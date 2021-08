20 meilleures chansons d’été de 2021

Il ne fait aucun doute que cet été a été WAAAAY meilleur que le précédent. Comme, bonjour… les vaccinations ! En fait, je vais à nouveau dehors ! Voir des amis! Soudain, les plaisirs simples de la vie ont été restaurés et pour la première fois depuis longtemps, les choses s’amélioraient. Alors naturellement, nous avions besoin d’une playlist estivale qui surpasse toutes les précédentes. Des tonnes de bops absolus ont été libérés au cours des derniers mois qui ont donné le ton à un été incroyable (par rapport au dernier, au moins!), Mais alors que la saison diminue, il est temps de dire un triste sayonara et de réfléchir au * chef kiss * airs qui nous ont bien compris.

1 « Wild Side », par Normani feat. Cardi B

2 “Permission de danser”, par BTS

BTS bien qu’ils nous aient eu quand ils ont sorti “Butter” plus tôt dans l’été … mais surprise, ils ont laissé tomber un autre bop. Considérez ceci comme la chanson officielle de la (fin de) l’été.

3 “Prenez mon souffle”, par The Weeknd

Ce n’est pas parce que l’été tire à sa fin que nous n’avons pas le temps pour une dernière soirée dansante, amirite ? La dernière offre de The Weeknd – qui est arrivée quelques mois seulement après avoir terminé sa course 🔥🔥🔥 After Hours – est parfaite pour groover jusqu’aux petites heures du matin, grâce à la version de mix de danse étendue de la chanson.

4 “Nouvelle normalité”, par Khalid

Littéralement, la chanson la plus parfaite pour faire la bande originale de la fin de l’été… mais aussi réfléchir à tout ce que nous avons traversé dans l’ensemble pendant la pandémie l’année dernière. Faites-le sauter dans la voiture avec le toit abaissé et préparez-vous à monter au ciel.

5 “Énergie solaire”, par Lorde

“Je déteste l’hiver / Je ne supporte pas le froid” – Lorde / moi malgré le fait que je sois originaire de New York

6 “Deja Vu”, d’Olivia Rodrigo

Je veux dire… pourriez-vous demander une meilleure chanson d’été ? Il dégage des vibrations majeures par temps chaud, comme conduire le long de la côte dans un cabriolet avec le toit abaissé, manger de la crème glacée, appeler votre ex – les festivités habituelles !

7 “Kiss Me More”, par Doja Cat feat. SZA

Vaxx girl summer, horny human season — peu importe comment vous l’appelez, ça arrive avec beaucoup d’énergie refoulée qui est mieux capturée dans cette chanson.

8 “Peaches”, par Justin Bieber feat. Daniel César et Giveon

Aucune bande originale d’été n’est complète sans une touche de J-Biebs. Bien sûr, cette chanson de son récent album contient tous les éléments essentiels par temps chaud : fruits, voyages et amour.

9 “Montero (Appelez-moi par votre nom)”, par Lil Nas X

Après tout ce qui s’est passé au cours de l’année écoulée, il est clair qu’il n’y a pas de temps à perdre de ne pas être à 100% vous-même. Nous laisserons Lil Nas X ouvrir la voie sur celui-ci !

10 “M. Perfectly Fine (Taylor’s Version From the Vault), “par Taylor Swift

Une fois de plus, Taylor Swift a tenu ses promesses. Quiconque aborde cet été avec le cœur brisé doit simplement crier ce tube quelques centaines de fois pour se sentir mieux.

11 “Couvrez-moi sous le soleil”, par P! Nk et Willow Sage Hart

Non seulement cette chanson et ce clip mettant en vedette P! Nk et sa fille aînée Willow Sage Hart sont incroyablement mignons, mais cela vous donnera envie d’être couvert de soleil.

12 “Meilleur ami”, par Saweetie feat. chat doja

Que cette chanson soit l’hymne de toutes les réunions que vous avez avec vos meilleures amies cet été.

13 “Mes petites amies sont mon petit ami”, feat Demi Lovato. Saweetie

Et si cela ne suffit pas à maintenir les vibrations, ce bop le fera certainement. Vous ne pouvez jamais, jamais écouter trop de chansons d’appréciation de vos amis. Point final.

14 “Belles erreurs”, par Maroon 5 feat. Megan toi étalon

C’est la collaboration dont nous ne savions pas avoir besoin. Et ICYMI, la vidéo musicale est super colorée, un peu trippante et a une essence de jeu vidéo qui permet une belle petite évasion de la réalité.

15 “Save Your Tears (Remix)”, The Weeknd et Ariana Grande

The Weeknd et Ariana Grande ont chacun des voix apaisantes seules, mais lorsqu’elles sont associées ? Ils sont encore plus emblématiques. Oh, et quand il fait beau dehors et que vous vous sentez déprimé ? Garde tes larmes pour un autre jour, d’accord ?

16 “Vibez”, par Zayn

La piste sensuelle de Zayn vous viendra probablement à l’esprit chaque fois que vous verrez un étranger sexy dans la rue ou lorsque vous n’avez pas vu votre partenaire depuis une minute et que vous voulez être avec eux dès que possible.

17 “Starstruck”, par années et années

Si votre béguin vous a complètement frappé, pensez à avouer votre amour à travers cette chanson pleine d’énergie qui les laissera extrêmement flattés, à tout le moins.

18 « Vagues de bleu », par Majid Jordan

Lorsque vous vous réveillez et que vous souhaitez améliorer votre humeur avec des vibrations légères et relaxantes, fiez-vous à cette chanson. Cela vous donnera l’impression de “surfer sur la marée dans le ciel si vivant”.

19 “Heureux que vous existiez”, par Dan + Shay

Ce sera la chanson que vous chanterez à chaque ami, connaissance et même étranger que vous rencontrerez parce que vous êtes simplement ravi que voir et interagir avec les gens soit à nouveau une chose.

20 “Internet a tué la rockstar”, par MOD SUN

Vous essayez de vivre votre meilleur été pop-punk cette année ? Pendant que vous préparez votre jupe patineuse à carreaux et votre veste en cuir, écoutez la chanson titre du dernier album de MOD SUN… et écoutez le tout pendant que vous y êtes !

Kelly Allen Kelly Allen est une écrivaine basée à New York et l’assistante éditoriale de House Beautiful, où elle couvre le design, la culture, le shopping et les voyages.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io