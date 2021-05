20 meilleures citations de Jazz Great Miles Davis

Debout parmi les plus grands trompettistes de jazz dans l’histoire, Miles Davis n’a jamais eu peur de dire ce qu’il pensait. Les meilleures citations de Miles Davis offrent des observations astucieuses sur la musique – la sienne et celle du monde du jazz au sens large. Il pouvait être controversé et stimulant, mais était, par-dessus tout, engageant et inspirant.

Ces citations de Miles Davis offrent un aperçu inestimable de la vie et de l’art de The Dark Magus.

1

«La chose à juger chez tout artiste de jazz est, est-ce que l’homme projette et a-t-il des idées.»

2

«Une légende est un vieil homme avec une canne connu pour ce qu’il faisait. Je le fais toujours.

3

« Je vais le jouer en premier et vous dire ce que c’est plus tard. »

4

« Ne craignez pas les erreurs. Il n’y en a pas.”

5

“Ne jouez pas ce qui est là, jouez ce qui n’est pas là.”

6

«Il ne s’agit pas de rester immobile et de devenir en sécurité. Si quelqu’un veut continuer à créer, il doit s’intéresser au changement.

7

« Tout le monde peut jouer. La note n’est que de 20 %. L’attitude de la mère qui joue c’est 80 pour cent.

8

“Si vous sacrifiez votre art à cause d’une femme, ou d’un homme, ou pour une couleur ou pour une richesse, vous ne pouvez pas faire confiance.”

9

“J’écoute toujours ce que je peux laisser de côté.”

dix

“Pour moi, la musique et la vie sont une question de style.”

11

“Si vous ne savez pas quoi jouer, ne jouez rien.”

12

«Si vous montiez sur le kiosque à musique chez Minton et que vous ne pouviez pas jouer, vous n’alliez pas seulement être gêné par les gens qui vous ignorent ou vous huent, vous pourriez vous faire botter le cul.

13

« Le jazz est le grand frère de Revolution. La révolution le suit partout.

14

“Je m’en fiche si un mec est violet avec une haleine verte tant qu’il peut se balancer.”

15

« Tu sais pourquoi j’ai arrêté de jouer des ballades ? Parce que j’adore jouer des ballades.

16

«Regardez toujours devant vous, mais ne regardez jamais en arrière.»

17

« Je n’aime pas entendre quelqu’un rabaisser Dixieland. Ces gens qui disent qu’il n’y a pas de musique mais du bop sont tout simplement stupides ; cela montre à quel point ils ne savent pas.

18

“Au moins un jour par an, tous les musiciens devraient simplement poser leurs instruments et remercier Duke Ellington.”

19

«Parfois, vous devez jouer longtemps pour pouvoir jouer comme vous.»

20

« Si tu comprenais tout ce que je dis, tu serais moi !

