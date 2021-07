20 meilleurs SPAC qui doublent en tant qu’actions de grands millionnaires à acheter maintenant

En juillet 2019, une révolution de l’investissement a commencé sans que personne ne s’en aperçoive.

C’est au cours de ce mois que le pionnier du tourisme spatial Vierge Galactique (NYSE :SPCE) a annoncé qu’il deviendrait public. Là, rien de choquant.

Mais le choc est venu lorsque Virgin a annoncé qu’elle ne serait pas rendue publique via un processus d’introduction en bourse traditionnel. Au lieu de cela, la société soutenue par Richard Branson a déclaré qu’elle devenait publique en fusionnant avec une société d’acquisition à vocation spéciale – ou SPAC, pour faire court – soutenu par l’ancien dirigeant de Facebook et investisseur milliardaire en capital-risque Chamath Palihapitiya.

À l’époque, les investisseurs ont haussé les sourcils à la nouvelle, mais n’en ont pas fait grand-chose…

Ils ne savaient pas que le monde de l’investissement était sur le point de changer pour toujours.

La fusion SPAC de Virgin Galactic allait donner le coup d’envoi depuis longtemps Révolution SPAC qui a finalement démocratisé l’accès des investisseurs de détail aux entreprises technologiques en démarrage les plus intéressantes du marché. Comme vous l’avez déjà lu ici dans MoneyWire, les SAVS changent la façon dont les entreprises deviennent publiques.

Bref, avant juillet 2019, seuls les riches capital-risqueurs pouvaient investir dans les startups technologiques les plus excitantes qui étaient sur le point de changer le monde. Grâce à ces opportunités d’investissement, des personnes comme Chamath sont devenues plusieurs fois milliardaires…

Désormais, grâce à la révolution SPAC, ces opportunités d’investissement sont désormais vos opportunités d’investissement – vous pouvez être le prochain capital-risqueur technologique multimillionnaire.

Voici l’histoire…

Les SAVS trouvent leurs racines au début des années 1990, à une époque où de nombreuses sociétés Internet cherchaient à entrer en bourse mais n’avaient pas les fonds (ou le temps) pour faire une offre publique initiale (IPO) complète. Ainsi, les SPAC ont été inventés comme voie alternative pour devenir public.

Les SAVS ne sont que des sociétés cotées en bourse, des « chèques en blanc » qui n’ont aucune activité réelle et existent pour le dans le seul but de fusionner avec une entreprise privée avec des opérations réelles pour amener cette entreprise en bourse. C’est une IPO, sans IPO.

Il est important de noter que le processus élimine de nombreux frais bancaires et la surveillance juridique associés à un processus d’introduction en bourse traditionnel et, par conséquent, est un moins cher et plus rapide façon de rendre public.

Malgré ces avantages, aucune entreprise dans les années 1990, 2000 et au début des années 2010 n’a choisi la voie de la fusion SPAC plutôt que la voie de l’introduction en bourse, car Wall Street avait une stigmatisation négative contre les SPAC – l’idée était que si vous deviez éviter les frais bancaires et surveillance légale, quelque chose n’allait pas avec votre entreprise.

Mais lorsque Virgin Galactic – une entreprise très médiatisée, très bien financée et très solide avec beaucoup de buzz, de talent et de potentiel – a choisi d’entrer en bourse via la voie SPAC, les investisseurs ont commencé à penser : « Hé, peut-être qu’il y a quelque chose dans ces SPAC , après tout.”

Puis, cinq mois plus tard, le géant des paris sportifs en ligne DraftRois (NASDAQ :DKNG) a également choisi de devenir publique par le biais d’une fusion SPAC lors d’une introduction en bourse.

Une fois est une coïncidence. Deux fois est un modèle.

Et, pour ajouter à tout cela, les fusions SPAC de DraftKings et de Virgin Galactic se sont exceptionnellement bien déroulées, les premiers actionnaires et les sociétés gagnant tous deux beaucoup d’argent.

La Révolution SPAC avait commencé.

Au cours de l’année 2020, chaque petite entreprise ayant une bonne idée a essayé de devenir publique par le biais d’une fusion SPAC et de profiter des avantages d’une valorisation plus élevée et d’un financement plus facile qui découlent du fait d’être une entreprise publique.

Depuis le début de 2020, 118 SPAC ont conclu une acquisition, représentant une valeur de plus de 120 milliards de dollars qui est désormais publique. C’était un marché qui, il n’y a pas si longtemps, faisait moins d’une douzaine de transactions par an – maintenant, il en fait des centaines par trimestre.

Mais… comme à chaque période euphorique… le boom de la SPAC a conduit à une bulle de la SPAC, qui a entraîné un krach de la SPAC.

Depuis le pic de février, les SAVS se sont effondrées, avec le FNB Defiance Next Gen SPAC dérivé (NYSEARCA :SPAK) perdant environ 30 % de sa valeur.

C’est le moment d’acheter.

Les SPAC sont l’avenir. C’est clair comme du cristal. Ils sont logiquement supérieurs à tous égards aux introductions en bourse. Ils sont moins cher. Ils sont plus rapide. Et ils sont plus sûr.

Et, parce qu’elles sont moins chères, plus rapides et plus sûres, ce que vous voyez, c’est qu’un tas de startups en démarrage deviennent publiques aujourd’hui qui, autrement, n’auraient pas été rendues publiques avec une introduction en bourse.

Le résultat? Pour la toute première fois, le marché public regorge d’une tonne de startups technologiques en démarrage.

C’est pourquoi j’aime penser aux SPAC comme «Investissement VC pour les investisseurs de détail. “

Toutes les entreprises technologiques les plus innovantes au monde, dans les industries les plus explosives et avec le potentiel de hausse à long terme le plus potentiel, deviennent publiques via les SPAC.

Ce sont des opportunités d’investissement qui, avant 2020, étaient limitées aux plus grands investisseurs en capital-risque de la Silicon Valley. Ils sont devenus plusieurs fois millionnaires grâce à ces opportunités.

Désormais, grâce à la Révolution SPAC, ces opportunités d’investissement sont vos opportunités d’investissement.

Pourriez-vous, vous aussi, devenir plusieurs fois millionnaire grâce à ces opportunités ?

Absolument.

Mais tu dois être intelligent.

Après tout, je viens de vous dire que l’investissement SPAC est comme l’investissement en capital de risque — et dans le monde de l’investissement en capital de risque, vous avez beaucoup de perdants. La règle de base courante dans l’investissement en capital-risque est que 40% des startups échoueront complètement, 40% renverront leur investissement initial et 20% obtiendront des rendements 10X à 100X.

Alors, encore plus qu’en bourse, il faut être hyper-sélectif dans le monde SPAC.

La plupart des SPAC ne vous rapporteront pas d’argent. Une poignée fera de vous plusieurs fois millionnaire.

