l’ère punk en sortant le tout premier single punk du Royaume-Uni, Les damnés«New Rose», à la fin de 1976; le label a souvent conçu toutes sortes de cascades publicitaires (des tournées multi-artistes aux badges avec des slogans tels que «Si ce n’est pas dur, ça ne vaut pas la peine») pour promouvoir leurs artistes. Stiff a publié plus tard des disques d’artistes stellaires, notamment Elvis Costello, Ian Dury, Madness et The Pogues.

Commerce brutal

Rough Trade est né d’un magasin de disques londonien du même nom appartenant à Geoff Travis en 1978. Ses nombreuses récompenses incluent la sortie du premier disque indépendant à se vendre à plus de 100 000 exemplaires au Royaume-Uni (premier album de Stiff Little Fingers, Inflammable Material) et signant The Smiths and The Strokes.

Usine

Cette marque emblématique basée à Manchester a été co-fondée par le présentateur de télévision de Grenade Tony Wilson, en 1978. Factory nous a légué Joy Division, New Order, Happy Mondays, James, et le super-club légendaire The Haçienda, mais a finalement échoué à cause de ses propres accords de poignée de main et d’une mauvaise comptabilité, et a fait faillite en 1993.

Muet

Une empreinte toujours influente, Mute a d’abord trouvé sa place comme l’une des meilleures maisons de disques indépendantes à la pointe du boom de la synth-pop du début des années 80. Fondé par Daniel Miller (qui, en tant que The Normal, a écrit et enregistré l’original «Warm Leatherette», enregistré plus tard par Grace Jones), l’empreinte est depuis longtemps la maison d’artistes tels que Depeche Mode, Erasure, Goldfrapp et Nick Cave And The Bad Seeds. Elle est devenue une filiale d’EMI en 2002, mais est revenue dans le monde indépendant en sortant récemment Complete Music de New Order.

Désaccord

Inspiré par la position de bricolage autosuffisante de Crass des légendes anarcho-punk britanniques, Ian MacKaye et Jeff Nelson ont fondé Dischord à Washington, DC, en 1980. Synonyme de la scène hardcore de DC, le label a sorti des disques d’époque de groupes tels que Fugazi, Minor Threat , et Rites Of Spring, et reste farouchement indépendant.

Nonne volante

Fondée à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, par le directeur du magasin de disques Roger Shepherd, l’empreinte résiliente Flying Nun s’est fait connaître grâce à la promotion d’actes de guitare-pop kiwi divers et toujours résonnants dans les années 80, parmi lesquels The Chills, The Clean et Jean- Expérience Paul Sartre.

Touch & Go

Un bastion basé à Chicago pour le noise rock et le post-rock, Touch & Go a beaucoup travaillé pendant les années 80 et 90 avec Steve Albini (Big Black, Shellac et Slint, qu’il a produit), en plus de devenir bientôt majeur -label-actes Le Lézard de Jésus et Urge Overkill. Après l’an 2000, Touch & Go a également contribué à briser les actes influents de New York Ouai ouai ouai (ils ont sorti le Machine EP du groupe en 2002) et TV On The Radio.

Création

La création se trouve sans doute au sommet des meilleures maisons de disques indépendantes du Royaume-Uni. Toujours à la mode, l’empreinte d’Alan McGee a d’abord surfé sur l’air du temps à la fin des années 80 avec The House Of Love et My Bloody Valentine, mais, à l’apogée des années 90, la liste colossale de Creation (qui comprenait Oasis, Primal Scream et Super Furry Animals) signifiait qu’ils pouvaient appeler les coups dans le courant dominant.

Chaîne

Fondée pour la première fois dans l’arrière-salle d’un magasin de disques de Sheffield, avec une subvention du gouvernement, en 1989, Warp a rapidement pris sa place parmi les meilleures maisons de disques indépendantes à la pointe de la scène de la musique électronique expérimentale dans les années 90 et au début des années 2000, sortant des titres acclamés. comme le volume II d’œuvres ambiantes sélectionnées d’Aphex Twin, Boards Of Canada’s Music Has The Rights To Children et les fréquences de LFO, pionniers de la techno.

Tuer des stars du rock

Ce nom anti-établissement semble idéal pour un label underground basé dans l’Oregon dont l’objectif initial dans les années 90 comprenait les tenues Pacific North West Riot Grrl Bikini Kill et Heavens To Betsy. Cependant, KRS a depuis été largement acclamé et a continué à sortir des titres des léviathans indépendants The Decemberists et Sleater-Kinney.

Sous-pop

Passant du fanzine au tout nouveau label en 1986, Sub Pop de Seattle a sorti les premiers titres historiques de Nirvana (Eau de Javel), Soundgarden (les EP Screaming Life et Fopp), et Mudhoney, et sera toujours célébrée pour sa contribution significative à la livraison grunge aux masses.

Domino

Depuis sa création, en 1993, la société domino basée à Londres a sponsorisé des sorties percutantes des deux côtés de l’Atlantique. Le générique du label de Laurence Bell comprend des albums des héros cultes américains Pavement et Sebadoh, mais son empreinte est devenue une propriété particulièrement chaude au milieu des années 00 quand ils ont sorti le premier album éponyme de Franz Ferdinand et le multi-platine d’Arctic Monkeys Whatever People Say I Am, That’s What I Je ne suis pas.

Thrill Jockey

L’idée originale de l’ex-Atlantic Records A&R Bettina Richards, Thrill Jockey a commencé sa vie à New York en 1992, mais a décollé à Chicago, où il est devenu le foyer de nombreux groupes de rock alternatif les plus intrigants de Windy City. L’empreinte a publié des tenues alt.pop et post-rock américaines acclamées telles que Tortoise, The Sea And Cake, Eleventh Dream Day et The Fiery Furnaces.

Panda féroce

Fierce Panda a été fondée par le journaliste de NME Simon Williams simplement pour sortir une compilation EP de 7 pouces de quatre titres intitulée Shagging In The Streets, en 1994. Ce titre a vendu ses 1000 exemplaires en un jour et, en sortant les premiers singles de grands noms tels que comme Coldplay, Supergrass et Placebo, Fierce Panda est resté hors de la liste des espèces en voie de disparition.

Glassnote

Daniel Glass a lancé Glassnote Records en 2007 avec l’idée de lancer une renaissance dans les labels indépendants. Son empreinte a des artistes de haut niveau sur sa liste, y compris Phoenix et Mumford et fils, qui ont chacun remporté des Grammy Awards quelques années après la création du label. Plus récemment, Glassnote a sorti des albums de Childish Gambino et Hamilton Leithauser + Rostam.

Pistes capturées

L’une des meilleures maisons de disques indépendantes à sortir de New York ces dernières années, cette empreinte strictement old-school de Brooklyn a été fondée en 2008 par Mike Sniper. Spécialisé dans le vinyle coloré en édition limitée, il embrasse à la fois de nouveaux artistes et des rééditions de titres vintage tels que le coffret 4LP Volume One de Cleaners From Venus. Captured Tracks est actuellement en train de compiler une compilation du dixième anniversaire et jouit d’un succès critique continu.

