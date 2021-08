20 meilleurs cadeaux pour un nouvel emploi 2021 – Idées de cadeaux de félicitations pour un nouvel emploi

Courtoisie

Que vous ayez un être cher qui commence le travail de ses rêves ou une future meilleure amie du travail qui vous quitte pour un bureau ailleurs (pouah), vous voudrez probablement lui offrir un cadeau de félicitations. Vous savez, quelque chose qui dit : “Tu vas le tuer !” ou peut-être, “Vous ne trouverez jamais un collègue comme moi, mais c’est parti pour essayer ! Félicitations pour ce nouveau travail !!!” Doux, simple et réfléchi. Juste un petit quelque chose pour commémorer ce nouveau chapitre.

Si vous ne savez pas par où commencer, je vous invite à faire défiler vers le bas pour découvrir 20 des meilleures idées de cadeaux pour célébrer leur nouveau travail. Je parle de tout d’un « Félicitations ! » personnalisé étiquette de vin et une délicieuse bouteille de champagne à même une boîte à lunch d’adulte et un fourre-tout de travail élégant qui rendront leurs déplacements quotidiens tellement meilleurs. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose qu’ils adoreront (et peut-être même quelques remontants pour vous aussi).

1

ce chargeur de téléphone en marbre

Pierre de recharge sans fil

Offrez-leur un joli chargeur de téléphone qui fera le travail sans gêner l’esthétique de leur bureau.

2

cette boîte à lunch pour adultes

Le Déjeuner Pique-Nique Moderne modernpicnic.com

149,00 $

Ce sac à main en cuir pourrait certainement servir de fourre-tout de travail élégant, alors qu’il s’agit en fait d’une boîte à lunch isolée. Génie!

3

cette simple bougie

Nouvelle bougie d’emploi

Avec des notes chaudes de cuir, de cannelle et de bois de cèdre, félicitez-les pour cette grande victoire avec une bougie qui raconte littéralement les choses telles qu’elles sont.

4

ces coussins de siège super confortables

Get it Done Bundle (Coussin d’assise double + Coussin de dossier) Violet purple.com

124,00 $

Cet ensemble de coussins d’assise et de dossier améliorera instantanément leur jeu de chaise de bureau.

5

ce joli bouquet

Le Val Urban Stems urbanstems.com

55,00 $

Les fleurs sont un cadeau de félicitation classique, mais, mec, meurent-elles vite ? Pas ce magnifique bouquet séché, cependant!

6

ce réveil de génie

Réveil au lever du soleil

Aidez-les à se lever plus facilement pour leur nouveau travail avec ce réveil qui les réveillera en douceur en imitant le soleil.

7

ce coffret cadeau sur le thème

Coffret cadeau Hustle BOXFOX shopboxfox.com

80,00 $

Ou vous pouvez les gâter avec ce coffret cadeau rempli de jolies fournitures de bureau.

8

cette mallette pour ordinateur portable

Étui MacBook émeraude en faux crocodile Chic Geeks chicgeeks.com

95,00 $

Aidez à protéger leur précieux ordinateur portable avec cet élégant étui en faux crocodile.

9

ce joli paquet

Ensemble Félicitations Sugarfina sugarfina.com

35,00 $

Ou si vous avez envie de leur offrir un cadeau de félicitations plus classique, offrez-leur cette boîte de bonbons fantaisie.

dix

ce sac à main

The Work Tote Béis beistravel.com

128,00 $

Avec une pochette pour ordinateur portable intégrée et un design spacieux, ce superbe fourre-tout de travail est le parfait fourre-tout.

Onze

ce petit portefeuille

Portefeuille Stella – Croco de Glace

Ils vont aussi avoir besoin d’un portefeuille pour aller avec. Et ce petit bb chic fait l’affaire.

12

ces cadres

ADMIRE-102 Lunettes anti-lumière bleue Coco et Breezy cocoandbreezy.com

249,00 $

Protégez leurs yeux de la fatigue de l’écran d’ordinateur avec une paire de spécifications de blocage de la lumière bleue très élégantes.

13

cette étiquette de vin

“Se marie bien avec un nouvel emploi” Étiquette de vin theprettylittlemess etsy.com

4,00 $

Collez cette étiquette de vin sur leur bouteille de boisson préférée, et voilà ! Le cadeau parfait.

14

ce délicieux rosé

Brut Rosé McBride Sisters Collection drizly.com

23,00 $

Et en parlant de boissons, ce délicieux rosé est un concurrent de premier plan.

quinze

ce cahier personnalisé

Carnet A5 noir The Daily Edited thedailyedited.com

50,00 $

Ils adoreront prendre des notes dans ce carnet en cuir personnalisé.

16

ces écouteurs puissants

Apple AirPods Pro Apple amazon.com 249,00 $

197,00 $ (21% de rabais)

Parce que vous savez à quel point une paire d’écouteurs est essentielle pour les trajets aller-retour.

17

ce kit café

Lot d’amateurs de café vietnamien Nguyen Coffee Supply nguyencoffeesupply.com

92,00 $

S’ils sont un gros café (ou s’ils veulent s’y mettre), ce kit de préparation de café filtre vietnamien tout compris n’est qu’un * bisou du chef * pour leur routine matinale.

18

cette tasse toujours chaude

Tasse intelligente de contrôle de la température

Cette tasse intelligente contrôlée par l’application gardera leur infusion matinale bien chaude, même s’ils sont tellement claqués qu’ils n’ont pas eu la chance de prendre plus d’une gorgée depuis plus d’une heure …

19

ce sac à dos en cuir

Sac à dos métro

Ce sac à dos pour ordinateur portable élégant et d’allure professionnelle est parfait pour les navetteurs qui apportent toujours un milliard de choses au bureau.

vingt

cette tasse de café amusante

“C’est mon nouveau travail de fantaisie Mug” Mug StudioYelle etsy.com

18,76 $

Vous pariez qu’ils utiliseront celui-ci tous les jours.

