20 groupes s’unissent pour s’opposer à la poussée de Biden en faveur des avortements financés par les contribuables ⋆ .

Plus de 20 groupes se sont regroupés pour soumettre des commentaires s’opposant à la règle proposée par l’administration Biden imposant les avortements financés par les contribuables.

Historiquement, le titre X est consacré à la planification familiale et fournit des méthodes de contrôle des naissances préventives aux familles à faible revenu. L’avortement a été largement exclu par le Congrès pour éviter que les contribuables financent le meurtre de bébés dans l’utérus. Sous l’administration Trump, Planned Parenthood et d’autres organisations d’avortement ont même choisi de ne pas recevoir de financement fédéral pour éviter la séparation finalisée en 2019 entre les services Title X et l’avortement.

Dans le cadre de la proposition «Assurer l’accès à des services de planification familiale équitables, abordables, centrés sur le client et de qualité», le ministère américain de la Santé et des Services sociaux supprimerait la séparation financière et physique du financement entre les activités du Titre X et les activités d’avortement, contournerait les statuts et des lois pour décourager la participation des parents et de la famille dans les décisions relatives à l’avortement, et pour supprimer certaines déclarations et dispositions réglementaires. La règle obligerait également les prestataires à donner des conseils et des références en matière d’avortement, même si leurs objections sont protégées en vertu de l’amendement Weldon et de la loi sur la restauration de la liberté religieuse.

Parmi les groupes qui s’opposent à cette mesure proposée figurent des groupes de réflexion conservateurs, des organisations pro-vie et des institutions religieuses telles que Alliance Defending Freedom, Concerned Women for America, Ethics & Public Policy Center, Heritage Foundation, March for Life, le Religious Freedom Institute et la Conférence des évêques catholiques des États-Unis pour obtenir des secours et des protections pour les objections fondées sur la conscience.

«La plupart des Américains rejettent l’idée que l’avortement soit utilisé pour le contrôle des naissances, c’est pourquoi ils ne veulent pas financer les prestataires d’avortement par le biais du programme Title X», a déclaré Roger Severino, Senior Fellow au Ethics & Public Policy Center et ancien directeur de le Bureau des droits civils au HHS. «Le président Biden veut changer les règles pour renflouer ses amis du secteur de l’avortement, qui se soucient plus de l’avortement que de la planification familiale. Les gens s’opposent à un président extrémiste et à un secrétaire du HHS qui veulent non seulement forcer les gens à se référer pour l’avortement, mais aussi demander aux contribuables de financer une telle mise à mort.

La période de commentaires publics se termine lundi.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

