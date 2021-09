20 morceaux essentiels dont vous ne vous lassez pas

D’autres ont essayé de faire ce qu’il a fait, mais personne n’a pu faire ce qu’il a fait (comme il pouvait le faire, bébé). Les meilleures chansons de Barry White ont peut-être fait de lui le patron de la soul de chambre (et le maître des chansons avec des crochets dans leurs titres), mais si vous êtes coincé avec l’idée qu’il était un exemple d’excès des années 70, vous devriez vous détendre et vraiment Ecoutez. Ce gars avait le funk, l’âme et le disco jusqu’à un T.

Voici 20 morceaux passionnants de The Man et de ses talentueux alliés tels que Love Unlimited et The Love Unlimited Orchestra. Ils sont sexy, torrides et romantiques, oui, mais aussi pleins du vrai swing lent et lent. Une fois que vous avez entendu Barry White, les autres ne le font tout simplement pas correctement…

Écoutez le meilleur de Barry White sur Apple Music et Spotify

20 : Tu es le premier, le dernier, mon tout

Un hymne de Barry White, déclarant une dévotion éternelle à son 1974 Je ne peux pas en avoir assez album. La mélodie est logique, passant par les changements d’accords, tandis que Love Unlimited offre un soutien vocal. La machine blanche était en plein essor pour ce monstre.

19: Vous voyez le problème avec moi

Barry est perdu sans sa femme – pas de surprise, étant donné sa fixation évidente sur l’amour et la romance. Un énorme succès pop britannique, “You See The Trouble With Me” n’a en quelque sorte pas égalé ce succès aux États-Unis. Écoutez les superbes figurines de guitare fournies par la future star de la chanson thème de Ghostbusters, Ray Parker, Jr, qui a joué sur de nombreux classiques de Barry et a co-écrit celui-ci.

18 : Votre douceur est ma faiblesse

Barry White a produit cette chanson pour le chanteur Jackie Lee – alias Earl Nelson des hitmakers de « Harlem Shuffle » Bob And Earl – en 1970, et Lee y est revenu en utilisant le pseudonyme de Jay Dee, sous la supervision de White, en 1974. Mais la coupe disco brillamment arrangée de Barry a régné, et était la piste clé de son album de 1978 The Man. Cette voix… si calme, si en contrôle.

17: Move Me No Mountain (Love Unlimited)

Classe pure : soul parfaite et précise du milieu des années 70 du groupe qui comprenait la femme de Barry, Glodean, sa sœur Linda et Diane Taylor. Le truc blanc est là, mais la sensation est si tendre : ils ne veulent pas de héros, ils veulent quelqu’un qui s’en soucie vraiment. Extrait de l’album de collection et très piraté Love Unlimited In Heat (1974).

16 : C’est l’extase quand tu t’allonges avec moi

Le sillon d’ouverture aux bords durs : est-ce vraiment Barry ? Ce fut et fut un énorme succès en 1977, rafraîchissant son attrait commercial. Semble familier? Certains d’entre eux ont été rabâchés sur Robbie Williams« DJ rock. »

15: C’est seulement l’amour qui fait son truc

Un superbe slow jam intime, parfait pour un spot de pavane en deux étapes ou une scène de séduction. De l’album The Man, “It’s Only Love Doing Its Thing” a été repris par Simply Red, qui l’a repris sous le titre “It’s Only Love”.

14 : Sweet Moments (Love Unlimited Orchestra)

Cette tempête calme et hésitante d’une chanson a une sensation pensive et sous-estimée, pleine de funk de chambre badass Barry White. La face B originale du hit de 1973 “Love’s Theme”, mérite plus d’attention à part entière.

13: Debout dans l’ombre de l’amour

Sur la première chanson du premier album solo de White, J’ai tellement à donner, Barry rend hommage à la Motown, l’une de ses influences phares. Ceux qui disent qu’il a beaucoup emprunté à Isaac Hayes pourrait citer la sensation de ce Quatre hauts couverture comme preuve, mais dans le même album, Barry a volé au-delà de la puissante attraction gravitationnelle de Hayes.

12 : Jamais, je ne t’abandonnerai jamais

Barry White a l’air sombre et obsédé sur cette chanson de son album Stone Gon’. Il ne te laisse pas partir. Jamais jamais.

11 : J’ai trouvé quelqu’un

Vraisemblablement, il voulait dire Glodean, Mme White. Du premier album de Barry White, l’homme amoureux le joue bas, lent et sincère sur un air aux allures de Philly.

10 : Satin Soul (Love Unlimited Orchestra)

Le groupe d’accompagnement de Barry White, The Love Unlimited Orchestra, a enregistré des disques à part entière sous l’égide de la production de Barry, avec White et l’orchestrateur Gene Page à la tête de ce navire serré. “Satin Soul”, extrait de leur album White Gold de 1974, était un premier monstre disco, couvert par des artistes aussi divers que Boris Gardiner et Henry Mancini, ainsi que Page, qui a livré sa propre version.

9 : Tu es celui dont j’ai besoin

Les cordes glaçantes, le groove lourd et lent : ça doit être Barry White de la fin des années 70. Cette chanson palpitante de l’album The Message Is Love de 1979 a été échantillonnée à quelques reprises par Tupac Shakur et bouclée par Heavy D et Big Daddy Kane, mais l’original est toujours le papa.

8 : Qu’est-ce que je vais faire avec toi

Le groove sur cette chanson est si lisse et serré, c’est comme si Barry White avait appuyé sur un bouton et il est sorti imprimé en 3D. Mais ce n’est pas un entraînement robotique proto-disco : écoutez l’agonie du grand homme ici. Il ne supporte pas la passion que sa femme lui met, c’est tout simplement trop fort.

7: Je ne peux pas en avoir assez de ton amour, bébé

Barry White est insatiable – mais seulement pour vous. Il sait que ce désir imparable est incontrôlable et il admet qu’il se surprend à crier – ce que, en réalité, Barry ne fait pas souvent. C’est en fait un chanteur plutôt contrôlé qui choisit soigneusement ses côtés. Ce groover stable et méchamment conduit était un n ° 1 américain en 1974 et a fait don d’un titre à son seul album pop n ° 1 américain, Can’t Get Enough. Ses fans ne pouvaient vraiment pas.

6 : Je suis qualifié pour vous satisfaire

À partir de 1977, Is This Whatcha Wont?, Barry White a tout ce qu’il faut pour se coucher – et nous parlons plus de lèche que de Horlicks. L’album est allé au-delà des limites habituelles de la propriété de Barry; cela ressemble à un juron doux dans la quatrième ligne de la chanson. Et cette guitare ? Est-ce que cela implique une langue rapide ? Tu décides.

5: Jouez à votre jeu, bébé

Presque un modèle pour le hip-hop, “Playing Your Game, Baby” est comme une boucle de groove jouée par des humains, avec des coups de corde glacés occasionnels qui pourraient facilement être des rayures. Barry est enfermé dans un jeu sexy, peut-être même pervers avec son amant. Tout le monde y gagne.

4: Laissez la musique jouer

Un single à succès en 1975 et chanson-titre d’un album paru l’année suivante, qui offre une coupe plus longue qui nous présente une image de Barry marchant seul dans les rues avant de se diriger vers une discothèque dans l’espoir d’oublier une relation défaillante. Ça ne marchera pas, Barry, tu t’en soucies trop.

3: Tout à cause de vous

Doux comme une plume qui tombe, cet air glorieusement sensible est une pure âme symphonique, avec des guitares barattées, des cordes comme des draps de soie et tellement d’espace dans le mix. De l’album tout à fait puissant de 1975 Juste une autre façon de dire je t’aime.

2 : Tu es si bon, tu es mauvais

Un autre thriller de l’album Sings For Someone You Love, ce groover qui prend son temps a une sensation latine légère (Barry White a coupé quelques chansons avec une ambiance latine) et réduit le contenu vocal au minimum. La musique est assez d’un message d’amour en soi.

1: Je vais t’aimer juste un peu plus bébé

Ces tambours d’ouverture sont parmi les sons les plus échantillonnés du hip-hop, mais “I’m Gonna Love You Just A Little More Baby” repose entièrement sur ses propres mérites en tant que chanson tout à fait saisissante qui a lancé la carrière solo de Barry White et introduit le monde à sa marque personnelle de soul funky. Mais Barry a menti : il nous aimait tellement plus qu’un peu.

