20 essentiels d’un grand hollywoodien

«Elle était la plus grande. Le reste d’entre nous sera oublié, mais jamais Judy. Ceux-là étaient Frank SinatraLes mots de et peu contesteraient son affirmation selon laquelle Judy Garland était l’une des plus grandes artistes que le monde ait jamais vues. Non seulement elle était une actrice prodigieusement accomplie et polyvalente qui est apparue dans 34 films hollywoodiens et a remporté un Oscar à l’âge de 17 ans, mais elle possédait également une voix chantée extrêmement expressive qui lui a valu une multitude de disques à succès et trois Grammy Awards ; et pour couronner le tout, elle pouvait danser avec une combinaison agile de grâce, de panache et de précision qui lui a permis de se débrouiller lorsqu’elle a dansé aux côtés de deux des plus grands d’Hollywood, Gene Kelly et Fred Astaire.

En termes de talent, Garland a donc été abondamment bénie. Mais derrière le glamour hollywoodien se cache une âme vulnérable et profondément troublée. Il est juste de dire qu’elle a été irrémédiablement endommagée par le système de studio hollywoodien qui l’a élevée. De nombreux traumatismes précoces ont laissé de profondes cicatrices psychologiques affectant l’estime de soi de Garland qu’elle a emportée avec elle le reste de sa vie.

En termes de musique, les premiers enregistrements de Garland pour Decca semblaient pour la plupart heureux et insouciants, masquant ses difficultés, mais finalement, sa vie privée s’est infiltrée dans son son; un sentiment presque palpable de chagrin et de chagrin est gravé dans les enregistrements qu’elle a réalisés dans les années 1950 et 1960 pour Capitol Records, ajoutant une inclinaison profondément autobiographique aux chansons qu’elle a pu habiter et s’approprier. Le mélange de fragilité et de stoïcisme qu’elle a investi dans ses performances ultérieures – surtout lorsqu’elle était en direct sur scène – était ce qui l’a attirée auprès du public ; ils ont ressenti sa douleur et sa vulnérabilité, mais se sont également délectés de la persévérance héroïque dont elle a fait preuve alors qu’elle combattait ses démons et restait fidèle au vieil adage théâtral “le spectacle doit continuer”.

Son talent a brillé comme un phare entre 1936 et 1963 ; et c’est de cette période fertile que nous avons sélectionné les meilleures chansons de Judy Garland qui résument son génie hors pair.

Une star est née

Judy Garland est née Frances Gumm en 1922 à Grand Rapids, Minnesota, la plus jeune des trois filles nées de parents qui étaient des artistes de vaudeville et dirigeaient une salle de cinéma. Imprégnant la passion de ses parents pour la chanson et la danse, la jeune Frances est montée sur scène à l’âge de deux ans et a rapidement fait partie d’un trio familial avec ses deux frères et sœurs aînés appelés les Gumm Sisters. En 1934, quand Frances avait 12 ans, elles sont devenues les Garland Sisters, et un an plus tard – Frances ayant adopté le nom de Judy Garland – elles se sont produites à Los Angeles où Judy a été distinguée par un découvreur de talents et a auditionné avec succès pour le studio de cinéma MGM. .

Alors que MGM décidait de la meilleure façon d’adapter les talents d’adolescent de Judy Garland, en 1936, elle réalisa ses premiers enregistrements pour Decca Records. Son troisième single, “(Dear Mr. Gable) You Made Me Love You” était une adaptation de la chanson d’Al Jolson de 1913 “You Made Me Love You (I Didn’t Want To Do It)” et a été chanté pour la première fois par Garland à un MGM a donné pour le 36e anniversaire de la star de cinéma Clark Gable. Le studio était tellement satisfait de la performance de Garland en tant que fan de cinéma amoureux qu’ils lui ont fait chanter la chanson du film, Broadway Melody Of 1938. Même si elle n’avait que 15 ans, Garland a chanté avec une maturité et une profondeur d’expression qui la dépassaient. âge tendre. Bien que la chanson ait aidé la carrière cinématographique de Garland à démarrer, elle l’a également placée dans les charts pop. Mais la chanson dont elle est devenue synonyme a suivi deux ans plus tard ; c’est à ce moment-là qu’elle a été choisie pour incarner Dorothy Gale dans Le Magicien d’Oz et qu’elle a chanté “Somewhere Over The Rainbow”, la ballade rêveuse et optimiste de Harold Arlen et Yip Harburg, qui a dominé les charts pop américains et a également valu à la jeune chanteuse un Academy Award.

Judy Garland dans les années 40

D’autres chansons à succès de films de Judy Garland ont suivi dans les années 1940 : il y avait la ballade « I’m Nobody’s Baby » (des années 1940 Andy Hardy Meets Debutante, l’un des nombreux films dans lesquels Garland a joué aux côtés de Mickey Rooney) ; “For Me & My Gal”, un duo joyeux avec Gene Kelly du film du même nom de 1943; et l’exubérant « The Trolley Song », un hit américain du Top 20 tiré d’un film sur le thème de Noël de 1944, Meet Me In St. Louis, réalisé par Vincente Minnelli, qui est devenu le deuxième mari de Garland. Le film a également produit le tout premier enregistrement de “Have Yourself A Merry Little Christmas”, la chanson classique de Yuletide de Hugh Martin et Ralph Blaine que Garland a aidé à transformer en une vivace pop-jazz.

Garland a atteint le Top 20 américain en 1945 avec la piste sur le thème du chemin de fer, “On The Atchison, Topeka & The Santa Fe”, entendue à l’origine dans la comédie musicale hollywoodienne The Harvey Girls, où Garland jouait une épouse par correspondance. La version single qu’elle a enregistrée pour Decca encadrait la voix de Garland avec un luxueux travail d’harmonie rapprochée des Merry Macs.

Les dernières comédies musicales de Judy Garland

En 1950, Judy Garland, 28 ans, a enregistré une autre de ses chansons emblématiques sous la forme de l’air effervescent du big band «Get Happy», qui dégageait une saveur revivaliste prononcée; c’était la finale entraînante du film Summer Stock, avec Gene Kelly, sur une troupe de théâtre descendant dans une ferme. Garland n’a pas été la première artiste à enregistrer l’air à feuilles persistantes de Harold Arlen-Ted Koehler, mais elle l’a fait sien et par la suite, il est devenu un incontournable de ses concerts.

Summer Stock a marqué un tournant dans la carrière de Garland; après 27 films avec MGM, elle se sépare du studio hollywoodien. À partir de là, elle a travaillé au développement de sa carrière de chanteuse, enregistrant une série de singles pour Columbia au début des années 50. En 1954, cependant, elle a accepté d’apparaître aux côtés de l’acteur britannique James Mason dans la comédie musicale Warner Bros, A Star Is Born, un remake d’un film précédent sur une starlette montante aidée par une idole en déclin. Le film a été un retour triomphal pour Garland qui a brillé en chantant le medley épisodique, “Born In A Trunk” – un récit vivant de sa vie en tant qu’interprète – et “The Man That Got Away”, une chanson torche qui a épousé la désolation émotionnelle avec une saveur résolument jazz. La performance de Garland a mis en évidence sa maturité en tant que chanteuse; elle a livré la chanson comme si elle avait vécu son histoire et sa voix de contralto, avec son ton de velours luxuriant et son vibrato large et lancinant, possédait un lustre plus profond et plus sombre.

La dernière apparition de Garland au cinéma, dans le drame musical de 1963 I Can Go On Singing, l’a trouvée dans un rôle auquel elle pouvait s’identifier; en tant que chanteur solitaire aux prises avec des problèmes personnels. La chanson titre du film – écrite par Harld Arlen et Yip Harburg, qui étaient à l’origine de « Over The Rainbow » – commence doucement avant de se transformer en une célébration entraînante de la chanson. Avec son mélange d’humour et de pathétique, il permet à Garland de montrer toute la gamme de ses capacités vocales.

Les années du Capitole

Bien que sa carrière au cinéma ait ralenti dans les années 1950, la musique de Judy Garland a continué à un rythme soutenu, d’abord à Columbia, puis avec plus de succès à Capitol où elle a enregistré sept albums studio entre 1955 et 1962. Ses débuts pour la société, arrangés par Jack Cathcart, ont coïncidé avec son première spéciale télévisée et s’intitulait à juste titre Miss Show Business. Il a trouvé Garland tirant sur tous les cylindres sur les numéros à couper le souffle “Rock-a-Bye Your Baby With a Dixie Melody” et “After You’ve Gone”, deux numéros de base des spectacles sur scène du chanteur.

Garland a fait appel à l’arrangeur de Frank Sinatra, Nelson Riddle, pour son deuxième album Capitol, Judy de 1956; il a encadré la voix majestueuse de Garland avec des charts sophistiqués et infusés de jazz, en particulier sur l’ouverture latine, une lecture dynamique et rapide de “Come Rain Or Come Shine” de Harold Arlen et Johnny Mercer.

Jedusor agita à nouveau sa baguette magique d’orchestre sur l’album de 1958, Judy In Love, qui comprenait des versions swing big band de “Zing! Went The Strings Of My Heart » – une refonte du tube du chanteur de 1943 – et « I Concentrate On You », où la voix de Garland s’élève majestueusement sur une toile de fond de style latino animée rythmée par des cors hurlants.

Grâce à ses racines vaudeville, Garland pouvait facilement servir un razzmatazz hollywoodien fastueux, mais c’est sur des ballades déchirantes – où elle a adopté une approche plus subtile et plus nuancée – qu’elle a dévoilé son âme. Consacré aux ballades sur la perte, le chagrin et la solitude, son LP Alone de 1957 comprenait un rendu magnifiquement doux-amer de « How About Me » d’Irving Berlin.

Les performances live électriques de Judy Garland

Malgré la réalisation de nombreux enregistrements en studio accomplis, les albums live de Judy Garland offrent un portrait saisissant de sa présentation théâtrale électrisante. Son premier album live, Judy Garland At The Grove de 1959, était une forte représentation de son spectacle sur scène – sa version de “When You’re Smiling” est particulièrement touchante – mais il a été éclipsé par son enregistrement de concert le plus célèbre : l’emblématique Judy Au Carnegie Hall, un double LP de 1962 consacré à des airs du Great American Songbook, qui marqua son second retour triomphal et valu à la chanteuse deux Grammy Awards : pour l’album de l’année et la meilleure performance vocale en solo, féminin. Ponctuant ses sublimes performances vocales d’anecdotes humoristiques, Garland est sous une forme envoûtante ; les moments forts musicaux vont de « That’s Entertainment » avec son énergie palpitante et son piquant émouvant à la douce ballade « Do It Again », où Garland révèle son côté sensuel avec une voix parfaitement calibrée.

Bien que Judy Garland ait quitté le monde à un âge relativement jeune, les nombreux films et enregistrements mémorables qu’elle a laissés ont inscrit sa place dans l’histoire et lui ont conféré l’immortalité. Ces chansons de Judy Garland révèlent non seulement à quel point elle a mis tout son cœur et son âme dans ses performances, mais aussi comment elle n’a jamais essayé d’être autre chose que son moi authentique. “Soyez toujours une version de premier ordre de vous-même, au lieu d’une version de second ordre de quelqu’un d’autre”, a déclaré Garland. Elle est restée fidèle à cette devise jusqu’à la fin.

