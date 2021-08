20 meilleurs passe-temps 2021 – Que faire quand vous vous ennuyez

in

C’est une histoire classique, vraiment. Vous avez un samedi de congé inattendu et vous êtes prêt à le remplir avec de nouvelles activités excitantes qui vous font vous sentir un peu plus productif. Mais, meh, tout ce que vous pouvez penser à faire est de revoir vos mukbangs préférés. N’ayez pas honte ! J’adore regarder des mukbangs en boucle ! Mais je sais que vous êtes ici parce que vous voulez quelque chose de ~ * différent * ~. Alors on vous trouve des loisirs !

Avant que vous ne commenciez à vous inquiéter, votre passe-temps ne doit pas devenir une autre tâche sur votre liste déjà longue. Cela peut littéralement être quelque chose de petit que vous faites pour avoir l’impression de faire une pause au lieu de simplement basculer entre votre ordinateur de travail et votre téléphone tout au long de la journée. De plus, nous savons tous que les recruteurs adorent nous demander ce que nous aimons faire pendant notre temps libre. Que vas-tu dire, YouTube ?? Pas sous ma garde.

Que vous souhaitiez quelque chose que vous pouvez faire avec des amis (voir # 5) ou une escapade solitaire, j’ai des tonnes d’activités différentes à essayer. Bonne chasse aux loisirs !

Loisirs pour rester à la maison



1. Détruisez ce journal

Si vous n’aviez pas de “Wreck This Journal” à l’époque de Tumblr, c’est essentiellement un livre de coloriage / un journal / un album / une serviette (oui, une serviette). Le journal thérapeutique commencera super bien et bien mais, une fois que vous aurez terminé avec toutes les invites, ce sera votre propre chef-d’œuvre unique et ultra-curatif.

2. Calligraphie

Que vous cherchiez à améliorer votre jeu de papeterie ou à améliorer votre prise de notes, apprendre la calligraphie ajoutera sans aucun doute beaucoup à votre vie. Obtenir les compétences est totalement gratuit (il existe des tonnes de bonnes ressources en ligne), mais attention, les stylos peuvent rendre votre carte de crédit un peu triste.

3. Jeu

D’Animal Crossing à Myst, il y a absolument quelque chose pour vous dans le monde du jeu vidéo. Assurez-vous simplement de le faire correctement et de faire des folies sur une magnifique configuration de jeu !

4. Jardinage

D’accord, celui-ci peut sembler accablant, mais vous pouvez vous y mettre à l’aise ! Que vous souhaitiez commencer avec de petites plantes nécessitant peu d’entretien ou que vous ayez l’espace pour vous salir avec votre propre produit ; le jardinage est un excellent moyen de vous occuper (et votre espace est vraiment mignon).

5. Organiser des dîners à thème

Maintenant qu’il est un peu plus sûr pour nous de nous réunir avec nos frands vaccinés, organiser des dîners hebdomadaires * à thème * (très important) peut être un excellent moyen de débriefer. Les meilleurs thèmes que j’ai vus sont « 1997 Roméo et Juliette », « Studio 54 » et « Positano, Italie », mais je suis sûr que vous en proposerez des encore meilleurs.

6. Apprendre à cuisiner

Ne vous sentez pas mal, Paris Hilton navigue toujours aussi dans la cuisine ! Si vous cherchez des moyens de rendre l’apprentissage de la cuisine super amusant, je vous suggère de choisir un classeur<< tel que? pour cuisiner de haut en bas ou choisir une recette au hasard dans cette délicieuse liste tous les soirs.

Passe-temps adorablement insolites

7. Faites votre propre alternative au lait

Ouais. Au lieu d’acheter votre lait d’amande et votre lait d’avoine à l’épicerie (je sais que c’est délicieusement facile), essayez de les préparer vous-même ? Recherchez simplement quelques recettes en ligne (comme celle-ci sur Delish.com), prenez votre sac de lait de noix et lancez-vous. Vos lattes vous remercieront !

9. Déroutant

Si vous avez déjà placé cette dernière pièce dans un puzzle, vous savez que c’est un sentiment qui mérite d’être répété. Avec leur gamme de tailles, de formes et de designs, vous ne serez jamais à court d’énigmes à résoudre. De plus, si vous en aimez vraiment un une fois que vous avez terminé, vous pouvez l’encadrer pour un moment d’art rustique.

10. Apprenez à lire les cartes de tarot

Si vous aimez vraiment les lectures de tarot, il peut être très intéressant d’approfondir les détails et d’apprendre à le faire vous-même. Heureusement pour vous, nous avons un guide complet ici.

11. Décapage

Saviez-vous que vous pouvez mariner à peu près n’importe quel fruit ou légume ? Peu importe, pourquoi le sauriez-vous ? Quoi qu’il en soit, si vous achetez un kit de fermentation pratique – ou obtenez des pots Mason, du vinaigre, du sel, du sucre et des épices pour faire du bricolage – vous pouvez facilement transformer vos produits en une collation ou une garniture parfaite.

18. Fabrication de bougies

Si vous aviez vu l’histoire Insta de Kim Kardashian l’autre jour, vous l’auriez vue faire cette même activité avec son aînée, North. Si cela ne vous convainc pas, je ne sais pas ce qui le fera ! Eh bien, le fait que votre maison sente * exactement * comme vous le souhaitez est assez incroyable.

Art Chick ™ Loisirs

12. Crocheter

Des hauts courts aux cardigans en passant par les couvertures et les sacs, le monde vous appartient lorsque vous apprenez à crocheter. Après avoir récupéré vos aiguilles et vos couleurs de fil préférées, vous pouvez trouver des tonnes de modèles (gratuits) faciles à suivre sur Love Crafts pour vous aider à démarrer.

13. Peinture

La peinture est non seulement étonnamment thérapeutique, mais aussi un moyen rentable d’embellir votre espace avec une touche personnelle. Si vous souhaitez ignorer la phase expérimentale et suivre les plus grands, vous pouvez regarder des rediffusions de Bob Ross sur Hulu ou parcourir la pléthore de tutoriels sur YouTube.

14. Punch aiguilletage

Vous avez peut-être remarqué les adorables tapis faits à la main qui envahissent Instagram et TikTok et vous avez pensé : “J’en veux un !” Eh bien, je crois en votre capacité à en faire vous-même. Vous pouvez trouver tous les outils dont vous aurez besoin dans ce kit pour débutant et, après quelques tentatives, je suis sûr que vous obtiendrez des tapis de 8 “x 10” en un rien de temps.

15. Faire des listes de lecture

Que vous les organisiez en fonction de votre humeur, de votre activité ou même de votre emplacement, créer des listes de lecture peut être un passe-temps génial et peu stressant. Même Obama le fait !

16. Écriture de chansons

Je veux dire, Olivia Rodrigo a écrit des succès record pendant son temps libre, alors qui peut dire que vous ne pouvez pas devenir la plus grande pop star du monde aussi ? Sortez simplement un cahier (et ces souvenirs déchirants) et voyez ce que cela donne. Qui sait; vous pourriez vous surprendre.

Loisirs très Fahncy

17. Pilates

Si vous cherchez un passe-temps plus actif, c’est parti ! Toutes nos célébrités préférées ont clairement indiqué que le Pilates est l’entraînement de jour, alors essayez-le si vous cherchez à faire autre chose que courir sur le tapis roulant. << semble un peu étrange que le seul entraînement que nous incluions soit le Pilates. coupons

18. Mixologie

Commencez par apprendre les classiques comme un parfait cosmopolite (*clin d’oeil*) à un vieillot. Ensuite, partez explorer avec tout ce qui se trouve dans votre garde-manger. Juste, s’il vous plaît, ne commencez pas à vous appeler un “mixologue”. S’il vous plaît.

19. Suivez une masterclass

Eh bien, peut-être que nous pouvons reformuler cela pour ” redevenir étudiant ” mais vous comprenez tous ce que je veux dire. Si vous voulez un passe-temps qui vous aidera vraiment à vous améliorer et à devenir * cette * personne, investir dans Masterclass est la voie à suivre. De l’écriture télévisée avec Shonda Rhimes à la cuisine avec Gordon Ramsey lui-même, prendre ce “passe-temps” au sérieux vous rendra bon à peu près tout.

20. Manucure

D’accord, c’est une compétence qui pourrait vous rapporter de l’argent supplémentaire, TBH. Nous vivons définitivement une renaissance du nail art et apprendre à le faire vous-même serait ÉNORME. Mis à part tous les efforts secondaires, si vous pouvez faire votre main gauche sans qu’elle ressemble à la sœur maladroite de votre main droite, je serais très impressionné.

Mariah Schlossmann Mariah Schlossmann est l’assistante éditoriale de Cosmoplitan et est obsédée par tout ce qui concerne la nourriture, le style de vie et le divertissement. Mikhaila Archer Mikhaila est un stagiaire éditorial qui aime tout ce qui concerne le divertissement et la culture pop.

