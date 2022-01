20 pages internet pour perdre du temps

Il n’y a pas d’endroit comme Internet pour perdre du temps et de l’énergie vitale à la poubelle. Nous passons des heures et des heures à faire défiler à la recherche de qui sait quoi sur les réseaux sociaux, nous regardons automatiquement le téléphone portable à la recherche de notifications qui ne sont même pas apparues de notre courrier, de l’actualité, des potins de dernière minute.

Et c’est qu’en plus de raccourcir les distances entre les humains, de démocratiser un peu le savoir et de nous permettre d’accéder à des plateformes de divertissement, entre autres, internet nous a aussi été utile pour brûler notre temps quand la vie devient dure ou tout simplement quand nous vouloir nous distraire un moment.

C’est pourquoi nous partageons ici une liste de 20 pages que vous pouvez entrer chaque fois que vous voulez intentionnellement perdre votre temps de manière plus imaginative que de simplement descendre pour toujours à travers l’algorithme addictif des réseaux sociaux.

1. Map Crunch

Si vous aimez voir le monde, mais n’avez pas l’argent pour le faire ou si vous voulez juste voir des images aléatoires de lieux sur la planète, Map Crunch est une bonne alternative. Cette page vous montrera des emplacements aléatoires de Google Street View, comme si vous vous téléportiez où que vous soyez.

2. Échange de fenêtre

Pour invoquer votre voyeur intérieur, cette page vous amène à une vue aléatoire depuis la fenêtre de quelqu’un d’autre. Ce n’est pas en direct, donc vous n’allez pas vous sentir comme un harceleur ou un psychopathe. C’est simplement un espace pour que vous puissiez voir un instant ce que c’est que de vivre avec la vue de la fenêtre de quelqu’un d’autre.

3. Crier dans le vide

Si vous voulez crier, décanter vos émotions ou simplement jeter tout ce qui vient de l’intérieur dans le vide, cette page est une bonne option. Écrivez ce que vous voulez et cliquez simplement sur le bouton « crier ».

4. Google Earth

Bien que cela puisse sembler un outil évident ou que vous connaissez déjà, Google Earth peut vous surprendre grâce à sa grande technologie et les lieux emblématiques qu’il abrite. Vous pouvez voyager dans la Rome antique ou visiter les monuments les plus importants du monde. Ou appuyez simplement sur le bouton « Je me sens chanceux » et voyez où vous atterrissez.

5. Vite, dessinez !

Avec des segments de 15, 20, 30 secondes, ce jeu vous amène à dessiner des objets au hasard et vous indique ensuite si votre image est suffisamment bonne pour que Google la devine.

6. Histographie

Cette chronologie historique massive et interactive est dangereuse et amusante, car elle ouvre des pages Wikipédia pour toutes sortes d’événements historiques. Nous vous conseillons seulement de vérifier les données dans d’autres sources.

7. Radar de vol

Comme s’il s’agissait d’une ruse navale virtuelle, d’avions et sans combats, cette page vous permet de voir tous les avions qui volent actuellement. Et bien que la carte soit un peu une illusion, il est assez intéressant de voir combien d’avions envahissent le ciel.

8. Jardin de la radio

Radio Garden vous permet d’écouter en temps réel d’autres stations à travers le monde, vous aidant à vous imprégner de cultures lointaines que vous ne connaissez probablement pas.

9. Trouvez la vache invisible

Une version virtuelle du jeu de cache-cache « à chaud ou à froid ».

10. Beauté stupéfiante

Avec cette page, vous faites un serpent avec un visage joyeux pendant que vous déplacez la souris.

11. URL louche

Comme s’il s’agissait d’un raccourcisseur de liens, cette page modifie les liens mais pas pour les raccourcir, mais pour les faire ressembler à un virus.

12. Ne réponds même pas

Une collection de courriels horribles.

13. Juste cette liste géante de chiens sur Wikipédia

Chiens dans l’espace, chiens de guerre, chiens de célébrités : voici combien de chiens on peut imaginer sur une page Wikipédia.

14. Rendez-moi fou

Si vous n’avez pas de boule à facettes dans votre maison, mais que vous voulez organiser une fête des années 90, venez ici, éteignez les lumières et commencez à danser.

15. Tisser la soie

Dessinez de superbes images symétriques que vous ne dessineriez jamais – à moins que vous ne soyez dedans – en un seul clic.

16. Bon contre Mal

Lorsque la réalité du monde décline, c’est-à-dire presque toujours, votez pour le bien. Rien ne va se passer, mais cela peut vous distraire pendant un certain temps.

17. Riz gratuit

C’est caritatif : pour chaque question que vous répondez, cette page promet de donner du riz aux personnes vulnérables.

18. wallhalla

C’est pour avoir un nouveau fond d’écran.

19. Menthe

Il vous montre comment vous dépensez votre argent.

20. Goûtez l’enfant

Avec cette page, vous pouvez explorer les saveurs que vous aimez le plus.