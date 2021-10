20 morceaux solo et Heartbreakers essentiels

La plupart des chansons classiques que nous présentons ici sont établies Tom Petit comme l’un des principaux représentants américains du rock’n’roll urgent, intelligent et contemporain, avec et sans les Heartbreakers. Mais Petty était un musicien bien trop nuancé pour n’être qu’un rockeur. Notre rétrospective couvre une période de 38 ans d’albums studio avec son groupe bien-aimé, le meilleur de son travail solo, et bien sûr son temps en tant que membre du supergroupe peut-être le plus impromptu de tous, le Voyager à Wilbury.

Né le 20 octobre 1950 à Gainesville en Floride, Petty jouait localement dès l’âge de 15 ans. Adolescent, son caractère même était défini par la musique, à l’exclusion des études scolaires. « Je n’y suis pas beaucoup allé », a-t-il déclaré au magazine Creem en 1978. « Une fois que je suis entré dans un groupe, comment pourrais-je le prendre au sérieux ? Ce type qui s’inquiète que mes cheveux touchent mes oreilles va m’apprendre quelque chose ? J’ai tout raté.

Cette sélection de 20 des meilleurs Petty’s nous rappelle son décès soudain et cruellement précoce le 2 octobre 2017, et souligne à quel point il continue d’être une perte énorme. À sa mort, son ami et ancien membre du groupe des Traveling Wilburys, Bob Dylan, a déclaré « Je pensais au monde de Tom. C’était un grand interprète, plein de lumière, un ami, et je ne l’oublierai jamais.

Rockers formateurs

Tout ce qui est rock ‘n’ roll / American Girl

Petty a fait mieux connaître son écriture incisive, ses paroles acérées et sa voix distinctive lorsque lui et les Heartbreakers ont fait leurs débuts sur disque en 1976. Mais c’est au Royaume-Uni qu’ils ont obtenu leur premier classement dans les charts. Ils ont eu des succès mineurs dans le Top 40 britannique de ce LP avec les deux « Tout ce qui est rock’n’roll » et « American Girl », donnant au punk une vraie course pour son argent cet été alimenté par la nouvelle vague. À ce jour, il est difficile de croire que l’hymne « American Girl » n’a jamais figuré sur ce palmarès américain.

Réfugié

« Refugee » faisait partie du troisième album mémorable de 1979 Au diable les torpilles, qui a la particularité d’être la sortie américaine la plus certifiée des Heartbreakers, triple platine. Le co-scénariste Mike Campbell se souviendra plus tard : « Il nous a fallu une éternité pour réellement couper la piste. Nous avons juste eu du mal à nous sentir bien. Nous avons dû l’enregistrer 100 fois. Je me souviens avoir été tellement frustré par ça un jour que – je pense que c’est la seule fois où j’ai fait ça – je viens de quitter le studio et je suis sorti de la ville pendant deux jours », a-t-il poursuivi. « Je ne pouvais tout simplement plus supporter la pression, mais je suis revenu et lorsque nous nous sommes regroupés, nous avons pu le mettre sur bande. »

Profondeurs bluesy cachées

Panne

« Breakdown », du premier album éponyme de Petty and the Heartbreakers à la fin de 1976, était un signe précoce qu’ils étaient bien plus que du rock’n’roll pied-à-terre. Ses tonalités blues boudeuses ont inspiré des reprises de Suzi Quatro et, lors de leur tournée Wasting Light de 2011, Foo Fighters. Sans parler d’une interprétation reggaed-up de Grace Jones, sur le similicuir chaud des années 1980. Après les deux premières apparitions de Tom and co dans les charts britanniques, leur « Breakdown » original a atteint le Hot 100 en novembre.

Assez bien

Des années plus tard, sur leur 12e studio Mojo, sorti en 2010, Tom et les garçons sont retournés au bar (ou aux 12 bars) pour livrer un blues rauque sous la forme de « Good Enough ». Dans le cadre de leur premier album ensemble depuis huit ans, la co-écriture Petty/Campbell était un rappel torride de la fougue qui les a fait remarquer en premier lieu.

À cheval sur la radio rock et pop

Ne me fais pas comme ça

Il y avait une aura tangible d’agressivité contrôlée dans tant de chansons de Tom Petty and the Heartbreakers, un sentiment séduisant de danger qui rendait cool de les choisir comme groupe préféré. Tout cela en dépit du fait que leur oreille pour une mélodie commerciale les portait à la fois sur les radios pop et rock, alors que tant de rivaux devaient choisir l’un ou l’autre. « Don’t Do Me Like That » était une chanson que Petty avait traînée pendant cinq ans, à l’époque où son premier (et plus tard) groupe Mudcrutch l’a enregistrée en tant que démo en 1974. Reprise pour Damn The Torpedoes, elle est devenue leur premier single du Top 10 américain.

Tu as de la chance

Long After Dark de 1982 contenait une autre chanson qui mariait les deux genres. « You Got Lucky » était un hit n ° 1 sur la liste du rock grand public de Billboard, mais a également fait le Top 20 sur le Hot 100. De plus, c’était un signe de la façon dont un groupe de rock par excellence s’adaptait aux nouveaux ingrédients électroniques. dans la musique du début des années 80, écrite sur une boucle de batterie et avec les lignes de synthétiseur de Benmont Tench qui dominent les guitares de Campbell.

Ne venez plus ici

Trois chansons sur Southern Accents de 1985 ont été écrites par Petty avec un nouveau partenaire d’entraînement, David A. Stewart d’Eurythmics. « Don’t Come Around Here No More » n’était pas nécessairement un premier single évident du set, mais son rythme insistant et ses nuances mystiques, aidés par le sitar électrique de Stewart et le violoncelle de Daniel Rothmuller, ont conquis les fans.

Tom et ses amis

Fleurs sauvages

Nous avons déjà vu que Petty a trouvé sa place à la table du rock assez tôt dans leur règne. Il était l’ami de ses collègues artistes sous de nombreuses formes. En tant que producteur, ses crédits incluent le set Drop Down and Get Me de 1981, pour l’une des inspirations de sa jeunesse, Del Shannon. En 2017, le co-fondateur de Byrds, Chris Hillman, l’a recruté pour le célèbre Bidin’ My Time, qui s’est avéré être le dernier travail de Petty. Il comprenait une version de « Wildflowers ». Lui et les Heartbreakers ont même joué un groupe d’accompagnement, pour Johnny Cash, rien de moins, pour Unchained, le deuxième album de la série américaine The Man In Black.

Arrête de traîner mon cœur

En tant qu’auteur-compositeur pour des projets extérieurs, Tom était particulièrement précieux pour Stevie Nicks. Par exemple, il a composé « I Will Run To You » pour son album de 1983 The Wild Heart, sur lequel les Heartbreakers ont joué. Mais c’était leur équipe avant cela, pour la sortie de Nicks en 1981, Bella Donna, qui a donné aux deux un autre point culminant de leur carrière sous la forme de « Stop Draggin’ My Heart Around ».

La nuit dernière

Le partenariat le plus célèbre de Petty en dehors des Heartbreakers était sous l’alter ego léger de Charlie T. Wilbury Jr. Il a vu le jour lorsqu’il s’est réuni avec Dylan, Roy Orbison, George Harrison, et Jeff Lynne pour mettre l’industrie à l’écoute et créer les Traveling Wilburys. À travers deux albums originaux, le groupe a eu une quantité presque indécente de plaisir irrévérencieux qui leur a rappelé, ainsi qu’à nous, ce que la musique avait signifié pour eux dans leur jeunesse. De Traveling Wilburys Vol.1, sorti en 1988, l’un des moments forts est que Tom partage la voix principale, comme dans un rêve, avec le Big « O » lui-même, sur l’irrésistible « Last Night ».

Endroit frais et sec

Lorsque les Wilburys se sont réunis à nouveau pour un deuxième album en 1990, malheureusement réduit à un quatuor après la mort d’Orbison, ils ont néanmoins retrouvé leur esprit d’origine sur un ensemble de suivi avec le titre diablement déroutant Traveling Wilburys Vol.3. Tom a pris deux voix solo, y compris sur le récit ironique de « Cool Dry Place ».

Haut de la facture

je ne reculerai pas

Peu de temps après le premier disque de Wilburys, Petty est arrivé à un nouveau poste de mise en scène, avec la sortie en 1989 de son premier album en son propre nom. Full Moon Fever serait l’un de ses plus grands triomphes commerciaux. D’une certaine manière, il a continué la fête de Wilbury, étant coproduit par Lynne, qui a également co-écrit la majeure partie avec Tom, et mettant en vedette Harrison et Orbison. Le disque comprenait des marques largement reconnues comme faisant partie des meilleures chansons de Tom Petty, et a été introduit par le single principal « I Won’t Back Down ».

Courir vers le bas d’un rêve

Petty a dit plus tard à Rolling Stone : « Nous avons fait Full Moon Fever pour le pur plaisir. Nous ne l’avons jamais transpiré. C’est le disque le plus agréable sur lequel j’ai jamais travaillé. Vous pouvez l’entendre aussi. Sur le deuxième single de l’album « Runnin’ Down A Dream », il a même vérifié le nom d’un autre héros avec lequel il avait pu travailler, Del Shannon, avec la phrase « Me and Del chantaient « Little Fuyez.' » Tragiquement, un peu plus de neuf mois après la sortie de l’album, Shannon s’est suicidée, à seulement 55 ans.

Chute libre’

Aucune chanson de Petty n’a grimpé aussi haut, n’a été aussi longue ou n’a fait découvrir son talent unique à plus de personnes que « Free Fallin' ». Hymne à l’indépendance depuis le jour de sa sortie, son esprit a été invoqué à maintes reprises, sur les écrans grands et petits dans Jerry Maguire et Les Sopranos et par Petty et les Heartbreakers eux-mêmes, au Super Bowl XLII Halftime Show de 2008.

Vous ne savez pas comment on se sent

Petty ressemblait beaucoup à Keith Richards, essentiellement à l’aise en tant qu’homme de bande, membre d’un groupe qui est plus grand que la somme de leurs parties. Mais il a continué à remplir le rôle solo, au moins techniquement, sur deux autres albums, dont Wildflowers de 1994, qu’il a coproduit avec son compatriote Heartbreaker Mike Campbell et le très demandé Rick Rubin. La chanson principale « You Don’t Know How It Feels » était une radio rock n°1 et sa promo a remporté le prix de la meilleure vidéo masculine aux MTV Awards de l’année suivante.

Grâce salvatrice

1996 a apporté une réunion en studio avec Lynne, alors qu’ils et Campbell supervisaient le troisième et dernier album de Tom en son propre nom, Highway Companion, dont le premier single était « Saving Grace ». Pour Uncut, la pleine longueur était un « classique instantané ». The Guardian a écrit, avec une triste prescience, que s’il s’agissait de son dernier album solo, « il a prononcé l’un des adieux les plus éloquents du rock ».

La quintessence américaine

Dans le grand grand ouvert

Une caractéristique récurrente du travail de Petty est qu’il représente vraiment l’homme ordinaire américain. Même en tant que rock star très réussie et bien récompensée, il a conservé une réalité qui a fait de lui un homme du peuple, une représentation des États-Unis comme beaucoup le souhaitaient. Lorsque les Heartbreakers se sont réunis en 1991 pour Into the Great Wide Open, il y avait peut-être même un élément de lui-même plus jeune dans la chanson de l’histoire du titre, alors qu’il chantait «Into the great open, under them skies of blue/Out in the great wide ouvert, un rebelle sans la moindre idée.

Apprendre à voler

Le premier single de cet ensemble était un chef-d’œuvre d’expression simple, à la fois en termes de structure à quatre accords et de déclaration cartes sur table de quelqu’un apprenant à voler, dans une quête personnelle mais sans ailes (« Je » J’ai commencé pour Dieu-sait-où, je suppose que je le saurai quand j’y serai »). La radio rock a adoré, gardant la chanson n ° 1 dans ce format pendant six semaines.

Le dernier DJ

Petty était souvent le prisme à travers lequel on pouvait sentir une érosion des vieilles valeurs américaines, d’une certaine décence s’évanouir. C’était encore le cas en 2002, The Last DJ, son 11e album studio avec les Heartbreakers. Cela a marqué le retour du bassiste d’origine Ron Blair pour remplacer Howie Epstein, qui est malheureusement décédé l’année suivante. Ses chansons racontaient une histoire de « capitalisme devenu fou », comme E! Mettez-le en ligne. Pour Billboard, il y avait Petty « équilibrant sournoisement des références amères à la payola moderne, aux cadres sournois et même aux luttes d’artistes de plus de 40 ans avec des images mélancoliques de rêves rock’n’roll ».

Un adieu sans le savoir

Plan de rêve américain B

Petty était une telle constante dans notre conscience collective du rock que nous n’aurions pas pu rêver que Hypnotic Eye de 2014 serait le sien, et le dernier album des Heartbreakers. Leur 13e album studio a été célébré à juste titre, devenant leur seul numéro 1 aux États-Unis et, à certains égards, les ramenant à la boucle du rock’n’roll d’acier de leurs deux premiers LP. Les critiques ont brillé. Entertainment Weekly a parlé de son « urgence consciente », l’auteur-compositeur américain l’a appelé « un bastion d’excellence constante ». « American Dream Plan B » était à la fois son premier single et un morceau du recueil 2019 The Best of Everything.

Écoutez plus des meilleures chansons de Tom Petty sur Apple Music et Spotify.

Beaucoup de ces pièces vintage de la culture rock américaine étaient fièrement exposées dans les performances de Petty avec les Heartbreakers lors de leur vaste tournée nationale et internationale du 40e anniversaire de 2017. Cela s’est terminé au Hollywood Bowl, une semaine avant sa mort, alors qu’ils sortaient, de manière appropriée. , la façon dont ils sont entrés en jouant « American Girl ». Sa voix s’est peut-être apaisée, mais son héritage musical vivra longtemps.

