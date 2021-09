20 morceaux essentiels du « meilleur rappeur vivant »

Depuis qu’il s’est proclamé “meilleur rappeur vivant” sur son album de 2005 Tha Carter II, La Nouvelle Orléans MC Lil Wayne a vécu le titre. Lil Wayne a plus de 25 ans dans le jeu ; il est l’un des artistes les plus vendus de tous les temps et, comme le montrent les meilleures chansons de Lil Wayne, son influence sur la culture hip-hop est incommensurable. Au milieu des années 2000, vous ne pouviez aller nulle part sans entendre son free-flow, et maintenant nous comptons les 20 meilleures chansons de Lil Wayne. Après tout, c’est le monde de Wayne, nous y vivons.

Avons-nous raté l’une de vos meilleures chansons de Lil Wayne ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Écoutez le meilleur de Lil Wayne sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour nos meilleures chansons de Lil Wayne.

23 : Géorgie

« Georgia… Bush » est unique dans le catalogue de Lil Wayne, mais il y a peu de chansons comme ça dans le rap, point final. C’est presque comme une de ces fois où un comédien donne une performance incroyable dans un rôle dramatique. Les barres sont cinglantes et le crochet est un slam dunk. Que pourriez-vous demander de plus? Dedication 2 était l’une des mixtapes qui ont propulsé Wayne vers de nouveaux sommets entre Carter IV et Tha Carter III, et la clôturer avec cette chanson est l’un des moments les plus marquants de la carrière de Lil Wayne.

22 : Cauchemar du fond

Ce n’était jamais un single officiel, mais “Nightmares of the Bottom” est l’une des chansons qui ont fait de Tha Carter IV ce qu’elle était. Wayne avait passé les dernières années à cultiver ce personnage de rockstar, et maintenant, tout juste sorti de Rikers, il lançait une nouvelle chanson sur une session MTV Unplugged. Le truc de la rock star fonctionnait. “Nightmares” a un rythme qui donne l’impression que Wayne aurait pu enregistrer des années plus tôt, et étant pris en sandwich entre C4Les singles officiels de ‘s le rendent encore plus remarquable.

21 : Problèmes

À mi-chemin de Tha Carter V, il devient clair que l’attente en valait la peine. L’album frappe le sol dès le départ, effaçant tout doute après des années de retard, mais au moment où vous arrivez à “Problèmes”, il est évident que Wayne est toujours parmi les meilleurs. Il vous rappelle qu’il peut toujours tuer un crochet avec son flux, et c’est si fluide ici qu’il est facile de rater à quel point son jeu de mots est bon. Son inflexion en fait également l’un de ses crochets les plus existentiels.

20: Mes mecs me manquent

« I Miss My Dawgs » est une chanson poignante pour de nombreuses raisons. C’est Lil Wayne à un jeune âge, abordant honnêtement et franchement sa brouille avec d’anciens camarades de label – et il est toujours sur le label. C’était aussi un signe précoce de la puissance de la voix élastique de Wayne, qui pouvait passer d’un croassement strident à une râpe impétueuse en un instant. Sur Tha Carter en 2004, Wayne avait déjà une histoire qui faisait de lui une légende.

19 : 3 Tourbe

L’ouverture de l’album le plus monumental de Wayne est énorme. Sur un beat de Maestro, il se tape le cul pendant trois minutes d’affilée. Sur Carter III, il faisait cela tout en faisant de la pop de la plus grande des manières, devenant bizarre sur des chansons comme “Phone Home” et en prenant des personnages dans des chansons comme “Dr. Charretier.” “3 Peat” est si impressionnant qu’il donne essentiellement à Wayne la permission de faire ce qu’il veut.

18 : Money To Blow (Birdman, avec Lil Wayne et Drake)

Ensemble, Wayne, Canard, et Birdman a enregistré un certain nombre de morceaux, la plupart d’entre eux étant des hits certifiables qui se sont retrouvés sur des projets Birdman ou des mixtapes Wayne qui n’ont pas eu de sortie officielle. “Money To Blow” est le plus emblématique du style de vie Birdman qui a réuni tous ces gars. Il revendique également un crochet classique de Drake de ses débuts et culmine avec l’une des paroles les plus prophétiques de Wayne de tous les temps: “Nous allons être bien si nous mettons Drake sur chaque hoooook.”

17 : Make It Rain (Fat Joe, avec Lil Wayne)

L’une des premières fonctionnalités classiques de Wayne vient d’une époque qui n’avait apparemment pas de fin. Et ce n’est qu’un crochet ! Wayne a toujours été bon pour un crochet – c’est l’un des aspects les plus sous-estimés de sa carrière, et certainement une compétence méconnue en tant qu’artiste vedette. Un rappeur si grand apparaissant sur un morceau avec Fat Joe était un autre signe que le hip-hop changeait rapidement au cours des années 2000.

16: Back That Azz Up (Juvenile, avec Mannie Fresh et Lil Wayne)

“Back That Azz Up” est l’une des meilleures chansons de Lil Wayne – et ce n’est même pas son morceau. Il n’a qu’une fonctionnalité, et c’est une outro. Bien que n’étant pas un exemple de ses meilleures paroles, la chanson est devenue un incontournable de toutes les célébrations en Amérique noire et un signe précoce que Wayne serait une star. Sa présence à elle seule témoigne de son charisme, même s’il n’était même pas encore en solo.

15: Attachez mes mains (avec Robin Thicke)

Wayne a beaucoup rappé sur l’impact de l’ouragan Katrina et de l’administration Bush. Parfois, il l’a fait effrontément, mais “Tie My Hands” est le contraire, en partie grâce à un long métrage de Robin Thicke. Sa voix est retenue mais pleine d’espoir, et une grande contrepartie au chagrin (parfois frénétique) de Wayne. Peu de rappeurs sont liés à leur ville comme Wayne l’est à la sienne.

14: Grown Man (avec Curren$y)

Wayne a fait une poignée de chansons comme “Grown Man”: décontracté sans vraiment évoluer vers des hymnes de séduction à part entière. Il était le plus convaincant dans ce mode sur Tha Carter II, sur lequel sa renommée et sa puissance étaient en parfait équilibre. Après ça, il est devenu trop gros pour le frapper comme ça. ‘Grown Man’ est un classique non seulement pour le rythme, mais pour le roi du chill, Curren$y, qui obtient un long métrage. Lui et Wayne ont une carrière bien remplie, mais c’est sa seule apparition sur une piste du studio Lil Wayne.

13: C’est le Carter

Parce que le collaborations entre Wayne et Mannie Fresh étaient finalement moins nombreux que ce que beaucoup de gens espéraient, les points forts ont vieilli comme un bon vin. « Beaucoup plus riche et beaucoup plus intelligent » n’était pas seulement vrai sur Tha Carter, c’était vrai trois fois de suite. Le marmonnement de Wayne “Enfin parfait” n’était pas encore vrai, mais la façon dont il l’a dit, vous saviez qu’il le serait.

12: Allez DJ

“Go DJ” est la chanson par excellence de l’âge d’or de Lil Wayne et Mannie Fresh. Si vous deviez apporter une chanson de Tha Carter sur une île déserte, ce serait celle-ci. Wayne a l’air affamé, comme s’il aurait pu rapper sur ce truc pour toujours. À certains égards, il l’a fait, bien que la chanson marquerait plus ou moins la fin de son implication professionnelle avec Manny Fresh pour les années à venir.

11: Dr Carter

“Dr Carter” est peut-être le succès le plus improbable de la carrière de Wayne. Ce n’est pas seulement une chanson conceptuelle, qui, en 2008, était largement passée de mode, mais elle est aussi exceptionnellement littérale. En plus, c’est ridicule. Mais le fait que cela fonctionne et soit intrinsèquement charmant témoigne du charisme qui a permis à Wayne d’être à la hauteur de la vantardise du «meilleur rappeur vivant» lors de la sortie de Tha Carter III.

10 : Pompier

Pour une génération d’auditeurs, “Fireman” était leur introduction à Lil Wayne; c’était peut-être la première fois qu’ils voyaient l’équipement A Bathing Ape dans un clip, ou reconnaissaient le fantôme sur la couverture de Carter II par son nom. Pour d’autres, ce fut un moment de transformation notable de Wayne en un rappeur plus diversifié et librement associatif. Avec « Fireman », il est devenu clair à quel point Wayne avait du potentiel.

9 : We Takin’ Over (DJ Khaled, avec Akon, TI, Lil Wayne, Rick Ross, Birdman et Fat Joe)

Une autre chanson de DJ Khaled est mieux classée que celle-ci, mais l’original “We Takin’ Over” et le freestyle ultérieur de Wayne sur l’instrumental, étaient la preuve indiscutable que, lorsqu’il disait qu’il était le meilleur, il avait raison. Le sentiment de la chanson s’appliquait littéralement à Wayne, et « Feed me rappers or feed me beats » serait le mantra de sa carrière déterminante.

8: Juste au-dessus (avec Drake)

“Right Above It” est arrivé à un moment précis de la carrière de Wayne: sa course sans opposition en tant que roi du rapdom touchait à sa fin et il était sur le point de commencer son tristement célèbre emprisonnement à Riker’s Island. Kanye était sur le point de sortir Ma belle fantaisie sombre tordue, et Drake grossissait de jour en jour. Kane Beatz faisait également quelques-uns des meilleurs beats de l’époque, et celui-ci était l’un d’entre eux. C’est l’une des collaborations les plus remarquables de Wayne / Drake qui les voit jubiler de manière inhabituelle, mais pas sans venin.

7: I’m On One (DJ Khaled, avec Drake, Rick Ross et Lil Wayne

C’est l’un des meilleurs, sinon le meilleur, des singles de DJ Khaled, et c’est absolument vintage Drake et Rick Ross. Le « DJ Khaled ! drop est presque effrayant, et il serait difficile de battre un rythme avec ces trois artistes à ce moment-là. Mais le vrai moment de vol de spectacle vient de Wayne, qui ouvre son couplet avec l’une des meilleures lignes de sa carrière: “Je me promène dans le club… f__k tout le monde.”

6: Tireur (avec Robin Thicke)

Wayne a toujours été un collaborateur confiant et éclectique. C’est l’une des choses qui l’ont finalement conduit à Rebirth. Si “Tie My Hands” est un hommage qui donne à réfléchir, alors “Shooter” est une construction lente et séduisante d’une série de moments perçants qui sont tout à fait opposés à ce qui donne à réfléchir. La meilleure collaboration de Thicke avec un rappeur, c’est aussi un réquisitoire ferme et impressionnant contre les sentimentalités anti-sudistes : « Si nous sommes trop simples, vous ne comprenez pas les bases.

5:’Stuntin’ Like My Daddy (avec Birdman)

De toutes les collaborations de Wayne et Birdman, c’est la plus essentielle. Il a le meilleur crochet de toutes les chansons qu’ils ont faites ensemble – et probablement le meilleur crochet de l’époque – et il présente certains de leurs couplets les plus vintage. Pour les fans grand public plus familiers avec Wayne, cela a fait de Birdman un nom familier. “Stuntin’ Like My Daddy” est si grand que sa réputation survivra probablement à la querelle qui a finalement défait leur partenariat de collaboration.

4: M. Carter (avec Jay Z)

Tha Carter III a établi Wayne comme l’un des rappeurs les plus importants de l’époque. Il s’ouvre sur le “3 Peat” grandiloquent et mélodramatique, alors que Wayne parcourt son tour de victoire tout au long du reste de l’album. ‘Mr Carter’ n’est pas seulement deux titans échangeant des barres sur un échantillon d’âme classique, cependant, c’est l’un des meilleurs laissez-passer et avenants de tous les temps. La présence de Jay sur la chanson était particulièrement importante compte tenu de l’histoire du duo de se quereller.

3: Lollipop (avec Static Major)

T-Pain et Kanye sont tous deux devenus célèbres grâce à l’autotune, mais c’est “Lollipop” de Wayne qui l’a vraiment fait entrer dans l’acceptabilité du grand public. C’est maintenant un pilier, mais “Lollipop” est toujours l’un des moments les plus mémorables de l’époque. C’est lyriquement plus clairsemé que beaucoup de ce pour quoi Wayne était connu à l’époque, mais le compromis était l’un de ses plus ver de l’oreille-y crochets et les plus gros singles crossover jamais vus. « Fireman » et la majorité des singles de Tha Carter étaient des succès retentissants, mais pendant quelques mois, vous ne pouviez aller nulle part en Amérique sans entendre « Lollipop ».

2: Hustler Musik

Pour ceux parmi les fans de Wayne qui considèrent Carter II comme son couronnement, “Hustler Musik” est peut-être le plus représentatif d’un rythme “ils ne les font plus comme ça” qui met en valeur la confiance du flux de Wayne. Avant même de devenir le plus grand rappeur du monde, Wayne croyait avoir réussi.

1 : Un milli

Avec “Lollipop”, Wayne a créé l’un des plus gros singles croisés de tous les temps, établissant la domination totale du hip-hop dont il parlait depuis des années. S’il y avait encore des sceptiques, “A Milli” a prouvé non seulement qu’il pouvait jouer dans la pop lane, mais qu’il pouvait surpasser n’importe qui. Le rythme est un classique instantané qui est un slam dunk parfait pour le charisme inégalé de Wayne. Sur “A Milli”, il était vraiment le meilleur rappeur vivant.