20 idées cadeaux pour les amoureux des plantes 2021 – Quoi offrir à un amoureux des plantes

Courtoisie

Si nous le gardons à 100 % réel : offrir des cadeaux est une activité assez difficile, surtout s’il s’agit du type de personne qui s’intéresse à des choses très spécifiques. Comme, par exemple, si vous avez quelqu’un de spécial dans votre vie qui est absolument obsédé par les plantes, alors vous ne voudrez peut-être pas suivre la voie évidente en en leur offrant une sorte d’arrangement floral ou succulent que vous savez certainement qu’ils ont déjà. Soyons créatifs, les gens ! C’est possible!

Et en tant que marraine fée du shopping, j’ai pris sur moi de vous aider dans cette tâche (je dois faire preuve de diligence envers vous tous) de trouver les meilleures idées de cadeaux pour les amoureux des plantes qui ne sont certainement pas juste une autre tige-et – situation de feuille en pot. Ci-dessous, vous trouverez des articles comme un ensemble de vases colorés, une housse de couette vibrante (et confortable !), un chapeau et un sac à main ~ on brand ~, et plus encore. Croyez-moi, ils n’ont pas besoin d’ajouter plus de bbs verts à leur jardin – à moins que ce ne soit la plante cardiaque la plus mignonne que je recommande dans cette liste. Clin d’oeil clin d’oeil.

Donc, si vous êtes resté assis et que vous avez pensé à quoi offrir à quelqu’un qui aime les plantes, arrêtez-vous et magasinez simplement dans mon guide de cadeaux * bisous du chef *. Je promets qu’ils vont adorer n’importe quoi ici !

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1

cette bougie odorante

Bougie Naturellement Parfumée Plante Thérapie planttherapy.com

16,95 $

Votre amoureux des plantes est probablement obsédé par toute sorte d’arôme naturel. Accrochez-leur cette bougie qui dégage un beau parfum de rose et d’agrumes.

2

ces cintres élégants

Lot de 3 suspensions pour plantes en macramé

S’ils ont toujours voulu accrocher leurs bébés verts, ces cintres boho en macramé sont parfaits pour le mouvement.

3

ce jardin intelligent

Smart Garden 3 Jardin d’intérieur à arrosage automatique CLICK & GROW nordstrom.com

74,96 $

Demandez-leur de plonger leurs orteils dans la vie ~ herbes ~ avec ce jardin intelligent. Ils peuvent facilement faire pousser des légumes sans faire beaucoup d’efforts.

4

ce magnifique arrosoir

Petit arrosoir Bloomscape bloomscape.com

22,00 $

Non seulement ils auront un arrosoir chic avec ce bijou, mais ils auront aussi une nouvelle pièce de décoration vraiment mignonne !

5

ces jolies jardinières

Jardinières de table en bois tourné Ilya

Attrapez-les avec ces adorables jardinières de table en bois qui rehausseront vraiment leurs verts bien-aimés, à la fois physiquement et esthétiquement.

6

cette trousse à outils de jardin

Kit de jardin The Sill thesill.com

95,00 $

Offrez à votre cadeau un nouvel ensemble d’outils de jardinage ! Celui-ci livré avec des gants, une truelle et une pochette en toile.

7

ces vases géniaux

Ensemble de 3 vases pour fleurs séchées

Qui n’aime pas une petite couleur dans son espace ? Offrez-leur ces vases vibrants pour contenir leurs fleurs séchées ou autre verdure.

8

ce kit de culture de bambou au basilic

Coffret cadeau Harvest Live Well Sprout verishop.com

50,00 $

OMI, l’un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à quelqu’un est une ~ expérience ~. Ce kit de bambou au basilic à faire pousser comprend un système hydroponique, des graines, un torchon 100 pour cent en coton et un sécateur pour elles ou ils peut récolter comme un profesh.

9

ce collier bien pensé

Cadeau pour collier de jardinier DearAvaGifts etsy.com

52,00 $

TBH, je suis toujours là pour un cadeau sentimental. Et ce collier bb lotus est livré avec un message super doux. Plus, c’est tellement joli !

dix

cette adorable plante

Hoya ‘Heart’ Kerrii – Plante Complète Hoya heybotany.com

39,00 $

Les plantes à cœur sont supérieures. C’est ça. C’est tout ce que j’ai à dire.

Onze

ces sous-verres cool

Sous-verres plante maison RootsAndWingsvinyle Etsy

20,00 $

Ouais je sais. Comment ON BRAND sont ces sous-verres de plantes? Protéger les tables de la sueur des boissons n’a jamais l’air aussi bien.

12

ce v sur chapeau de marque

Chapeau de papa des plantes

Il est juste que vous leur donniez le tampon de parent de plante approprié et officiel avec ce chapeau amusant. Le monde doit savoir qu’ils sont un papa végétal !

13

ce masque feuillu

Masque Visage Imprimé Aloha Hawaïen coradorables coradorables.com

12,50 $

Offrez-leur ce masque en tissu à la mode avec de superbes motifs en ivoire de monstera.

14

ce sac audacieux

Porte-monnaie à fleurs en fausse fourrure

Un sac à main duveteux noir et blanc recouvert d’un motif floral ?? Qui ne serait pas obsédé ???

quinze

cette horloge lumineuse

Horloge murale rétro Flower Power Society6 society6.com

22,39 $

Cette personne dans votre vie qui est complètement amoureuse des fleurs a son nom écrit sur cette horloge murale audacieuse.

16

cet oreiller élégant

Housse de coussin palmier SERENA & LILY serenaandlily.com

98,00 $

Quoi de mieux que votre coussin ordinaire ordinaire ? Celui qui est décoré de feuilles de palmier. (Remarque : cette conception est disponible dans trois autres coloris magnifiques et ~ esthétiques ~).

17

ce porte-bijoux décoratif

Porte-bague en céramique

Ce porte-anneau cactus est tellement mignon. Toujours là pour une déco fonctionnelle !

18

ces jardinières murales en céramique

Luciano Ensemble de 6 jardinières murales en céramique Dakota Fields Wayfair.ca

129,99 $

Leurs plantes d’intérieur méritent une belle maison, et ces jardinières murales en céramique devraient faire le travail.

19

ce terrarium sophistiqué

Terrarium végétal avec support en bois Mealivos amazon.com

14,32 $

Ce terrarium de plantes cool est livré avec un support en bois fantaisie et trois globes smol pour contenir une variété de plantes ! Oh, et c’est un vol total.

vingt

cette housse de couette imprimée

Ensemble housse de couette Jardin Jungalow jungalow.com

140,00 $

D’accord, oui, leur offrir de la literie est une sorte de gros cadeau, mais cet ensemble de housse de couette est Just. Si bon ??? Transformez leur chambre en une oasis de verdure avec ce mauvais garçon.

Megan Uy Rédactrice adjointe des achats Megan est la rédactrice adjointe des achats chez Cosmo, où elle couvre tout ce qui concerne les achats dans le domaine de la mode et du style de vie.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous