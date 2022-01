20 meilleures offres de soins de la peau à moins de 20 $ chez Nordstrom Rack

C’est quelque chose dont vous avez besoin dans votre armoire à pharmacie… et dans votre sac en tout temps. C’est un spray SOS qui agit comme l’arbre à thé antiseptique de la nature. C’est le compagnon de voyage idéal qui est une solution puissante pour les pieds endoloris et fatigués, les coupures/égratignures et les piqûres d’insectes. Vaporisez-le directement sur votre peau pour la purifier et la désodoriser.

Un client a partagé : « Quand ce produit est arrivé, j’ai commencé à l’utiliser sur un zona que je sentais venir, j’ai été soulagé des démangeaisons et des rougeurs et j’ai également utilisé après la douche sur mes pieds et mes aisselles, je me sentais collant, mais pas trop mal, après que ma transpiration abondante sous les bras et ma mauvaise odeur se sont arrêtées, aucun déodorant ne faisait le travail pour moi, deux fois par semaine fait du bon travail pour moi et je n’ai pas remarqué de peau sèche, j’aime la matière qui est vaporisée, donc pas de contamination , heureux d’en avoir acheté deux. »

Un autre a déclaré: « C’est ABSOLUMENT le MEILLEUR !! J’étais sur une croisière Crystal et j’avais un bouton à venir, il s’en est occupé tout de suite !! Ils m’ont allumé ça et c’est incroyable et ça marche pour tout, y compris les insectes morceaux !! «