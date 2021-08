20 morceaux essentiels de la légende du blues

Il ne pouvait pas se vanter de l’autorité sans effort de Des eaux boueuses. Il n’était pas un personnage commercialisable bizarre comme Bo Diddley. Il ne pouvait pas te terrifier de l’autre côté du couloir comme Loup hurlant. Mais John Lee Hooker était un survivant du blues qui te bercerait aux chaussettes qui sortaient du trou de vos semelles ; il était intelligent, adaptable et même rusé. Et armé de rien d’autre que d’une guitare et de sa voix sombre, maussade, marmonnante et aboyante, il vous faisait danser : “boogie froid», comme il l’appelait autrefois. Et c’est là que nous allons commencer notre liste des meilleures chansons de John Lee Hooker, car c’était son premier single. Cet hymne de 1948 est un appel à vous faire danser. Oh, mais le blues n’est-il pas un noble cri du pauvre afro-américain qui souffre ? Bon sang oui, mais Hooker nous dit que si tu as des pieds, tu peux les utiliser pour battre le blues.

Hooker, né le 22 août 1917, le plus jeune des 11 enfants d’un prédicateur baptiste métayer (un petit agriculteur) du Mississippi, n’avait pas besoin de leçons pour être pauvre. Il a été élevé dans la crainte de Dieu, mais cela a changé lorsque ses parents se sont séparés en 1921, alors qu’il avait neuf ans (bien que les récits de la date de naissance de Hooker diffèrent). Sa mère s’est remariée avec William Moore, un guitariste de blues qui maniait son instrument dans un style bourdonnant et insistant, que son beau-fils adaptera dans une méthode qu’il parodiera plus tard à moitié dans sa chanson de 1971.Boogie sans fin, parties 27 et 28” – bien que Hooker était tout sauf un stéréotype musical, comme nous le verrons. Alors que John Lee était mineur, sa sœur s’est rapprochée d’un autre bluesman, Tony Hollins, qui lui a donné une guitare et lui a appris des chansons qui serviraient au gamin tous ses jours. Parmi eux se trouvait un morceau essentiel pour chaque liste de lecture de John Lee Hooker, “Serpent roi rampant”, que Hooker a enregistré pour la première fois en 1949 – et protégé par le droit d’auteur. Par conséquent, lorsque le rock est arrivé et que les goûts de Les portes l’a couvert sur LA Woman en 1971, John Lee Hooker a été payé. Il en va de même pour les fois où il l’a enregistré lui-même, qui étaient nombreuses.

Hooker a quitté la maison à 14 ans et n’a jamais regardé en arrière. En fait, il n’est jamais revenu et n’a jamais revu sa mère et son beau-père. Il est arrivé à Memphis, où il s’est battu pour gagner sa vie et a joué dans des fêtes à la maison la nuit. Il a rejoint l’exode des gens du sud se déplaçant vers le nord à la recherche de travail, le trouvant chez Ford à Detroit pendant la Seconde Guerre mondiale, son travail d’usine lui rapportant assez de pain pour remplacer sa guitare acoustique par une électrique. Il était maintenant assez bruyant pour rivaliser avec la vie urbaine et est devenu un artiste régulier dans les clubs de l’East Side de Detroit. Une démo a fait son chemin chez Modern Records à LA, qui a sorti “Boogie Chillen”. C’était un classement R&B n°1 et la carrière de Hooker était en cours.

“Hobo Blues” suivit, un autre hit des charts R&B, et Hooker semblait déterminé à suivre lui-même un chemin nomade, passant de maison de disques en maison de disques, en fonction de la provenance du prochain contrôle. Il a travaillé pour King de Cincinnati sous le nom de Texas Slim, Regent/Savoy sous le nom de Delta John, et pour de plus petits labels comme Birmingham Sam et The Boogie Man ; mais il faudrait être sourd pour ne pas le reconnaître de ces côtés. Le saut de label s’est poursuivi: il semble que tout le monde avec un dollar à revendre a décroché un disque de Hooker à sortir. Modern a connu un autre sommet des charts R&B en 1951 avec «Je suis dans l’ambiance” (une chansonnette obscène Hooker enregistrée huit fois au fil des ans et qui a tenté Bonnie Raitt dans un duo avec lui des décennies plus tard), puis il est reparti, travaillant avec le label de Chicago Chess, qui a été poursuivi par Modern en 1952 pour le single “Blues de la marmotte. ” Le fait est que John Lee était une star : son style de boogie hard rock était difficile à reproduire, et cela valait la peine de se battre. Modern tire enfin sa révérence de sa carrière de plus en plus enchevêtrée en 1955 avec le single “Je suis prêt. ” S’il avait su ce qui se passait au coin de la rue, il n’aurait peut-être pas abandonné.

Signant à Vee-Jay, Hooker a émis «Fossettes” en 1956. À ce moment-là, il enregistrait avec un groupe complet et ce succès facile à propos d’une femme séduisante a connu une vie après la mort prolongée. En 1959, Vee-Jay a réalisé que le boom du folk en plein essor aux États-Unis pourrait offrir une opportunité à Hooker, et s’est également rendu compte que ce n’était pas le label pour le faciliter, alors il a licencié Hooker à la société new-yorkaise Riverside, ce qui a étendu la portée de Hooker dans un public blanc à travers deux albums, dont le premier, The Country Blues Of, comprenait un autre incontournable de la playlist de John Lee Hooker, « Tupelo Blues » : une chanson très revisitée sur une inondation dans la ville du Mississippi où Elvis Presley était né. La chanson possédait un sens de l’histoire tout comme “Natchez Burning” avait pour Howlin’ Wolf, établissant Hooker comme un homme avec des racines.

Une autre session notable de Riverside a livré “Je vais utiliser ma canne”, rebaptisée plus tard “Je suis mauvais comme Jesse James» et « Je suis à nouveau fou. » Hooker semblait d’accord avec le fait d’être décrit comme un chanteur folklorique, malgré ses paroles de flingue, qui n’étaient guère la paix et l’amour. Était-il payé ? Ensuite, appelez-le comme vous voulez – il avait déjà changé de nom à plusieurs reprises. Si vous avez le moindre doute quant à sa crédibilité auprès du public folk, Hooker a joué à New York en 1961 – et la première partie était Bob Dylan, faisant ses débuts dans la grande ville.

Folk n’était pas le seul nouveau marché à s’ouvrir pour Hooker. À Londres, le rhythm’n’blues devenait rapidement le son du clubland, et ses airs enregistraient les danses à la mode exécutées par les mods originaux. Le contemporain “Boom boom” n’était certainement pas une ballade folk : cette chanson I-fancy-you difficile orientée dancefloor a atteint le bas du palmarès pop américain et a rejoint un renouveau de “Dimples” dans les boîtes de nuit mod au Royaume-Uni en 1964. Ce dernier était un hit du Top 30 britannique, et il l’a interprété sur Ready Steady Go! à la télé. Hooker évoluait dans des cercles qui deviendraient bientôt célèbres alors qu’il travaillait avec divers Suprêmes, Vandelles et d’autres musiciens de la Motown en 63-64. Prenant cette liste de lecture de John Lee Hooker dans une direction légèrement différente, “Frisco Blues“, extrait d’un album qui tentait de le placer dans un autre genre, The Big Soul Of John Lee Hooker, était peut-être un son de Detroit sur un label de Chicago (Vee-Jay), mais la chanson a été inspirée par ” I Left de Tony Bennett Mon cœur à San Francisco. C’était une source improbable pour le blues, mais Hooker était toujours imprévisible et était tout aussi à l’aise sur son regrettable classique “It Serves Me Right”, alias “Il vous sert le droit de souffrir», à partir de 1964.

En 1966, Chess l’a de nouveau qualifié d’artiste traditionnel sur The Real Folk Blues, bien que Hooker travaillait avec un groupe meurtrier. Le morceau le plus célèbre de l’album, “Un Bourbon, Un Scotch, Une Bière», a une histoire remontant à la version d’Amos Milburn au début des années 50, bien que Hooker l’ait imbibée comme il l’entendait. Quelque 18 mois plus tard, cependant, le folk a été effacé de la liste des boissons et Hooker a publié Urban Blues, qui comprenait “La ville automobile brûle», son commentaire sur les émeutes de Détroit de 1967. Prononçant des paroles reflétant la confusion dans la ville, Hooker a évoqué des sirènes, des troupes dans les rues, des tireurs d’élite et de la fumée. C’était le blues dans un contexte tout à fait moderne.

À la fin des années 60, la génération hippie revenait aux racines du rock’n’roll, et Chaleur en conserve, peut-être le groupe le plus imprégné du style boogie de Hooker, a enregistré un double LP avec le chanteur, Hooker’n’Heat, le premier de plusieurs qu’ils feraient ensemble – et la première de ses collaborations de haut niveau à figurer sur ce John Liste de lecture de Lee Hooker. Il comportait une belle version de “Whisky Et Wimmen. ” Pour Hooker, c’était Groundhog Day : il avait déjà enregistré avec des groupes blancs qu’il avait inspirés, ayant enregistré un album à Londres avec The Groundhogs en 64. Ils s’étaient nommés d’après son “Ground Hog Blues”.

Une série d’albums studio pour ABC s’est terminée avec Free Beer And Chicken en 1974, qui a placé Hooker dans un contexte funky avec des chansons explicites telles que “Rendez-le génial”, et le chanteur a publié une flopée de disques live jusque dans les années 80. Sa carrière a raté de peu un coup majeur dans le bras lorsqu’il est apparu dans The Blues Brothers (1980), mais cette version de “Boom Boom” n’a en quelque sorte pas fait l’album de la bande originale – on craignait peut-être que son authenticité ne fasse l’un des autres. les pistes semblent faibles. Hooker devra attendre 1988, alors qu’il avait apparemment 76 ans, pour un grand renouveau grâce à The Healer, un album qui mettait en vedette des rock stars faisant la queue pour rendre hommage à leur héros sur vinyle. Sa chanson titre, mettant en vedette la star de la guitare Carlos Santana, a attiré l’attention et le disque a atteint le palmarès des albums américains, préparant Hooker à une vieillesse enrichissante sur le plan financier et artistique.

Mr Lucky (1991), produit par Ry Cooder, a répété le tour, avec Hooker rejoint par Keith Richards, Johnny Winter et fidèle et collaborateur de longue date Van Morrison. Toujours debout en costume, cravate et chapeau, le Hooker ridé était tout aussi convaincant qu’un homme d’État plus âgé qu’il l’était dans la fleur de l’âge. Le Chill Out (1995), chargé de récompenses, a suivi la même formule, avec des invités similaires, mais était plus réfléchi, et est représenté dans cette liste de lecture de John Lee Hooker avec ”Nous nous rencontrerons à nouveau” et une version triste de sa chanson des années 60 “La mer d’un bleu profond. ”

Le dernier album de Hooker avant sa mort, en 2001, était Don’t Look Back, une affaire émouvante qui portait néanmoins toujours ses marques de commerce boogie-and-coulda-bin. La chanson titre Cela aurait pu être ironique, car Hooker était sans aucun doute conscient de sa disparition imminente. Et il regardait en arrière : il avait déjà enregistré la chanson, mais elle n’avait jamais sonné comme ça. C’était maintenant une affaire spirituelle et une finale appropriée à une carrière unique – et met fin à n’importe quelle liste de lecture de John Lee Hooker.

