20 meilleures idées de punch d’Halloween 2020 – Recettes de punch effrayant

Honnêtement miam.

D’accord, nous vous avons donc déjà expliqué tout ce dont vous avez besoin pour que votre lieu de fête d’Halloween (lire : appartement d’une chambre) soit * parfaitement * sur le thème, mais qu’en est-il de vos boissons ? Allez, vous ne pensiez pas que des tasses solo et White Claws feraient l’affaire, n’est-ce pas?

Ok ok, je ne veux pas être dur. Je sais que ramasser des trucs à l’épicerie est beaucoup moins un casse-tête. Mais que se passe-t-il si je vous dis que j’ai un tas de recettes de punch d’Halloween qui sont tout aussi peu stressantes, incroyablement savoureuses et qui ont * juste * la bonne quantité d’effroi ? Non sérieusement, la plupart de ces recettes ne sont que deux mots : « combiner » et « savourer ». DW, cependant, si vous cherchez à emprunter la voie du plus grand, c’est mieux, il y a certainement des options de punch fantastiquement exagérées à essayer (parsemer des verres à cocktail à bord, ça vous tente ?)

Quel que soit le type d’hôte que vous êtes, continuez à faire défiler les boissons super effrayantes qui seront forcément le personnage principal de votre prochaine fonction d’Halloween.

1 punch Jolly Rancher à pointes

Mélanger 3 tasses de jus d’ananas, 64 oz. bouteille de jus de canneberge, 1 bouteille de cidre de pomme pétillant, 33 oz. de soda au gingembre, 24 oz. de fruits de la passion ou de vodka Skyy infusée à la framboise, servez sur glace et dégustez.

Recette de Sugar & Charm.

2 Punch à la citrouille d’Halloween

Mélanger une bouteille de 750 ml de rhum épicé, 1 tasse de jus d’orange, 1 tasse de jus de citron, 1 tasse de sirop épicé (voir ci-dessous), 1/2 tasse de purée de citrouille. Filtrer et réfrigérer jusqu’au moment de servir. Versez dans votre bol à punch, ajoutez 2 1/2 tasses d’eau gazeuse et des bâtons de cannelle pour la décoration.

Pour le sirop épicé : Ajoutez 6 clous de girofle entiers, 6 baies de piment de la Jamaïque, 1 bâton de cannelle, 1 gousse d’anis étoilé, 6 grains de poivre blanc et 1/2 noix de muscade dans une casserole à feu moyen. Ajouter 1/2 tasse de sucre demerara et 1/2 tasse d’eau, en remuant constamment pour dissoudre le sucre. Portez à ébullition et baissez le feu. Au bout de 10 minutes, retirer du feu et filtrer. Refroidir à température ambiante.

Recette de Honnêtement Yum.

3 Punch Grenade Gingembre

Dans un grand pichet, mélanger 1/4 tasse d’eau froide, 1/4 tasse de sucre superfin, 32 oz. de jus de grenade, 6 oz. d’Everclear et 1/4 tasse de jus de citron vert (environ trois citrons verts). Réfrigérer jusqu’à ce que vous soyez prêt à servir. Ensuite, incorporer 24 oz. de bière de gingembre et dégustez. Si vous le souhaitez, vous pouvez garnir de graines de citron vert et de grenade fraîches.

Recette de My Baking Addiction.

4 coups de poing Hocus Pocus

Mélanger 6 tasses de cidre de pomme, 2 tasses de jus de canneberge, 12 oz. d’orange seltzer, 1 tasse de soda au gingembre et 1/4 tasse de jus de cerise au marasquin dans un pichet. Incorporer 1/3 tasse de cerises au marasquin, 2 pommes tranchées et 2 oranges tranchées, et servir.

Recette de How Sweet Eats.

5 Cidre Chaud au Bourbon

Verser 1/2 gallon de cidre de pomme dans une grande casserole à feu moyen-élevé. Ajouter 1 pomme Granny Smith (en dés), 1 zeste d’orange (déchiré) et 3 bâtons de cannelle. Incorporer 1/4 tasse de sucre jusqu’à dissolution. Ensuite, portez à petite ébullition et réduisez le feu. Laisser mijoter 45 minutes à 1 heure. Ajouter 1/2 tasse de bourbon et laisser mijoter encore 10 à 15 minutes. Servir chaud.

Recette de La femme pionnière.

Punch au champagne aux 6 oranges sanguines épicées

Mélanger 3 tasses de jus d’orange sanguine, 3 cuillères à soupe de sucre et 2 anis étoilés entiers dans une petite casserole et porter à ébullition à feu moyen-vif. Ensuite, réduire à feu moyen-doux et laisser mijoter jusqu’à ce que le mélange ait réduit de moitié. Incorporer 1 tasse de vin blanc sec et laisser refroidir le mélange. Ensuite, placez au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Pour servir, ajouter 3 cuillères à soupe du mélange d’oranges sanguines dans chaque verre et garnir de champagne brut frais.

Recette de Spoon Fork Bacon.

7 Punch effrayant d’Halloween

Entourez chaque verre de sirop de maïs, puis plongez-les dans les vermicelles de couleur Halloween. Ensuite, remplissez 1/3 de chaque verre de jus de raisin. Ajouter 2 onces de jus d’ananas et terminer avec du soda citron-lime.

Recette de Bitz & Giggles.

8 Coup de sang de Dracula

Versez 70 onces. de jus de cerise dans une grande casserole et ajoutez 4 zestes d’orange, 1 petit piment rouge, 3 bâtons de cannelle, 10 clous de girofle et 6 tranches de gingembre pelé. Laisser mijoter pendant cinq minutes, puis éteindre le feu. Filtrez si vous préférez une texture plus lisse. Ensuite, laissez refroidir et réfrigérez jusqu’à 2 jours. Servir dans un pichet et déguster.

Recette de Easy Peasy Creative Ideas.

9 Punch Zombie Halloween

Mélanger 2 litres de soda citron-lime et 64 oz. de limonade dans un grand bol à punch. Ensuite, ajoutez 1/2 tasse de poudre de Kool-Aid à la framboise bleue et mélangez jusqu’à homogénéité. Ajouter 1 3/4 pinte de sorbet à la lime (ne pas mélanger). Garnissez de vers gommeux, de cervelle et de parties du corps pour un effet effrayant.

Recette de Play Party Plan.

10 punch au venin de scorpion

Ajouter 3 onces. de Jello mix dans un grand récipient. Ajouter 1 tasse d’eau bouillante et remuer jusqu’à ce que le Jello se dissolve. Ajouter 1 tasse d’eau froide, remuer, puis ajouter 1 1/2 tasse de jus d’ananas. Laissez le mélange refroidir avant d’ajouter 8 oz. de vodka pour servir.

Recette de Gingembre Culinaire.

11 Punch sombre et orageux du diable

Mélanger 2 tasses de rhum brun, 6 tasses de bière au gingembre, 1/2 tasse de sirop simple, 1/2 tasse de jus de citron vert frais et 2 citrons verts tranchés dans un grand bol et bien mélanger. Servir sur glace.

Recette de Panais et Pâtisseries.

12 Sirop des marais

Remplissez un shaker à moitié environ de glaçons. Ajouter 1,5 onces. de rhum, 1 oz. de jus d’ananas, 1,2 oz. de curaçao bleu, et 1 oz. de jus de citron puis secouez jusqu’à ce que le récipient devienne givré. Verser dans des verres et garnir de soda citron-lime. Si vous le souhaitez, vous pouvez expérimenter avec de la glace sèche pour un effet soleil et fumé. Assurez-vous simplement de ne pas profiter de votre punch tant que la glace sèche n’est pas dissoute.

Recette de Ail & Zeste.

13 Punch aux pommes au caramel salé

Dans une grande casserole, mélanger 1 gallon de cidre de pomme, 2 litres de soda au gingembre, 1 tasse de jus d’orange, 1 tasse de sirop de caramel et 1/3 tasse de jus de citron. Réfrigérer jusqu’au moment de servir. Ajouter 4 pommes hachées et 4 tasses de glace au mélange. Enfin, garnissez les verres de crème glacée au caramel et de sel feuilleté avant de servir.

Recette de The Spruce Eats.

14 Punch d’Halloween à la Vodka Noire

Dans un pichet, mélanger 1,5 tasse d’eau, 1,5 tasse de jus de pomme, 1,5 tasse de jus de citron et 1,5 tasse de vodka. Ensuite, mélangez 1 cuillère à soupe. de poudre de charbon activé à la noix de coco avec un whisky. Complétez le tout avec 1,25 fl oz. de bière de gingembre Bundaberg et remuez doucement pour combiner.

Recette de Cupcakes & Couverts.

15 Punch de potion pétillant

Combinez 1 once. de canneberge et 2 oz. de jus de raisin. Versez 3,5 oz d’eau pétillante au citron et pousses sur le dessus et remuez. Ensuite, ajoutez quelques mûres congelées pour la garniture et dégustez.

Recette de l’assiette mouchetée.

16 Punch au Lait Bourbon

Garnir les verres de caramel et de sucre à la cannelle. Ensuite, dans un mélangeur, mélanger 1,5 pinte. de crème glacée à la vanille, 1 tasse de bourbon, 1 c. d’extrait de vanille pur, 1 c. de miel et 1 c. de cannelle moulue jusqu’à consistance lisse. Verser dans vos verres et garnir de chantilly et de cannelle.

Recette de Delish.

17 Punch à la potion Pina Colada des marais

Micro-ondes à 12 oz. boîte de glaçage vert pendant une minute jusqu’à ce qu’il devienne liquide. Ensuite, recouvrez vos tasses de glaçage et de quelques pépites d’Halloween et mettez-les de côté. Dans un mélangeur, mélanger 1 banane, 1 bouteille de Cascade Ice Kiwi Strawberry, 1 bouteille de Cascade Ice Orange Mango, 1/2 tasse de lait de coco et 2 tasses de glace jusqu’à consistance lisse. Versez, décorez à votre goût et servez.

Recette de Eazy Peazy Meals.

