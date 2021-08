20 fringales courantes pendant la grossesse

Quand il s’agit de fringales étranges, je ne suis pas étranger à tremper des frites dans un milk-shake ou à mettre du miel sur une pizza. Mais alors que les envies normales de « je m’ennuie », « j’ai faim » ou « j’ai mes règles » sont puissantes, les envies de grossesse sont une toute autre bête.

De la sauce piquante à la crème glacée au grignotage littéralement sur le sable, le corps peut avoir envie de choses étranges lors de la croissance d’un bébé.

Bien que les scientifiques ne sachent pas exactement pourquoi les gens ont des envies de grossesse, il existe quelques théories : certaines recherches suggèrent que le neuropeptide Y, une substance responsable des signaux d’appétit, pourrait être augmenté par des changements hormonaux pendant la grossesse. D’autres chercheurs, cependant, disent que les envies de grossesse sont en grande partie psychologiques.

Que ce soit les hormones supplémentaires ou le simple fait que vous ayez le droit absolu d’envoyer votre partenaire à 2 heures du matin pour trouver des Cheetos chauds et du yaourt à la fraise, quand une envie de grossesse vous appelle, vous allez vouloir vous conformer.

Ici, 20 personnes partagent leurs envies de grossesse les plus étranges, les plus fortes et les plus mémorables.

1. “Mon premier bébé, tout ce que j’ai mangé était pieds de pot de poulet— Des centaines légitimes. Je suis enceinte de mon deuxième bébé et maintenant tout ce que je veux, c’est de la soupe. ” – Ally, 29 ans

2. “La chose la plus étrange était certainement nourriture épicée pour moi. Je déteste normalement. Mais quand j’étais enceinte, j’ai tout mangé — salsa épicée, Hot Cheetos, etc. Je pense généralement que le poivre noir est trop épicé, mais ma tolérance était beaucoup plus élevée quand j’étais enceinte. ” – Brittany, 27 ans



3. “Je ne pouvais pas avoir assez de mélange de margarita. Je le mettrais sur de la glace avec un peu d’eau gazeuse. C’était tellement délicieux. En fait, je le bois toujours comme ça ! ” – Emily, 29 ans

Quatre. “Pepperonis cuits réchauffés au micro-ondes. Je mangerais sérieusement tout le sac.” – Julia, 29 ans

5. “Des cornichons enveloppés dans du prosciutto. J’étais en train de manger des cornichons quand j’ai vu des restes de prosciutto dans le réfrigérateur et j’ai décidé de l’enrouler autour du cornichon. Je suis presque sûr que c’était mon groupe alimentaire principal pendant les premières semaines de ma grossesse. ” – Werlaine, 30 ans

6. “Burgers de poulet de P. Terry et Dr. Pepper de Whataburger. Le pire, c’est que j’ai déménagé à Houston, donc c’était RUGUEUX. Je mentirais si je n’envisageais pas de faire une excursion d’une journée à Austin juste pour faire le plein. ” – Amy, 30 ans

7. “pommes FROIDES. Je ne peux même pas les regarder s’ils ne sont pas réfrigérés.” – Katie, 28 ans



8. “Quand j’étais enceinte, j’ai eu envie d’essayer glace avec sauce piquante. Je voulais vraiment de la crème glacée avec des chips de sel et de vinaigre, mais comme nous n’en avions pas, je me suis dit que puisque la sauce piquante contenait du vinaigre, cela fonctionnerait. Le combo était… d’accord. Les chips, c’est mieux ! » – Jennifer, 30 ans

9. “Jus d’orange en permanence. Beurre de cacahuète. Réglisse, tacos, BLT et salade césar. Sandwichs aux cornichons, avec les cornichons comme “pain” avec une salade de thon ou de poulet à l’intérieur, ou des sandwichs ordinaires remplis de cornichons, de fromage et de mayonnaise. Trader Joe’s propose également des chips aromatisées au cornichon qui m’obsèdent en ce moment. ” – Lauren, 33 ans

dix. « Des bretzels mous trempés dans du miel et de la choucroute sur n’importe quoi, même si c’est un aliment pour lequel j’ai généralement une énorme aversion ! J’ai même mis choucroute sur pizza. Y penser maintenant me donne la nausée.” – Bailey, 29 ans

Onze. “Jus de citron vert non dilué, tout droit sorti de la boîte de concentré congelé. Mon mari ramenait à la maison quelques canettes de concentré congelé chaque semaine et je le mélangeais dans un mélangeur – sans même le diluer – et le buvais comme du jus ou le mangeais avec une cuillère tout droit sorti du congélateur. ” – Lauren, 29 ans

12. “Cheetos chauds trempés dans du yaourt. Je mangeais généralement du yaourt à la fraise parce qu’il avait un goût piquant pour moi. Le plus drôle, c’est que maintenant je ne peux plus manger ni l’un ni l’autre parce que je suis devenu allergique aux ingrédients après ma deuxième grossesse. ” – Ambre, 31 ans

13. “Bagels non grillés avec fromage à la crème et cantaloups. Comme un par jour. Et à peu près rien d’autre. Je les ai mangés comme un repas (pas l’un sur l’autre) mais juste les deux seuls aliments que j’ai mangés pendant environ trois mois d’affilée. Depuis que ma fille est née, je peux à peine en regarder une ! » – Holly, 34 ans

14. “Limonade super acidulée et ce poulet aux cinq piments super épicé d’un restaurant fusion asiatique près de chez moi. Il semblait que je voulais toujours quelque chose d’extrêmement aigre ou d’extrêmement épicé – je ne me souciais même pas des brûlures d’estomac. ” – Ashley, 35 ans

quinze. “Du miel sur tout : comme mes bagels, chips, pop-corn, fruits. Je dois aussi manger de la grenade tous les jours. ” – Arica, 31 ans

16. “Je rentrais du travail et mon mari m’a surpris en train de mettre sauce piquante sur une cuillerée de beurre d’arachide. Cela a fini par avoir un goût terrible, mais toute la journée j’y ai pensé et j’ai dû l’essayer. Quelques jours plus tard, j’ai appris que j’étais enceinte ! Tout au long de la grossesse, j’ai voulu du vinaigre – les chips de sel et de vinaigre étaient mon choix. J’ai même essayé (sans succès) de faire de la glace au sel et au vinaigre un après-midi. ” – Chelsea, 29 ans

17. “J’ai eu l’envie la plus bizarre pendant la grossesse : du sable. Genre, directement de la plage, sable. Je voulais juste moudre du sel entre mes dents. C’était tellement étrange, j’en ai parlé à mon médecin et leur seul conseil était de ne pas le faire. De plus, toutes les odeurs terreuses étaient euphoriques… comme l’odeur de l’air frais ou de la saleté. ” – Nicole, 29 ans

18. “J’avais surtout envie d’aliments sains, mais je me souviens quand j’étais enceinte de ma fille, Je ne pouvais pas me passer de produits à base de tomates. Ketchup et sauce pour pâtes. J’ai fait des folies sur les gressins et la sauce Domino’s une fois par semaine pendant des mois. Je ne suis même pas désolé. ” – Amanda, 29 ans

19. “La seule chose que j’ai fait faire à mon partenaire d’aller immédiatement était muffins anglais! C’était tellement aléatoire, mais j’en ai mangé les six ce jour-là sous diverses formes. Sandwich au petit déjeuner, au beurre, au beurre de cacahuète et à la gelée. Peu importe comment, mais j’avais besoin de ces coins et recoins dans ma bouche. ” – Laura, 28 ans

vingt. “Quand j’étais enceinte, je ne pouvais pas avoir assez de mangue. J’ai littéralement mangé 2 à 4 mangues par jour. J’étais accro. Quand nous n’avions pas de mangues à la maison tard dans la nuit, je me souviens être allé à mon Wawa le plus proche dans l’espoir de marquer des mangues. J’ai définitivement préféré la mangue fraîche, mais quand c’était hors saison et difficile à trouver, je me suis contenté de boissons à la mangue, de mangue en conserve, de desserts à la mangue, etc. » – Terri, 29 ans

Les réponses ont été légèrement modifiées pour plus de clarté.

