20 hymnes alt-pop sans vergogne

Si vous pouvez dire quelque chose sur Halsey, alias Ashley Nicolette Frangipane, originaire du New Jersey, c’est qu’ils ont une vision artistique lucide, et cela colore absolument tout ce qu’ils font. Peu de stars de la pop ont été aussi efficaces pour repousser les limites, appeler (à juste titre) BS et être le changement qu’elles souhaitent voir dans tous les recoins de l’industrie musicale, sur les réseaux sociaux et même dans leur propre vie.

Au fil de quatre albums, à commencer par celui de 2015 BADLANDS et menant au monumental de 2021 Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir, Halsey (qui passe par les pronoms she/they) a travaillé avec un éventail ambitieux d’artistes de tous les genres et a repoussé les limites de la façon dont le public perçoit la musique pop. Et pendant tout ce temps, les hits continuent d’affluer.

Qu’il s’agisse de sauter sur des collaborations K-pop (« Boy With Luv ») ou de faire saliver la communauté des critiques devant leur dernier album, le concept élevé If I Can’t Have Love, I Want Power, Halsey a accompli plus au cours de la dernière décennie. que la plupart des artistes de leur âge – et bien plus vieux. Au cas où vous auriez besoin d’une introduction au vaste et croissant catalogue de Halsey, voici une ventilation utile des meilleures chansons de Halsey.

Écoutez les meilleures chansons de Halsey sur Apple Music ou Spotify.

Des collaborations de saut de genre

(Garçon avec amour, sois gentil, oublie-moi aussi, lui et moi, plus près)

En plus d’être un artiste en tête des charts à lui tout seul, Halsey a la réputation d’enregistrer des collaborations réussies avec un éventail de genres croisés d’autres artistes. Un smash récent a des rois de la K-pop BTS s’associant à Halsey pour « Boy With Luv », qui figurait sur l’album 2019 du groupe, MAP OF THE SOUL: PERSONA. Chantant avec le septuor, la voix haletante de Halsey s’intègre parfaitement dans le mix, et ensemble, le groupe forge un classique pop instantané pour les âges.

Ailleurs, en 2020, Halsey a fait équipe avec le DJ kingpin Marshmello pour l’épique banger EDM « Etre gentil», qui trouve le chanteur appelant à la confiance et à la vulnérabilité dans un partenariat. Et en parlant d’EDM, l’une des collaborations les plus célèbres d’Halsey doit être sa place d’invité dans le palmarès 2016 de The Chainsmokers, « Closer ». Passant à la vitesse supérieure avec des claquements de doigts et des synthés rythmiques, « Closer » se distingue par ses duos vocaux croustillants, sans parler de cette chute ultra-satisfaisante.

Enfin, Halsey apparaît sur le hit 2017 du rappeur G-Eazy « Him & I » – un air inspiré de Bonnie & Clyde inspiré par le couple jadis du duo (ils se sont séparés l’année suivante). Plus récemment, Halsey a faussé le punk avec Machine Gun Kelly sur la ballade à haute énergie « Oublie moi aussi. »

Sur la base du récapitulatif ci-dessus, la capacité de Halsey à sauter sur à peu près n’importe quelle piste – de pratiquement n’importe quel genre – en dit long sur leur polyvalence en tant qu’artiste pop.

Expériences de pop industrielle

(La fille est une arme, tu as demandé ça, je ne suis pas une femme, je suis un dieu, Bells in Santa Fe, plus facile que de mentir)

Si vous lisez juste sur Halsey, une chose à savoir est que leur dernier album, 2021’s If I Can’t Have Love, I Want Power, est pratiquement dans une ligue à part.

Album conceptuel très complexe, If I Can’t Have Love, I Want Power est avant tout une rumination sur la maternité et l’accouchement. Soniquement, Halsey fait équipe avec Ongles de neuf pouces Trent Reznor et Atticus Ross, qui donnent à l’ensemble de l’album une touche gothique et industrielle. Le premier single « Je ne suis pas une femme, je suis un dieu » trouve Halsey en train de penser à toutes les normes sociétales qui sont imposées aux personnes enceintes, décomposant généralement les femmes en archétypes trop simplifiés de la pute de Madonna (« Je ne suis pas une femme, je « suis un dieu/ je ne suis pas un martyr, je suis un problème/ je ne suis pas une légende, je suis un imposteur »).

Pendant ce temps, sur le planant « Girl Is A Gun », Halsey considère à quoi ressemble leur pouvoir moins un partenaire et des enfants (« Non, je ne suis pas votre rêve éveillé / Je n’aurai pas votre bébé / Arrêtez parce que vous tuez mon ambiance »). Le suivi « You Asked For This » se retire avec une Halsey vulnérable craignant de devenir mère alors qu’elle se sent encore elle-même comme une enfant (« Vous savez que je suis toujours la fille de quelqu’un, voyez / j’ai renversé le lait que vous avez laissé pour moi). Le thème de la peur apparaît à nouveau sur le dissonant et orchestral « Bells In Santa Fe », qui contient des paroles brutales sur les fausses couches précédentes de Halsey (« Ne m’appelez pas par mon nom / Tout cela est temporaire »).

Plus tard, « Bells In Santa Fe » passe en douceur au thrash « Easier Than Lying » : un ver d’oreille chaotique rappelant les leaders pop-punk des années 2000 comme Avril Lavigne et Paramore.

Rythmes rebelles

(New Americana, Ghost, Essence, Bad At Love, Strange Love)

Parmi les créateurs de goûts musicaux, Halsey se distingue comme l’une des plus sans vergogne elle-même, n’ayant pas peur de dire ce qu’elle pense. Une séquence rebelle parcourt le catalogue de Halsey, qu’ils se moquent du statu quo (« New Americana ») ou qu’ils se vantent de leur incapacité perçue à être en couple.

Revenons au début de la carrière de Halsey avec un regard sur l’un de leurs singles révolutionnaires : « New Americana », du premier studio BADLANDS, est une observation satirique de la contre-culture devenue mainstream (« We are the new Americana / High on legal marijuana / Élevé sur Biggie et Nirvana »). Encadré : Lorsque « New Americana » a été supprimé en 2014, le public l’a pris pour argent comptant – en quoi est-ce de l’ironie ? – à tel point qu’un Halsey frustré ne le joue plus en live.

Également sur BADLANDS, il y a le désir ardent « Ghost », une ballade de début de carrière qui, après avoir fait son apparition sur SoundCloud, a attiré l’attention des majors Halsey. Sur le plan thématique, « Ghost » est une chanson vulnérable sur un amant émotionnellement indisponible, Halsey sait qu’ils ne devraient pas vouloir être avec, mais ils ne peuvent s’empêcher d’admettre: « Je ne les aime pas innocent, je ne veux pas de visage frais / Je veux qu’ils portent du cuir, en suppliant, laisse-moi être ton test de goût / J’aime les yeux tristes, les méchants, la bouche pleine de mensonges blancs. Fille, rejoignez le club.

Ensuite, il y a le midtempo « Gasoline », où Halsey a du mal à ne pas se sentir à sa place parmi les paillettes (« Êtes-vous dérangé comme moi ? Êtes-vous étrange comme moi ? Allumer des allumettes juste pour engloutir la flamme comme moi ? »).

L’hymne R&B tout aussi inquiétant « Bad At Love » – de 2017 royaume de la fontaine sans espoir – est un morceau aigre-doux où Halsey est aux prises avec leur histoire romantique inégale. « Écoutez, je ne veux pas frustrer, mais je fais/toujours les mêmes erreurs », soupirent-ils.

En zoomant un peu dans leur catalogue, il y a les majuscules « JE DÉTESTE TOUT LE MONDE », qui fait face aux démons intérieurs de Halsey. « Je sais que j’ai tendance / À exagérer ce que je vois / Et je sais que c’est injuste pour moi / À faire un souvenir / À partir d’un sentiment », admettent-ils.

Ballades d’amour émotionnellement brutes

(Maintenant ou jamais, sans moi, chérie, chérie, enfin // bel étranger)

Malgré leurs défauts romantiques perçus, Halsey reste le maître de l’écriture d’une chanson d’amour désespérément crue. Le groove « Maintenant ou jamais », qui apparaît sur le royaume de la fontaine sans espoir, professe ses sentiments sans hésitation, alors que Halsey chantonne: « Bébé, j’ai fini, assez parlé / Besoin de savoir que tu es à moi. »

Ailleurs, le Justin Timberlake / « Cry Me A River » inspiré « Without Me », apparaissant sur maniaque, est techniquement un hymne à la rupture. Pourtant, ses paroles déchirantes sont un instantané de la capacité singulière d’Halsey à s’émouvoir. « ​​J’ai dit que je te rattraperais si tu tombais », promettent-ils. « Et s’ils rient, alors baise-les tous (tous) / Et puis je t’ai fait tomber à genoux / Je te remets sur pieds. »

Il est logique que le dernier album de Halsey contienne certaines des chansons d’amour les plus étonnantes qu’ils aient jamais écrites. Le jam synth-pop « Honey », pour commencer, est une célébration de l’homosexualité, utilisant les pronoms « she », reconnaissant ainsi ouvertement la bisexualité de Halsey. Également sur If I Can’t Have Love, I Want Power est le minimaliste « Darling », une mélodie dépouillé sur la recherche d’une sorte d’amour profond.

Tout aussi romantique est « Finally // Beautiful Stranger » de Manic, une danse lente composée d’une guitare tintante et d’un rythme doux à mi-tempo. Évoquant lyriquement le 1999 Madone air, Halsey chante sur une « belle inconnue » avec des hanches comme Jagger et deux pieds gauches: « Ici, tu es dans mes bras / Mais je pense que c’est enfin, enfin, enfin, enfin, enfin sûr / Pour moi de tomber. »

