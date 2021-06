20 mesures pour arrêter la mort des oiseaux dans les lignes électriques

27/06/2021 à 11h03 CEST

Selon un rapport d’Ecologists in Action, l’électrocution dans les lignes électriques est la principale cause de mortalité chez les oiseaux de proie. Le ministère de la Transition écologique affirme dans sa dernière étude qu’un an meurt en Espagne entre 11 000 et 33 000 rapaces, mais les données ne reflètent que la réalité de 11 communautés autonomes et les données manquent pour le Pays basque, la Navarre, l’Estrémadure, Madrid, les îles Baléares et les îles Canaries.

Pourtant, des associations comme la Friends of the Imperial Eagle Foundation estiment les décès entre 192 000 et 337 000 décès/an dus aux électrocutions et aux collisions. “Cette grande fourche est due au fait que de nombreux corps ne sont pas localisés, notamment par collision.” En effet, une étude de SEO/BirdLife estime que 86,6% des oiseaux blessés ou tués disparaissent sans être comptabilisés. D’autres organisations telles que l’Association des naturalistes du sud-est, les écologistes en action, Naturactúa, Meles, Anida, Ulula et Stipa, soulignent que seulement 3% des oiseaux tués par électrocution et collision sont détectés.

« Nous sommes confrontés à une menace pour la biodiversité à grande échelle, que nous devons étudier, évaluer, signaler et stopper, afin que les compagnies d’électricité et les particuliers s’adaptent à l’obligation de la loi et mettent sur leurs lignes des mesures anti-électrocution et anti-collision. , puisqu’ils sont les seuls responsables de ces milliers de morts », précise le rapport Ecologists in Action.

Le groupe de conservation a lancé un plan avec 20 mesures pour tenter d’éradiquer cette menace contre les oiseaux espagnols.

1.- Forces de l’ordre, en particulier la loi 42/2007 du 13 décembre sur le patrimoine naturel et la biodiversité, la loi 26/2007 du 23 octobre sur la responsabilité environnementale, le décret royal 1432/2008 et la résolution du 15 octobre 2010 de la Conselleria de Medi Ambient communautaire), sur la protection des oiseaux contre les électrocutions et les collisions.

deux.- Modification législative actuelle pour s’adapter à la réalité du moment (mortalité très élevée des espèces en danger ou vulnérables), qui affecte toutes les lignes électriques et rend le producteur responsable de la mort des oiseaux (compagnies d’électricité et particuliers). En particulier, le décret royal 1432/2008, la résolution du 15 octobre 2010, etc. doivent être revus ou modifiés. sur la protection des oiseaux contre les collisions et l’électrocution.

3.- Annulation des accords de l’Administration avec les compagnies d’électricité, où le problème est minimisé et les compagnies d’électricité sont exonérées de leur entière responsabilité, y compris l’obligation de rectifier les supports de manière préventive.

4.- Un Plan technique de redressement et conditionnement des supports et des lignes électriques, aussi bien à court terme (maximum 1 an), à moyen (maximum 3 ans) qu’à long terme (maximum 5 ans), quelles que soient les actions immédiates à entreprendre (en jours, en cas d’électrocution).

5.- En ligne où un oiseau est mort en raison de l’électrocution, des éléments anti-électrocution et anti-collision seront placés sur toute la ligne, empêchant et anticipant de nouvelles électrocutions.

6.- Toutes les nouvelles constructions de lignes doivent avoir l’obligation de analyser comme impact potentiel l’effet sur les oiseaux.

7.- Améliorer les lignes de métro. Les lignes seront enterrées dans des zones à forte mortalité ou à possibilité d’électrocution/collision d’oiseaux, suivant le tracé des voies de communication (routes, pistes ou chemins), pour éviter les impacts environnementaux et sanitaires. Par exemple, dans le cas de l’installation de MAT (lignes à très haute tension) et autres lignes. Dans les cas indiqués par un rapport technique, les lignes sont réalisées avec du câble isolé et tressé pour réduire très efficacement les décès.

8.- L’installation de lignes électriques entre les massifs forestiers, dont les câbles sont au-dessous de la hauteur des arbres, ne sera pas autorisée. Les lignes doivent toujours être au-dessus des arbres et ils doivent être signalés avec du matériel anti-collision et les supports avec du matériel anti-électrocution.

9.- Rectification des supports et des lignes de manière préventive, en particulier ceux situés dans des zones à fort afflux et concentration d’oiseaux, zones de dispersion, zones humides, etc., y compris les zones urbanisées et les lignes proches des centres urbains et des zones industrialisées.

10.- Les supports et les lignes électriques nouvellement installées auront toujours la éléments d’isolement et de signalisation nécessaire, interdisant les conceptions dangereuses et non isolées.

11.- Le conceptions dangereuses d’anciennes installations (type traverse avec isolateurs verticaux, câbles au-dessus de la traverse, supports de type voûte, type « T »), doivent être corrigés dans un court laps de temps, et avec la plus grande urgence les supports qui portent les transformateurs et les dérivations seront rectifiés, ce qui augmente considérablement le danger de la ponte.

12.- Rectifier immédiatement tout supports électriques où la mort d’oiseaux a eu lieu, évitant de nouveaux décès ; dans le cas contraire, aviser le bureau du procureur. Dans le cas où, pour des raisons techniques, toute la ligne ne peut être rectifiée, tous les supports présentant une structure dangereuse sur la ligne seront modifiés au minimum.

13.- En cas de subventions pour la rectification de la pension alimentaire dangereux ou à mort d’oiseaux, ceux-ci ne seront accessibles qu’aux particuliers, après un constat de la capacité à effectuer les travaux, laissant de côté les multinationales et les grandes compagnies d’électricité, qui doivent obligatoirement faire les redressements avec leurs propres fonds.

14.- Surveillance des lignes électriques et des supports de manière systématique par le personnel administratif, les exploitants ou les propriétaires des lignes électriques, afin de localiser les « points noirs » et de les faire rectifier immédiatement.

quinze.- Obligation de déclarer la découverte d’un oiseau mort lorsque les travaux d’éclaircie sont effectués sous les lignes électriques, par les exploitants des compagnies d’électricité. Ainsi que l’obligation de déclarer le décès par électrocution au parquet provincial pour tous les décès d’espèces d’oiseaux catalogués.

16.- Suivi semestriel des lignes rectifiées et avec un impact plus important sur la faune, car il a été démontré que de nombreux éléments anti-électrocution et collision se détériorent ou se déplacent avec le temps, rendant la rectification inefficace.

17.- Toutes les administrations concernées porteront un enregistrement unique d’animaux tués par électrocution et collision, entre autres causes de décès ou de blessures, qui sera complète et mise à jour.

18.- Ils doivent les listes d’oiseaux morts soient publiques en raison d’électrocution et de collision, y compris d’autres causes, afin d’être consulté par les citoyens et les associations de conservation.

19.- Il devrait augmenter le niveau de communication et de coopération de toutes les administrations concernées, locales, provinciales et régionales, ainsi que l’administration de la justice et des poursuites, y compris le médiateur, etc., ayant un accès direct à la base de données de mortalité des vertébrés due aux lignes électriques et autres causes.

vingt.- Accroître le niveau de sensibilisation et d’implication des propriétaires et les opérateurs des compagnies d’électricité et du grand public, sur la question de la perte de biodiversité due à la mort continue de la faune par électrocution, collision, noyade, écrasement et chasse, rendant visible les enjeux qui affectent les oiseaux et les écosystèmes et indirectement à l’ensemble de la société.

