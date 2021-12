20 lectures essentielles pour les nouveaux arrivants et les anciens

Il n’y a qu’une seule raison d’écrire sur la musique et les musiciens, et c’est d’encourager les gens à écouter la musique. Chacun de ces livres fait exactement cela. Ils vont de l’extrémité la plus savante du spectre aux passionnés et personnels. Chacun est écrit avec amour et affection pour le jazz, qui a souvent inspiré certains des meilleurs écrits sur la musique.

Ce ne sont pas les 20 « meilleurs » livres sur le jazz, mais chacun vaut la peine d’être recherché et lu. Ils vous encourageront à écouter plus de musique.

Quels grands livres sur le jazz recommanderiez-vous et pourquoi ?

Satchmo : Ma vie à la Nouvelle-Orléans (Louis Armstrong)

celui de Louis Armstrong Le récit exubérant de première main de la Nouvelle-Orléans au tournant du 20e siècle est irrésistible. Parfois, il peut s’éloigner un peu des faits, mais c’est aussi ce qui contribue à le rendre si lisible. Il existe d’autres livres sur Pops, mais seulement celui-ci écrit par l’homme lui-même.

Collected Works, A Journal Of Jazz (Whitney Balliett)

Il a été qualifié de « le plus élégant de tous les écrivains de jazz », et il est difficile de discuter lorsque vous lisez sa prose bien conçue. C’est aussi l’histoire vivante d’un demi-siècle de jazz.

Traitez-le doucement (Sidney Bechet)

Un livre passionnant sur un homme fascinant. Il vous ramène à la Nouvelle-Orléans, puis vous emmène en Europe et en Amérique. La réputation de Bechet en est une qui enlève parfois à quel point il était important.

Trompettes brillantes : une histoire du jazz (Rudi Blesh)

Publié en 1949, ce livre cite WB Yeats en frontispice, vous savez donc qu’il va être savant, ce qu’il est certainement, mais il est aussi très lisible. C’est l’un des tout premiers livres à tenter de proposer une histoire du jazz.

Jazz (Bob Blumenthal)

« Jazz: An Introduction to the History and Legends Behind America’s Music » de Bob Blumenthal est un livre fabuleux. Il a été appelé « la meilleure introduction compacte au jazz actuellement disponible ». C’est certainement l’un des meilleurs.

La chanson du faucon : la vie et les enregistrements de Coleman Hawkins (John Chilton)

Le musicien, écrivain et critique anglais John Chilton est décédé début 2016 et était l’un des grands défenseurs du jazz. Sa perception lors de l’écriture de la musique de Hawk n’est pas comme les autres et son travail est important pour reconnaître l’un des vrais grands.

Miles (Miles Davis)

Miles Davis« L’autobiographie nous donne un aperçu du jazz au milieu du 20e siècle comme aucun autre livre. Il était à l’intérieur et ses idées sont donc très personnelles. Personne d’autre n’aurait pu écrire celui-ci. À lire absolument.

Riding On A Blue Note: Jazz Et Pop Américaine (Gary Giddins)

« Personne n’écrit avec plus de style et d’autorité sur la musique américaine que Gary Giddins. Les grands musiciens sont tous ici – du professeur Longhair à Charlie Parker – et c’est un plaisir de profiter de leur compagnie avec un excellent écrivain », déclare Pete Hamill.

Jam Session (Ralph Gleason)

Le critique de jazz et écrivain Gleason a rassemblé cette fascinante anthologie d’écrits de jazz et l’a publiée en 1958. La lire vous ramène directement à l’instant présent.

Norman Granz : l’homme qui utilisait le jazz pour la justice (Tad Hershorn)

Une biographie détaillée et exhaustive de l’homme qui était si important dans la façon dont nous voyons et entendons le jazz à travers ses concerts révolutionnaires Jazz At The Philharmonic et ses maisons de disques, dont Verve.

La maison que Trane a construite : l’histoire d’Impulse ! Records (Ashley Kahn)

L’un des géants en termes de musique enregistrée, Impulse! est un label avec une belle histoire et les albums qui ont été enregistrés pour le label sont parmi les meilleurs des années 1960 et du début des années 1970. Kahn raconte, en détail, comment Impulse! s’y est pris.

Monsieur Jelly Roll (Alan Lomax)

De son propre aveu, Ferdinand « Jelly Roll » Morton a joué un rôle central dans l’émergence du jazz au début du 20e siècle, et ce livre est une merveilleuse aventure à travers une époque dont presque personne ne se souvient aujourd’hui. Le folkloriste Alan Lomax a enregistré les réminiscences, les anecdotes, les fanfaronnades et les chansons de Morton en 1938, et en 1950, Lomax a converti les enregistrements en ce livre, orné des magnifiques dessins au trait de David Stone Martin.

Vivre avec le jazz (Dan Morgenstern)

Tous ceux qui connaissent Dan savent que c’est un homme qui comprend le jazz mieux que quiconque sur la planète. L’ancien rédacteur en chef de Down Beat propose un recueil d’écritures qui couvre tous les coins et recoins du genre. Cherchez-le et placez-le à côté de votre lit.

Pourquoi le jazz est arrivé (Marc Myers)

Le journaliste du WSJ et brillant blogueur de jazz Marc Myers a écrit la première histoire sociale du jazz et elle est indétrônable. Il ne fait qu’un peu plus de 200 pages, mais chacun regorge de faits et d’opinions qui le rendent essentiel.

Temps forts, temps difficiles (Anita O’Day avec George Eells)

C’est déchirant et parfois horrible, mais Anita était là, les connaissait tous et a vécu pour raconter l’histoire. Un classique.

Le moment bleu (Richard Williams)

Cette méditation délicieusement écrite sur l’album de Miles Davis, Kind Of Blue, est élégante et perspicace et vous dit tout ce que vous voulez savoir sur cet enregistrement fondateur. C’est aussi une merveilleuse évocation du sens et de l’essence même du bleu. Aucun éloge n’est trop élevé.

Quel monde merveilleux : la magie des dernières années de Louis Armstrong (Ricky Riccardi)

Quiconque connaît l’écrivain, l’historien, l’archiviste, le blogueur et l’avocat le plus passionnant de la musique de Pops entend Ricky Riccardi dire chaque mot de ce livre brillant. L’enthousiasme et la perspicacité sont importants lorsqu’on écrit sur le jazz.

Hear Me Talkin’ To Ya, l’histoire du jazz racontée par les hommes qui l’ont fait (Nat Shapiro et Nat Hentoff)

Il s’agit d’une histoire orale du jazz publiée en 1955, dans laquelle un large éventail de musiciens parlent de la musique, dont Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Charlie Parker et Dizzy Gillespie. Tu piges!

L’espace est le lieu : la vie et l’époque de Sun Ra (John F. Szwed)

Un musicien fascinant et un livre qui offre un aperçu incroyable de sa vie et de son travail.

Pops : Une vie de Louis Armstrong (Terry Teachout)

Un livre merveilleux et méticuleusement recherché qui vous en dit énormément sur Armstrong.