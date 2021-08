20 meilleurs revitalisants sans rinçage pour chaque type de cheveux en 2021

Image de courtoisie

Jetez un coup d’œil à votre infirmière de douche – elle est probablement remplie de tellement de produits capillaires aléatoires que, soyons honnêtes, vous n’en utilisez que rarement. Eh bien, je vais vous faciliter un peu la vie en vous disant de vous débarrasser de pratiquement tout, car tout ce dont vous avez vraiment besoin est un revitalisant sans rinçage. Je sais, cela peut sembler un peu ~ extra ~ si vous utilisez déjà un revitalisant en profondeur, mais ce produit est multitâche pas comme les autres : un bon soin sans rinçage non seulement hydratera vos cheveux, mais les démêlera également, les protégera des dommages causés par la chaleur et ajoutera de la brillance et de la force. De plus, si vous êtes entre deux lavages et que vos cheveux sont beaux, c’est un excellent rafraîchissement.

Voir? Je comprends. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un milliard de produits capillaires – il suffit d’opter pour l’un de ces 20 meilleurs après-shampooings sans rinçage (il y en a un pour chaque type de cheveux et chaque préoccupation) qui fera tout, et de cette façon, vous pourrez revenir à sans réfléchir. en parcourant Instagram.

1

Meilleur revitalisant sans rinçage pour le coiffage à la chaleur

Après-shampooing sans rinçage Dae Cactus Flower

Ce revitalisant sans rinçage est un must pour tous ceux qui chauffent les styles sur le reg. Il utilise des ingrédients à base de plantes pour protéger les cheveux jusqu’à 450 degrés de chaleur, vous pouvez donc utiliser votre sèche-cheveux, votre fer plat et votre fer à friser sans détruire vos mèches.

2

Meilleur revitalisant sans rinçage pour les blondes

Bumble and Bumble Bb. Spray Blond Illuminé sans rinçage

Formulé spécifiquement pour les cheveux blonds, ce revitalisant sans rinçage est infusé de pigments violets pour aider à neutraliser les reflets cuivrés et des tons jaunes indésirables (comme le fait un shampooing violet) pour garder votre couleur de cheveux – qu’elle soit blonde platine ou blonde miel – une apparence fraîche.

3

Meilleur revitalisant sans rinçage pour cheveux fins

Après-shampooing sans rinçage infusé au miel Gisou

Le revitalisant sans rinçage peut sembler effrayant pour ceux d’entre vous qui ont les cheveux fins, mais celui-ci est ultra léger, pour que vos cheveux ne tombent pas à plat ou ne deviennent pas gras au déjeuner. Il utilise du miel, de l’huile d’argan et de l’extrait de baobab pour lisser, adoucir et nourrir. Le résultat? Des cheveux sains, pas lourds.

4

Meilleur revitalisant protecteur sans rinçage

R + Co Sun Catcher Power C revitalisant sans rinçage

L’ingrédient héros de ce revitalisant sans rinçage ? Vitamine C riche en antioxydants. Vaporisez-la sur des cheveux propres et humides pour aider protéger contre les dommages causés par les rayons UV, la décoloration et les agressions environnementales (comme la pollution) tout au long de la journée.

5

Meilleur revitalisant sans rinçage pour cheveux secs

Color Wow Dream Cocktail Soin hydratant sans rinçage à la noix de coco

La sécheresse peut se manifester de multiples façons : pointes fourchues, cassures, enchevêtrements, tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez mener le bon combat avec ce revitalisant intensif sans rinçage conçu pour les types de cheveux les plus secs. Article utilise de l’huile de noix de coco, des lipides et de la kératine pour hydrater en profondeur et hydrater les cheveux et transformer des brins de paille en soie.

6

Meilleur revitalisant sans rinçage pour le démêlage

Après-shampooing adoucissant multi-usages Melanin Haircare

Avec une liste d’ingrédients qui comprend des acides aminés de blé, de la vitamine B5, de l’huile de jojoba et de l’huile d’argan, ce revitalisant sans rinçage facilite le lissage des nœuds et des enchevêtrements, tout en augmentant les niveaux d’hydratation et en renforçant vos cheveux au fil du temps.

7

Meilleur revitalisant léger sans rinçage

Spray revitalisant réparateur sans rinçage au lait Briogeo Rosarco

Bravo au mélange d’huiles de rose musquée, d’argan et de noix de coco – ensemble, ces trois sont capables d’hydrater, de conditionner et de sceller l’humidité. Oh, et la formule n’est pas grasse (#béni) ou lourde (merci, dieux des cheveux), vous pouvez donc la superposer sans vous soucier des résidus huileux.

8

Meilleur revitalisant sans rinçage pour les frisottis/mouches rebelles

Spray Lissant Anti-Frizz Kérastase Discipline

Si vous passez des heures le matin à essayer de faire reposer cette mèche de cheveux à plat, ce revitalisant sans rinçage est fait pour vous. Avec des agents lipidiques et adoucissants dans la formule, cette brume est capable de lisser le TF de vos cheveux et de garder les frisottis ou les mèches rebelles à distance.

9

Meilleur revitalisant sans rinçage fortifiant

Brume de soin hydratante sans rinçage Leonor Greyl Tonique

Non seulement quelques pulvérisations de ce revitalisant sans rinçage laisseront vos cheveux ultra doux, mais ils les rendront également plus forts. Grâce à la combinaison d’acides aminés et de collagène, ce la brume est capable de réparer vos dommages et vos pointes fourchues et laissez vos cheveux paraître (et se sentir) plus sains.

dix

Meilleur revitalisant sans rinçage pour cheveux brillants

Davines Oi All One Lait Sans Rinçage

Grâce à l’huile de roucou nageant dans la formule, cet après-shampooing léger sans rinçage hydrate vos cheveux, tout en leur donnant un éclat semblable à un miroir. Bonus : Il laisse derrière lui un parfum d’agrumes qui n’est pas du tout envahissant.

Onze

Meilleur revitalisant sans rinçage pour cheveux colorés

Spray de traitement sans rinçage Pureology Color Fanatic Hair

Lorsque vos cheveux colorés ou décolorés ont besoin d’un peu d’entretien, c’est le revitalisant sans rinçage que vous devriez rechercher. C’est sans sulfate, il n’enlèvera donc pas votre coûteux travail de teinture, et il est également rempli d’huiles de caméline, de noix de coco et d’olive pour protéger et renforcer les cheveux.

12

Meilleur revitalisant sans rinçage en pharmacie

Pantene Miracle Rescue 10 en 1 revitalisant multitâche sans rinçage en vaporisateur

Ce revitalisant sans rinçage de Pantene est littéralement un rêve — il sadoucit, adoucit, renforce, augmente la brillance, protège des dommages causés par les UV et démêle également les cheveux. Oh, et ai-je mentionné cela c’est moins de 10$? Sérieusement, c’est gagnant-gagnant.

13

Meilleur revitalisant sans rinçage pour cheveux secs et cassants

Après-shampooing purifiant sans rinçage Virtue

Je comprends – la science, en ce qui concerne les cheveux, peut être un peu déroutante, mais supportez-moi parce que c’est plutôt cool. Ce revitalisant sans rinçage à la pointe de la technologie utilise quelque chose appelé alpha kératine 60ku (aka kératine récoltée directement à partir de cheveux humains) pour aider à réparer les follicules affaiblis et les fissures dans les brins individuels. D’autres avantages ? Il augmente la maniabilité, favorise les mèches rebelles et offre une protection contre les dommages environnementaux, comme la pollution.

14

Meilleur revitalisant sans rinçage pour cheveux épais et bouclés

Après-shampooing sans rinçage 3-en-1 Cake The Mane Manager’r

Composée d’un mélange d’huile de noix de coco, de biotine, de soja et de protéines de riz, cette formule à triple action peut être utilisée comme revitalisant sans rinçage, hydratant quotidien ou rafraîchisseur de style. Utilisez-le avant le brushing pour aider à démêler vos boucles ou pour ajouter de l’humidité supplémentaire par la suite. De plus, il sent bon, comme du glaçage à gâteau frais.

quinze

Meilleur revitalisant sans rinçage pour cheveux de type 4

Après-shampooing sans rinçage Mielle à la grenade et au miel

Les naturalistes de tous les horizons ne jurent que par ce revitalisant sans rinçage super hydratant qui pénètre profondément dans la tige du cheveu à l’aide d’un mélange d’huile de babassu et d’huile de buriti. Les blogueuses capillaires comme Miss Coily Hair et Noire Tropical Beauty l’adorent également pour ses propriétés démêlantes et hydratantes, ce qui le rend parfait à inclure lors de votre prochaine mise en place de la méthode LOC.

16

Meilleur revitalisant sans rinçage pour cheveux ondulés

Après-shampooing sans rinçage Ouai

Nouveau nom, qui dis ? Il était une fois, ce favori culte s’appelait autrefois le “Smooth Spray”, mais le gourou des cheveux (et dompteur de cheveux Kardashian) Jen Atkin avait autre chose en tête. Maintenant repensée comme un revitalisant sans rinçage approprié, sa nouvelle formule fonctionne mieux sur les cheveux humides pour aider au démêlage, à la sécheresse et à la lutte contre les frisottis. De plus, son parfum North Bondi – pensez: notes de bergamote, de rose de mai, de magnolia et de bois de santal – laisse vos cheveux sentir assez ah-mazing.

17

Meilleur revitalisant sans rinçage pour cheveux bouclés

Après-shampooing sans rinçage Shea Moisture Strengthen Grow & Restore

Ce revitalisant sans rinçage donnera aux bobines et aux boucles 4C l’hydratation dont ils ont désespérément besoin, grâce à la dose d’huile de ricin noire jamaïcaine et de beurre de karité biologique de la formule, tous deux renforcez l’élasticité de vos cheveux pour minimiser la casse. Il est également parfait pour tous ceux qui colorent, chauffent ou fixent régulièrement leurs cheveux, car ils sont tellement hydratants (et sans sulfates !).

18

Meilleur revitalisant sans rinçage pour cheveux épais

Après-shampooing sans rinçage aux trois blés Sexy Hair Healthy Sexy Hair

Le conditionnement n’est pas négociable lorsque vous avez des cheveux épais et rêches – votre texture en a besoin ! Ce spray revitalisant sans rinçage utilise des protéines de soja et de blé pour adoucir et démêler vos cheveux avec de l’huile de mimosa pour hydrater et ajouter de la brillance.

19

Meilleur revitalisant sans rinçage pour cheveux abîmés

Alterna Haircare Caviar Anti-Aging Replenishing Moisture CC Cream

Ce revitalisant sans rinçage donne une nouvelle vie à vos cheveux abîmés. Il contient du caviar pur, chargé de vitamines, de minéraux et d’acides gras oméga, tous travailler ensemble pour réparer les dommages et réduire la casse, tout en rendant vos cheveux magnifiques.

vingt

Meilleur revitalisant sans rinçage pour cheveux bouclés

Mizani 25 Miracle Milk Soin Sans Rinçage

L’objectif le plus important d’un revitalisant sans rinçage : être incroyablement hydratant tout en étant léger. Ce spray Mizani réalise cela et bien plus encore (il a 25 avantages, comme ajouter de la brillance, contrôler les mèches rebelles et démêler les cheveux, si vous voulez être précis). De plus, la formule contient des graines de fenouil et de l’huile de noix de coco, qui aident à lutter contre la sécheresse, rendant les cheveux longs et bouclés à la fois plus doux et plus faciles à coiffer.

Lauren Balsamo Directrice adjointe de la beauté Lauren Balsamo est la directrice adjointe de la beauté chez Cosmopolitan et couvre tout ce qui concerne la peau, les cheveux, le maquillage et les ongles pour le magazine et le site Web. Ama Kwarteng Ama Kwarteng était auparavant rédactrice beauté associée chez Cosmopolitan.

