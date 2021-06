20 morceaux pour vous faire danser au plafond

Comme ses fans, le meilleur Lionel Richie Les chansons ont commencé en mode fête, mais ont mûri pour devenir romantiques et chaleureuses, trouvant un mode de vie plus satisfaisant – et l’amour. La voix sincère et émouvante de Richie fait partie de nos vies depuis 1974, lorsque Commodores est sorti de Tuskegee, en Alabama, et s’est mis à devenir l’un des plus grands groupes de Motown des années 70. Bien que Lionel ne soit pas le seul chanteur principal du groupe, ses tons brillants et hautement identifiables sont devenus associés à la plupart des plus grands succès de Commodores, tels que “Easy”, “Sail On” et “Just To Be Close To You”, tous des jalons essentiels de leur époque.

En 1981, Richie a atteint le numéro 1 avec “Endless Love”, un duo avec Diana Ross, préparant le terrain pour une carrière solo au succès phénoménal. Richie était sans doute la seule superstar créée par Motown dans les années 80, mais il a pris soin de ne pas gâcher son statut en produisant tout ce qui était moins que son meilleur. Le troisième ensemble de chansons en solo de Richie, Dancing On The Ceiling de 1986, est devenu son dernier pendant 10 ans alors qu’il explorait les autres avenues de la vie jusqu’à ce qu’il puisse à nouveau se concentrer pleinement sur sa musique. Depuis lors, ce chanteur unique nous a offert de nombreux autres messages de son cœur.

Écoutez les meilleures chansons de Lionel Richie sur Apple Music et Spotify.

20 : Voler haut (Commodores)

Pour commencer, un magnifique morceau des années magiques de Lionel Richie avec Commodores: un groove funky et jazzy qui a enflammé les dancefloors en 1978 lorsqu’il est apparu sur leur album Natural High. Alors, trop cool, les gars.

19: Coincé sur toi

Qui était le chanteur country le plus vendu au monde dans les années 80 ? On pourrait dire que c’était Lionel Richie, qui a livré l’une de ses meilleures chansons douces en 1984. Son crochet de guitare inoubliable et sa voix parfaitement détendue ont attiré des fans qui n’auraient normalement pas acheté de chansons R&B – et des fans de R&B qui n’auraient normalement pas apprécié la country. Et ça sonnait entièrement… Lionel.

18 : Dame (Tu m’amènes) (Commodores)

En 1981, Commodores était connu sur le marché des singles comme un groupe qui livrait des chansons d’amour lentes. Mais “Lady (You Bring Me Up)” rappelait que ces gars ont été de bons groovers tout au long de leur carrière, même si les ballades ont beurré leur pain. Essayez de regarder la vidéo rétro amusante de la chanson, qui trouve Lionel Richie dans un but de football tandis que les filles le saupoudrent de coups de feu.

17 : Courir avec la nuit

À partir de l’album Can’t Slow Down de 1983, “Running With The Night” a été co-écrit avec le collaborateur/producteur régulier de Lionel Richie, James Anthony Carmichael, et Cynthia Weil, qui avait composé de nombreux classiques de la pop tels que “You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ » et « Regarder à travers les yeux de l’amour ». Ce son incarne la radio pop américaine du début des années 80 : de mauvaise humeur, sombre et excitante.

16 : Bonjour

Une autre chanson de Can’t Slow Down, et un hit n°1 presque partout où elle est sortie en single – qui était à peu près partout. L’une des forces de Lionel est sa capacité à livrer un morceau comme celui-ci en toute sincérité dans un monde qui préfère être connaisseur et cynique. Le résultat est un smash comme “Bonjour”.

15 : vraiment

Sorti en 1982, et tiré de Le premier album solo éponyme de Lionel Richie, l’envoûtant “Truly” fait n°1 aux États-Unis, aidé par la performance sincère de Lionel au piano dans le clip du film promotionnel.

14: Femme de la rivière profonde

Enregistré avec le groupe Alabama, “Deep River Woman” a de nouveau exploré l’amour de Lionel Richie pour les sons country, créant ce délice harmonieux qui est devenu un succès country en 1986 – parce que Lionel réussit tout ce vers quoi il met son talent.

13: Danse au plafond

Lionel Richie a tellement chaud au trot que le sol ne lui suffit pas ! Un morceau loufoque, plein de joie, “Dancing On The Ceiling” a été un succès retentissant en 86, boosté par une vidéo extrêmement chère réalisée par Stanley Donen, qui avait dirigé Fred Astaire dansant au plafond dans le film Royal Wedding de 1951. Si vous levez les yeux et voyez des traces de pas sur votre plâtre, Lionel est en ville.

12 : Facile (Commodores)

L’un des morceaux étonnants qui a rendu célèbre le style de ballade brillant de Lionel Richie, ce smash de 1977 a été publié par Commodores au début du printemps et était encore diffusé à la fin de l’été. Un son brillant et glorieux, aussi détendu qu’un chat endormi, la fabuleuse voix de Lionel est parfaitement soutenue par le solo de guitare de Thomas McClary. Lionel a sorti une version de “Easy” sur son album de 2012, Tuskegee, avec la légende de la musique country Willie Nelson chanter ses célèbres paroles à ses côtés.

11 : L’amour vaincra tout

Tiré de Dancing On The Ceiling en 1986, ce single subtil et profondément moelleux du Top 10 américain sur la résolution des problèmes relationnels présente une voix d’ombre délicate de Marva King de Prince‘s New Power Generation, soutenant l’avance distinctive de Lionel Richie.

10: Glissant quand mouillé (Commodores)

Un morceau de funk de Baaad Commmodores de 1975 qui est entré dans le Top 20 aux États-Unis. Lionel est en mode fête ici. La mélodie et le style de la chanson sont probablement une influence sur le tube de Wild Cherry “Play That Funky Music”, qui devait à l’origine être la face B d’une reprise de “I Feel Sanctified” de Commodores.

9: L’amant de Penny

Écrit par Lionel Richie avec son épouse de l’époque, Brenda, la douce déclaration d’amour et de désir qu’était « Penny Lover » était encore un autre succès (le cinquième) de l’album dix fois platine Can’t Slow Down. Quel que soit l’amant inspirant de la chanson, elle a apporté un ou deux centimes sur le compte bancaire de Lionel.

8 : Sail On (Commodores)

Plus de perfection de Commodores, cette fois à partir de leur album Midnight Magic de 1979. Écrit par Lionel Richie, “Sail On” trace un chemin rectiligne entre country et R&B, avec une section édifiante vers la fin qui vous fait oublier que ces paroles parlent de divorce. Remarquable.

7 : Vous êtes

Une subtile impression de Township sud-africain imprègne les couplets de « You Are », le deuxième single du premier album solo multi-platine de Lionel Richie. Cela aurait pu être arrangé comme une ballade, mais Lionel a augmenté le quotient de groove avec une basse synthétisée. C’était un single du Top 5 aux États-Unis à la fin de l’hiver 1983; pas besoin d’augmenter le chauffage, jouez “You Are” à la place.

6 : Still (Commodores)

Les commodores étaient confrontés à de grands changements lorsque “Still” a atteint le numéro 1 à la fin de 1979. Leur dernier sommet des charts, cette chanson douloureuse indiquait la direction que prendrait Lionel Richie au début des années 80; dans deux ans, il serait de retour au n ° 1 avec Diana Ross chantant “Endless Love” et se préparant à devenir une superstar solo.

5: Juste pour être près de vous (Commodores)

Deuxième hit américain du Top 10 de Commodores, cette délicieuse chanson de désir est tirée du quatrième album du groupe, Hot On The Tracks – et c’est le morceau qui indiquait que les ballades pures et droites étaient une autre corde brillante à l’arc d’un groupe qui avait été la plupart du temps considérés comme des funkateers purs et simples. Inutile de dire que cela reste fabuleux.

4: Dis toi, dis moi

Bien qu’écrit pour le film dramatique de 1985 White Nights, ce succès massif est devenu plus connu que le film qu’il accompagnait, remportant un Oscar. Lionel Richie est à son meilleur, gardant les paroles de la chanson sur l’amour et l’amitié simples et sincères. Les fans ont répondu, naturellement : c’était le n°1 aux États-Unis.

3: Trois fois une dame (Commodores)

Seul single de Motown à figurer dans le Top 10 américain en 1978, la merveilleuse valse de Commodores a été inspirée par la propre mère de Lionel Richie. Lionel espérait Frank Sinatra pourrait enregistrer sa chanson, mais lorsque le producteur de Commodores, James Anthony Carmichael, l’a entendue, il a suggéré au groupe de l’interpréter lui-même. Il a atteint le numéro 1 des deux côtés de l’Atlantique.

2: toute la nuit (toute la nuit)

Lionel Richie en mode fête. À une époque où il ne pouvait rien faire de mal, Richie évoque une ambiance inspirée latino-caribéenne qui a illuminé les dancefloors en 1983. Les parties non anglaises des paroles ne sont en fait pas linguistiques : confiant qu’ils aideraient à créer l’atmosphère joyeuse qu’il recherchait.

1 : Amour sans fin (avec Diana Ross)

Lionel Richie a écrit cette chanson titre pour un film de Franco Zeffirelli en 1981 et ce fut un succès fulgurant, atteignant le numéro 1 aux États-Unis et conservant sa position pendant neuf semaines. “Endless Love” était le single le plus vendu de la carrière de Diana Ross et a passé six mois dans les charts. Quelque chose qui s’apparente à la perfection en duo, la chanson est restée irrésistible : Luther Vandross et Mariah Carey l’ont reprise, et Lionel est revenu sur « Endless Love » pour l’album 2012 Tuskegee, l’interprétant avec Shania Twain. Mais l’original n’a jamais pu être amélioré.

