20 morceaux essentiels qui tissent une sorte de magie

Les Rhapsodie bohémienne biopic célèbre la musique passionnante de reine, le groupe formé en 1971 qui est devenu l’un des groupes les plus réussis de l’histoire. Leur extraordinaire chanteur principal, Freddie Mercury, était l’un des artistes les plus charismatiques du 20e siècle et le groupe est resté dans les mémoires pour son superbe concert au Live Aid. Outre Mercury, Queen comprenait Brian May (guitare et chant), John Deacon (guitare basse) et Roger Taylor (batterie et chant). Ici, nous choisissons les 20 meilleures chansons du Queens de tous les temps. Inévitablement, vous aurez d’autres favoris, alors faites-nous savoir dans les commentaires quels sont ceux-ci.

Écoutez le meilleur de Queen sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour lire nos 20 meilleures chansons de Queen.

20 : De père en fils (1974)

Il y avait de belles chansons sur Reine II, y compris “Seven Seas Of Rhye” et “Ogre Battle”, mais le morceau phare du deuxième album du groupe est “Father To Son”, qui a été écrit par Brian May et présente son travail de guitare grésillant de marque aux côtés d’un jeu de piano habile de Freddie Mercure. Cette ballade puissante, qui contient des paroles audacieuses sur la responsabilité des pères envers leurs fils, est l’une des meilleures chansons pour la fête des pères.

19 : Insinuation (1991)

“Innuendo” était le premier single de la album du même nom (et le dernier album sur lequel Freddie Mercury a travaillé avant sa mort, en 1991). La chanson, qui est allée directement au numéro 1 au Royaume-Uni, a commencé sa vie comme une jam session en Suisse, lorsque Brian May, le batteur Roger Taylor et le bassiste John Deacon ont joué avec un rythme. Mercury et Taylor ont ajouté des paroles et travaillé sur un ambitieux arrangement orchestré pour une chanson qui comportait un interlude flamenco joué par Steve Howe, le guitariste de Oui. “Innuendo” est l’une des chansons de la fin de la période les plus ambitieuses de Queen et la voix de Mercury est immense. L’album s’est d’ailleurs clôturé avec “The Show Must Go On”, un témoignage du courage de Mercury face à une maladie débilitante. Il est également apparu courageusement dans la vidéo du morceau « Ce sont les jours de nos vies ».

18: Filles à gros cul (1978)

Queen a repoussé les limites avec certaines des chansons des années 1978 le jazz. “Fat Bottomed Girls”, un rock bluesy, est chanté avec enthousiasme par Mercury et s’est avéré être un plaisir naturel pour la foule. La chanson est sortie en tant que single accompagnant “Bicycle Race”, qui présentait une vidéo controversée de modèles nus faisant le tour du Wimbledon Greyhound Stadium. “Bicycle Race” a été écrit par Mercury après avoir vu le concours du Tour de France.

17 : Je veux me libérer (1984)

La chanson pop entraînante de John Deacon “I Want To Break Free” a été prise dans une controverse entourant sa vidéo promotionnelle. Tous les membres du groupe portaient des vêtements de femmes pour le clip, un concept proposé par Taylor pour parodier la série télévisée britannique de longue date Coronation Street. May a déclaré qu’ils avaient été touchés par une réaction inattendue aux États-Unis, notamment MTV interdisant la vidéo.

16 : Une sorte de magie (1986)

“A Kind of Magic” a été publié en tant que single avant le album du même nom et a démontré que Roger Taylor était sur une séquence brûlante d’écriture, après “Radio Ga Ga” un an plus tôt et “Don’t Lose Your Head” (également pour l’album A Kind Of Magic). Le succès accrocheur a été écrit pour la bande originale du film Highlander (la phrase “C’est une sorte de magie” est prononcée dans le film par le personnage de Christopher Lambert), tandis que ses paroles mémorables sont aidées par des arrangements pop intelligents de Mercury. Le clip de la chanson a été réalisé par le réalisateur de Highlander Russell Mulcahy.

15: Attachez votre mère (1977)

Brian May a écrit de nombreuses chansons intéressantes pour Queen – John Deacon a dit que sa préférée était le funky « Dragon Attack » – et l’une des plus populaires était « Tie Your Mother Down ». Queen était en passe de devenir l’un des plus grands groupes de rock au monde lorsqu’ils ont enregistré leur cinquième album, Une journée aux courses (qui, comme Une nuit à l’opéra, a été nommé en hommage aux Marx Brothers), et le joyeux “Tie Your Mother Down” est devenu un incontournable des concerts live de Queen. Mercury a plaisanté en disant que May devait être «dans l’une de ses humeurs vicieuses» lorsqu’il a proposé la ligne de paroles principale de la chanson.

14 : Une vision (1986)

Parmi les offres fortes sur A Kind Of Magic figuraient la chanson titre et les chansons “Who Wants To Live Forever” et “Friends Will Be Friends”. Mais ce qui a marqué l’album comme un véritable retour à la forme, c’est la chanson “One Vision”, qui bouillonne de confiance et montre l’unité renouvelée du groupe après son triomphe sur Live Aid en juillet 1985. “One Vision” a culminé à la 7e place. dans les charts britanniques.

13: Je veux tout (1989)

Le mariage de Brian May avait été rompu et il était en couple avec l’actrice Anita Dobson lorsqu’il a écrit “Je le veux tout” en 1989. La star d’EastEnders Dobson avait l’habitude de dire : “Je veux tout et je le veux maintenant”, et May a écrit un hymne puissant autour de ces mots. La chanson semblait capturer la cupidité et l’ambition de certaines parties du pays dans les années 80. May chante et duo avec Mercury, et les paroles, telles que « I’m a man with a one track mind/ Tellement to do in one life », ont touché une corde sensible auprès du public. La chanson a atteint le n ° 3 dans les charts britanniques.

12 : Tu es mon meilleur ami (1976)

La sublime chanson d’amour “You’re My Best Friend”, écrite par Deacon pour sa femme, Veronica Tetzlaff, a été un hit des charts en 1976. Deacon a joué un piano électrique Wurlitzer sur l’enregistrement, bien que Mercury ait plaisanté en disant que c’était “un instrument horrible ”. Après la mort de Mercury, Deacon s’est éloigné des projecteurs publics et a continué à vivre une vie tranquille avec sa femme et leurs enfants dans une banlieue de Londres.

11: Marteau à tomber (1984)

“Hammer To Fall” était la troisième chanson que Queen a interprétée lors de leur superbe concert Live Aid. Le rocker puissant, écrit par May à une époque de tensions renouvelées de la guerre froide entre l’Union soviétique et une Amérique dirigée par Ronald Reagan, fait référence aux tensions nucléaires avec une phrase sur le fait de grandir “à l’ombre du nuage en forme de champignon”.

10: Ne m’arrête pas maintenant (1979)

Le somptueux “Don’t Stop Me Now” a montré la polyvalence et les compétences de Mercury en tant que chanteur. La chanson, qui a été écrite pour l’album Jazz, a été classée dans le Top 10 en 1979. L’album a été enregistré en France, où Mercury aimait la vie sociale. Ce morceau montre un leader plein de confiance, se délectant de chanter ses propres paroles joyeuses: “Ils m’appellent M. Fahrenheit / Je voyage à la vitesse de la lumière.” La chanson était la célébration sans entrave de Mercury de la recherche du plaisir.

9 : Est-ce que tout cela en valait la peine ? (1989)

l’album de Queen’s 1989, Le miracle, comprenait la chanson émouvante « Was It All Worth it ? », une réflexion introspective sur la vie d’une star du rock’n’roll. Une fois l’enregistrement terminé, Mercury a dit au groupe qu’il avait reçu un diagnostic de sida. Taylor s’est souvenu de Mercury en disant : « Je ne veux pas en parler. Je veux juste continuer et travailler jusqu’à ce que je tombe bien. J’aimerais que vous me souteniez dans ce domaine.

8: Quelqu’un à aimer (1976)

« Somebody To Love » démontre la capacité de Queen à livrer une pop brillante et soul au goût de gospel. Les paroles de Mercury, sur la recherche du salut et de la rédemption spirituelle, étaient le single d’ouverture idéal de l’album A Day At The Races et ont atteint la deuxième place des charts. Le respect de Mercury pour Aretha Franklin a été une inspiration majeure derrière la chanson.

7 : Nous sommes les champions (1977)

“We Are The Champions” de Mercury, extrait de l’album de 1977 Nouvelles du monde, est l’un des hymnes rock les plus instantanément reconnus au monde. Dans un sondage en 2005, elle a même été élue chanson préférée du monde. Il est chanté régulièrement par les fans de sport et a également été la chanson thème officielle de la Coupe du monde 1994. “La chanson est une célébration”, a déclaré le batteur Taylor. « We Are The Champions » est censé être « nous », comme dans « nous tous », collectivement, pas nous le groupe. » La vidéo de la chanson a été tournée dans un théâtre de Drury Lane à Londres, avec plus d’un millier de personnes du fan club de Queen’s. Taylor a dit qu’ils avaient fait 50 prises épuisantes.

6: Un autre mord la poussière (1980)

Après être allé voir un concert de Queen à Los Angeles, Michael Jackson est allé dans les coulisses et a suggéré que la chanson de Deacon “Another One Bites The Dust”, qui était du huitième album du groupe, Le jeu, était idéal pour les charts pop. Le single est sorti en octobre 1980 et est resté numéro 1 pendant trois semaines. “J’ai toujours pensé qu’il y avait un instant où nous étions la plus grande chose au monde. “Another One Bites The Dust” l’a en quelque sorte décroché, car il est soudainement passé sur le marché noir du R&B », a déclaré May.

5: Sous pression (1981)

Ce puissant duo mettant en vedette Freddie Mercury et David Bowie évolué lors d’une jam session impromptue aux Mountain Studios à Montreux, en Suisse. Mercury et Bowie se sont taquinés sur la voix qui devrait être la plus forte. Deacon a fourni une ligne de basse palpitante et la spontanéité, y compris le chant scat de Mercury, est contagieuse. Bowie a insisté sur le fait que lui et Mercury ne devraient pas pouvoir entendre ce que l’autre avait chanté, échangeant des couplets à l’aveugle, pour ajouter à l’improvisation. “Nous avons tâté notre chemin à travers une piste d’accompagnement tous ensemble en tant qu’ensemble”, a rappelé Brian May. « Lorsque la piste d’accompagnement a été terminée, David a dit : « OK, allons chacun dans la cabine vocale et chantons comment nous pensons que la mélodie devrait aller – juste au-dessus de nos têtes – et nous allons compiler une voix à partir de ça.’ » Cette superbe chanson pop est devenue n°1 au Royaume-Uni. Bowie l’a interprété lors d’un concert hommage à Mercury en 1992.

4: Crazy Little Thing Called Love (1980)

“Crazy Little Thing Called Love”, une chanson écrite alors que Mercury prenait un bain moussant à l’hôtel Bayerischer Hof, à Munich, s’est avérée être un succès monstre. « Je suis une personne aimante. L’amour a été l’inspiration de la chanson », a déclaré Mercury. C’est du fun vintage de Queen et s’est avéré être une chanson populaire à reprendre par d’autres musiciens. Robert Plante, Dwight Yoakam, Diana Ross, Michael Bublé et Showaddywaddy en ont toutes des versions enregistrées.

3: La reine tueuse (1974)

Une chanson flamboyante sur une prostituée de grande classe, “Killer Queen” est apparue sur l’album Pure crise cardiaque et montre la capacité époustouflante de Queen à créer une musique étroitement harmonisée. Le single atteint la deuxième place en octobre 1974 et donne à Queen son premier tube américain. Le morceau possédait toute l’énergie pour laquelle Queen est devenu célèbre. “Vous vous attendez presque à ce que Noël Coward le chante”, a plaisanté Mercury. May pensait que l’album marquait un “tournant” dans la découverte du son que le groupe voulait. La partie guitare multicouche de “Killer Queen” comprenait 12 overdubs.

2: Nous allons vous bercer (1977)

« We Are The Champions » et « We Will Rock You » sont devenus des repères culturels dignes d’un hymne. Tirés de l’album News Of The World, ils sont sortis ensemble sous la forme d’un single double face, atteignant le n ° 2 au Royaume-Uni et le n ° 4 aux États-Unis. En 2000, la chanson a été reprise par le groupe de garçons 5ive, avec des invités de Brian May à la guitare et Roger Taylor à la batterie, et est allée jusqu’au n°1. “We Will Rock You” est le moment où nous nous sommes établis en tant que groupe d’hymne rock”, a déclaré May. « Nous aurions dû faire un album intitulé Anthems, vraiment. »

1 : Bohemian Rhapsody (1977)

L’épopée de six minutes “Bohemian Rhapsody”, écrite par Mercury pour l’album A Night At The Opera, est un chef-d’œuvre de la musique moderne. Mercury chante sa chanson inventive avec une vraie verve et a doublé sa voix jusqu’à ce qu’elle sonne comme un chœur, avec les mots « mamma mia », « Galileo » et « Figaro » qui rebondissent sur les octaves. Björn Ulvaeus, de ABBA, a déclaré: “J’étais vert de jalousie quand j’ai entendu “Bohemian Rhapsody”. C’était une pure originalité qui a éloigné le rock et la pop du chemin normal. » La vidéo brillante de la chanson, avec ses plans multi-angles accrocheurs, a été réalisée par Bruce Gowers.

“Bohemian Rhapsody” est la seule chanson à être arrivée deux fois au No.1 de Noël. Il a d’abord dominé les charts de Noël en 1975 et y est revenu 16 ans plus tard, après la mort de Mercury. Plus de 2,6 millions d’exemplaires de “Bohemian Rhapsody” ont été achetés depuis 1977, et en décembre 2018, c’était officiellement reconnue comme la chanson la plus écoutée du 20e siècle.