20 offres d’appareils Amazon que vous devez voir

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Novembre vient juste d’arriver, mais il semble certainement que le Black Friday 2021 soit déjà là. Les détaillants ont vraiment fait monter la pression cette année avant le Black Friday. En fait, plusieurs des plus grands magasins proposent déjà des prix Black Friday sur les produits les plus populaires de l’année. C’est particulièrement vrai chez Amazon, où les offres d’appareils Black Friday Amazon arrivent rapidement et furieusement.

Bien sûr, ce ne sont pas uniquement les appareils Amazon qui bénéficient de remises massives en ce moment. Amazon héberge un gigantesque vente anticipée du Black Friday avec des milliers de remises importantes et de nouvelles offres ajoutées chaque jour. Si vous cherchez quelques bons exemples, nous espérons que vous vous asseyez parce qu’ils sont incroyables. Pour commencer, toute nouvelle Apple AirPods Pro avec MagSafe ont été publiés il y a quelques semaines et ne coûtent que 189,99 $ en ce moment. Ils ne sont en vente nulle part ailleurs, c’est donc une offre à ne pas manquer. Aussi, vous trouverez Aubaines sur les robots aspirateurs Roomba à partir de 179,99 $, des remises importantes sur Tests ADN 23andMe, et plus.

Mais la vraie action peut être trouvée parmi les offres d’appareils Black Friday Amazon, et nous vous montrerons toutes les meilleures ici.

Appareil de diffusion en continu Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur), Dolby Vision Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (50%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les meilleures offres d’appareils Black Friday Amazon

Logo du sourire d’Amazon sur fond noir. Source de l’image : Amazon

Comme nous l’avons mentionné précédemment, à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser est en vente en ce moment sur Amazon. Et en plus, tous les produits les plus populaires sont au prix du Black Friday. De Pots instantanés et Téléviseurs LG OLED C1 au plus récent Thermostat Nest, vous trouverez des prix bas de tous les temps dès maintenant. Mais si vous voulez vraiment être sûr d’obtenir les prix les plus bas de l’année, il vous suffit de vous tourner vers toutes les offres d’appareils Black Friday Amazon.

Ces offres couvrent tout, des haut-parleurs Echo et Fire Sticks aux tout nouveaux appareils sortis. Amazon propose des prix bas de tous les temps sur des dizaines d’appareils Amazon avant le Black Friday.

Ce n’est pas facile d’affiner les choses, mais nous allons essayer. Dans ce tour d’horizon, nous vous montrerons uniquement les meilleures offres d’appareils Black Friday Amazon sur le site en ce moment. Les exemples incluent le tout nouveau Fire TV Stick 4K pour 24,99 $ au lieu de 50 $. Cette mise à niveau vient de sortir, mais elle est déjà au même prix que l’ancienne version l’année dernière lors du Black Friday.

Ou, si vous souhaitez également mettre à niveau votre téléviseur, il y a une offre incroyable que vous devez voir. Le nouveau chaud Téléviseur intelligent 4K Fire d’Insignia F30 de 58 pouces n’est que de 349,99 $ en ce moment. Il se vend 580 $, il s’agit donc d’une remise massive de 230 $. De plus, c’est la nouvelle version n ° 1 en ce moment dans le département TV d’Amazon. De plus, si vous voulez le n°1 le plus vendu dans l’ensemble, ce modèle est également en vente. C’est vrai, le Téléviseur intelligent Insignia de 24 pouces est tombé à 99,99 $ !

Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres sur les appareils Amazon Black Friday. Ne manquez pas non plus le conseil secret que nous avons inclus à la fin !

Offres Fire TV

La dernière télécommande vocale Alexa d’Amazon pour le Fire TV Stick, le Fire TV Cube, le Fire TV Stick 4K, et plus encore. Source de l’image : Amazon

Les Fire Sticks et autres appareils de la gamme Amazon Fire TV sont toujours des best-sellers. Avec des remises comme celles-ci, il est facile de comprendre pourquoi ! Vous trouverez les prix du Black Friday sur tous les modèles les plus populaires d’Amazon en ce moment, comme le tout juste sorti Fire TV Stick 4K.

De plus, nous devons noter qu’il est impossible de dire combien de temps ces accords dureront. Cela signifie que vous devriez en profiter maintenant ou que vous devrez peut-être attendre le Black Friday.

Appareil de diffusion en continu Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur), Dolby Vision Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 24,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Fire TV Cube | Appareil de streaming mains libres avec Alexa | Ultra HD 4K | Version 2019 Prix catalogue : 119,99 $ Prix : 94,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tout nouveau téléviseur Insignia NS-58F301NA22 classe F30 de 58 pouces LED 4K UHD Smart Fire TV Prix catalogue : 579,99 $ Prix : 349,99 $ Vous économisez : 230,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Insignia NS-24DF310NA21 Téléviseur intelligent HD 720p de 24 pouces – Fire TV Prix catalogue : 169,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 70,00 $ (41%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Toshiba 43LF421U21 TV Smart HD 1080p de 43 pouces – Fire TV, sortie en 2020 Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 249,99 $ Vous économisez : 50,00 $ (17 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Fire TV Recast, DVR en direct, 1 To, 150 heures, DVR pour coupe-câbles Prix catalogue : 279,99 $ Prix : 219,99 $ Vous économisez : 60,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres d’écho

L’écran intelligent Amazon Echo Show 8 avec Alexa sur une table. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les offres Echo Black Friday d’Amazon sont également hors des charts cette année. Les prix commencent à seulement 19,99 $ pour des gadgets comme le Écho automatique. Il ajoute Alexa mains libres à votre voiture en quelques secondes, et je ne peux pas vivre sans. Vous trouverez également des remises importantes sur le Black Friday sur de nombreux autres appareils Echo. Les exemples incluent le Point d’écho de 3e génération, Écho Show 5, Écho Show 8, et plus.

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (60%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Echo Dot (3e génération) – Haut-parleur intelligent avec Alexa – Charbon Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Echo Dot (4e génération, version 2020) | Enceinte intelligente avec Alexa | Charbon de bois Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (30%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Autres offres d’appareils Black Friday Amazon

Une caméra de sécurité à côté d’un Amazon Echo Dot sur une table. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il y a tellement d’autres offres d’appareils Black Friday Amazon disponibles en ce moment. De Kindle et Caméras clignotantes à Tablettes de feu, les Bande Halo, routeurs maillés eero 6, et plus encore, tout est en vente dès maintenant. De plus, même le nouveau chaud Contrôleur de jeu Luna est en promotion !

Kindle – Maintenant avec un éclairage avant intégré – Noir – Pris en charge par la publicité Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (44 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Blink Outdoor – caméra de sécurité HD sans fil et résistante aux intempéries, autonomie de deux ans, motion d… Prix catalogue : 179,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (44 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Amazon Halo Band – Mesurez vos mouvements, votre sommeil et votre son – Conçu dans un souci de confidentialité – Gagnez… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 74,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Système Wi-Fi 6 maillé double bande Amazon eero 6 avec hub pour maison intelligente Zigbee intégré (lot de 3, trois… Prix catalogue : 393,07 $ Prix : 244,00 $ Vous économisez : 149,07 $ (38%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tablette Fire HD 8, écran HD 8″, 32 Go, dernier modèle (version 2020), conçu pour les portables… Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 44,99 $ Vous économisez : 45,00 $ (50%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Luna Controller – La meilleure manette sans fil pour Luna, le nouveau service de jeu en nuage d’Amazon Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 55,99 $ Vous économisez : 14,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Présentation du distributeur de savon intelligent Amazon, distributeur automatique de 12 oz avec minuterie de 20 secondes, Fonctionne… Prix catalogue : 54,99 $ Prix : 40,99 $ Vous économisez : 14,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

