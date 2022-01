20 façons productives de passer le temps pendant la quarantaine

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Avec la récente augmentation des cas Omicron, il est temps de se mettre à l’aise pour passer plus de temps à la maison… encore une fois.

Que vous soyez en quarantaine parce que vous avez actuellement COVID ou que vous avez été exposé, vous vous ennuyez probablement et cherchez des moyens attrayants de passer le temps. Avouons-le : TikTok ne peut vous divertir que tant d’heures, et cela en dit long de notre part.

Pour vous occuper pendant que vous récupérez, nous avons rassemblé 20 façons de tirer le meilleur parti de votre temps à la maison. Qu’il s’agisse d’apprendre une nouvelle langue, de tricoter, de kits Perler Bead et de cahiers d’auto-découverte aux services de streaming et aux livres audio, ces produits pourraient ne pas vous faire vous sentir à 100 % mieux, ils guériront votre ennui.

Faites défiler ci-dessous pour votre guide vers une quarantaine productive!