20 hits déterminants des héros de l’Alt.Rock

Si jamais un groupe prouvait que vous pouvez jouer du rock’n’roll et conserver votre intégrité, alors ce groupe était sûrement REM En commençant par le bas en jouant des concerts de club destructeurs d’âmes, l’éthique de travail dévouée du quatuor d’Athènes, en Géorgie, leur a permis de gravir régulièrement les échelons et de passer de héros cultes à stars du rock à part entière sans jamais sacrifier leur crédibilité en tant que meilleures chansons de REM. Afficher. Un acte électrisant en direct, ils ont amassé un catalogue tout aussi formidable d’enregistrements en studio, avec leurs 15 superlatifs LP allant de l’idéaliste Murmur de 1983 au chant du cygne salué par la critique de 2011 Collapse Into Now.

Écoutez le meilleur de REM sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos 20 meilleures chansons de REM.

Le groupe a commencé à l’origine après que le chanteur Michael Stipe a rencontré le guitariste Peter Buck chez Wuxtry Records à Athènes, où ce dernier avait un emploi rémunéré au début de la vingtaine. Découvrant une passion mutuelle pour les artistes punk et proto-punk tels que Patti Smith et Television, le duo a formé des étudiants de l’Université de Géorgie, Mike Mills (basse) et Bill Berry (batterie), et REM est né. Jouant leur premier concert en avril 1980, le groupe s’est rapidement constitué un public parmi la fraternité universitaire locale, les fans faisant souvent l’éloge de la voix excentrique et marmonnée de Stipe et du son de guitare qui sonne à la Byrds de Buck.

Sorti par le label indépendant local Hibtone en 1981, le premier album du groupe, 45, « L’Europe sans radio », conduit à un accord avec le label IRS de Miles Copeland, qui a sorti le mini-LP Chronic Town d’août 82 et le premier long métrage très attendu de REM, Murmur, en avril de l’année suivante. Cassant, frais et mystérieux, Murmur comprenait les favoris des fans tels que « Talk About The Passion » et la ballade d’un autre monde. « Cercle parfait » construit autour d’une mélodie de piano envoûtante apportée par Bill Berry.

Murmur a dépassé les attentes commerciales, remportant le prestigieux prix de l’album de l’année de Rolling Stone pour 1983 et culminant à la 36 jours, mais son contenu – qui vacillait du folk-rock ardent de « Alors. Pluie centrale” au country « (Don’t Go Back To) Rockville » – étaient rarement moins que séduisants, et l’album a finalement atteint la 27e place du Billboard 200.

Supervisé par l’ex-Convention de Fairport/Nick Drake producteur Joe Boyd, Fables Of The Reconstruction de 1985 s’est avéré être un troisième album « difficile » dans la mesure où il a été enregistré pendant un hiver britannique rigoureux avec le groupe souffrant du mal du pays. Avec le recul, cependant, c’est en quelque sorte un chef-d’œuvre imparfait et comprend les favoris des fans tels que le strident « Pilote 8 » le « Can’t Get There From Here » rehaussé de cuivres et le « Feeling Gravity’s Pull » dense et assisté par des cordes.

Dirigé par le producteur Don Gehman de John Cougar Mellencamp, Lifes Rich Pageant de 1986 était, en comparaison, impétueux et direct. La prestation vocale de Stipe était nettement plus confiante et, sur certains des morceaux les plus remarquables de l’album, tels que « Cuyahoga », l’urgence « Ces jours » et le glorieux, lié aux pluies acides « Tombe sur moi, » ses paroles auparavant elliptiques se prêtaient pour la première fois à des questions politiques et écologiques.

Grimpant au n ° 21 du Billboard 200, Lifes Rich Pageant a remporté à REM leur premier disque d’or, bien qu’il ait été surpassé par leur cinquième LP, Document, sorti en septembre 1987. Le premier des six albums de REM à être produit par Scott Litt (Compter les corbeaux, The Replacements), Le document était long sur des hymnes rock musclés et orientés vers le grand public tels que l’ironie, exubérante « C’est la fin du monde tel que nous le connaissons (et je me sens bien) » « La meilleure chanson de travail » et « Celui que j’aime. » Ce dernier fournissant au groupe son premier grand succès en Amérique du Nord, Document s’est hissé au 10e rang du Billboard 200 (où il a obtenu un certificat de platine) et a décroché le Top 30 britannique.

REM a signé avec Warner Bros pour leur sixième album, Green, sorti en octobre 1988. Accueilli avec un accueil critique considérable et promu avec une tournée mondiale de 11 mois très médiatisée, ce disque d’une diversité satisfaisante incorporait des rockeurs avant-gardistes et politiquement inclinés (« Orange Crush » « Turn You Inside Out »), des chansons pop entraînantes (« Stand », « Pop Song 89 ») et des numéros pastoraux et folkloriques tels que « Tu es le tout » et « chemise ».

Récompensé par le statut de platine aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, Green était la percée commerciale vers laquelle REM travaillait depuis près d’une décennie. Ils quittent définitivement le statut de culte avec Out Of Time en 1991, qui devient n°1 des deux côtés de l’Atlantique et se vend à 18 millions d’exemplaires dans le monde, même si le groupe décide de ne pas faire de tournée promotionnelle pour le soutenir. Mélangeant adroitement des éléments de folk et de pop (plus de country sur l’énigmatique pédale assistée par acier « Rétroaction du pays »), l’album a engendré une paire de 45 tours et a inclus le plus grand succès américain du groupe, « Losing My Religion, » lancé par le riff de mandoline distinctif de Peter Buck.

Un disque intime mais consommé traitant fréquemment de la perte et du deuil, Automatic For The People de 1992 a également frappé la saleté critique et commerciale, se vendant à 18 millions d’exemplaires dans le monde entier et mettant en vedette six singles à succès durables, dont le morose et monochromatique « Drive », le déchirure saccadée ballade « Tout le monde souffre » et le joyeux hommage à Andy Kaufman « Homme sur la Lune, » avec ses inflexions vocales ironiques d’Elvis Presley de Stipe.

REM est revenu avec un record de rock sans limites grâce à Monster de 1994, au tranchant dur et aux accents grunge, qui a été suivi par le succès du Top 10 britannique. « Quelle est la fréquence, Kenneth ? » Le groupe a célébré le succès multi-platine du disque avec une longue mais malheureuse tournée mondiale au cours de laquelle le batteur Bill Berry a subi un anévrisme cérébral sur scène en Suisse. Heureusement, Berry a survécu, mais il a quitté le groupe après que REM ait re-signé avec Warner Bros et coupé New Adventures In Hi-Fi de 1997. Sans doute le disque le plus sous-estimé du groupe, ce LP tentaculaire mais convaincant comprenait des joyaux tels que l’envoûtant « E-Bow The Letter » assisté de Patti Smith et le magnifique hymne pré-millénaire. « Électrolite ».

Au lieu de remplacer officiellement Berry, les trois membres restants de REM ont choisi de recruter des musiciens supplémentaires, dont le multi-instrumentiste de Minus 5 Scott McCaughey, et des batteurs tels que Joey Waronker (Beck) et plus tard Bill Rieflin (Ministère, Swans) pour le travail en studio et/ou en direct. Enregistré avec le nouveau producteur Pat McCarthy, la première sortie du groupe après Berry, 1998’s Up, était un disque de transition, mais il comprenait le délicieux, Les garçons de la plage-esque « À ma plus belle. »

Un peu plus réussi a été réalisé avec Reveal, un album mélodique et luxuriant de 2001, qui abritait le hit du Top 10 britannique « Imitation Of Life » et le rêveur « All The Way To Reno (You’re Gonna Be A Star) ». C’était un vendeur solide, bien qu’il ait été éclipsé par In Time: The Best Of REM 1988-2003, une anthologie bien choisie et multi-platine sélectionnée dans le catalogue Warner Bros du groupe et comportant deux stands. -des tubes seuls, « Bad Day » et « The Great Beyond », ce dernier ayant déjà figuré dans le biopic Andy Kaufman du réalisateur Miloš Forman, Man On The Moon, avec Jim Carrey.

REM est revenu à la mêlée avec l’introspective Around The Sun de 2004, qui s’est hissée au premier rang du Top 40 britannique et comprenait l’hommage touchant de Michael Stipe à sa deuxième maison, « Quitter New York », qui a également abordé le Top 5 britannique. Le groupe est ensuite revenu à l’essentiel pour Accelerate en 2008, en se connectant avec U2 producteur Jacknife Lee et déchaîner certains de leur rock’n’roll le plus dépouillé depuis des années. Les fans se sont rapidement emparés d’hymnes agressifs tels que « Man-Sized Wreath » et le croquant, lié à la séance « Surnaturel Supersérieux », tandis que les critiques trébuchaient sur eux-mêmes pour saluer l’album comme un retour à la forme.

Buck, Mills et Stipe avaient cependant discuté du temps d’appel sur REM avant même de se lancer dans la longue tournée pour soutenir Accelerate en 2008, et ils se sont définitivement séparés après l’enregistrement de Collapse Into Now en 2011, toujours avec Jacknife Lee aux commandes. L’album résultant a touché la base avec toutes les forces de REM, des hymnes touchants à combustion lente (« Überlin ») aux rockers croquants (« Alligator_Aviator_Autopilot_Antimatter ») et aux ballades sincères telles que « Oh My Heart » ; collectivement, Collapse Into Now sonnait comme le coup de départ parfait du groupe de rock consommé qui superfan Kurt Cobain On a dit une fois à Rolling Stone qu’ils étaient « les meilleurs… et qu’ils continuent à offrir de la bonne musique ».

