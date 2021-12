20 points de repère essentiels par le riff humain

Comment choisir les meilleurs licks de guitare enregistrés par l’homme qu’ils appellent le Human Riff ? Keith Richards, né le 18 décembre 1943, joue sérieusement de son instrument de prédilection depuis que sa mère Doris lui a acheté sa première guitare – une Rosetti, coûtant environ 10 £ – alors qu’il avait 15 ans. Il nous a donné une riche palette pour peindre avec , alors que nous présentons 20 des meilleurs riffs de Keith Richards.

Cette liste de lecture de certains des riffs les plus remarquables de Keith, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur les pierres qui roulent, se concentre sur ces phrases courtes, puissantes et souvent répétitives qui forment l’interprétation de la plupart des gens de ce mot émotif. Il existe d’innombrables autres morceaux sur lesquels Richards joue assez brillamment, mais de manière plus texturée, se mêlant souvent à d’autres instruments ou voix, voire d’autres guitaristes, notamment Mick Taylor et Ronnie Wood.

« Gimme Shelter » en est un excellent exemple, un morceau avec une ligne de guitare solo chatoyante qui boude et rumine tout au long du morceau, interagissant avec les harmonies vocales et le reste du groupe sur un classique indéniable. Mais cette sélection recherche les motifs percutants qui dictent à eux seuls où ira une chanson.

En dehors de toute autre chose, c’est parce que Keith ne s’est jamais considéré comme l’archétype du guitariste principal. Pas pour lui la grimace angoissée du devant de la scène, alors qu’il tente d’extraire de son instrument un solo torturé et cliché. Mais il est heureux d’être l’homme associé à cette tournure de phrase meurtrière qui change une chanson.

« Je suis le maître du riff », a écrit Richards dans son autobiographie Life. « Le seul que j’ai raté et que Mick Jagger a eu était ‘Brown Sugar’, et je tire mon chapeau là-bas. Là, il m’a eu. Je veux dire, je l’ai un peu rangé, mais c’était à lui, les mots et la musique. Plus tard dans le même volume, il s’enthousiasme pour « ces riffs cruciaux et merveilleux qui viennent de sortir, je ne sais pas d’où », en particulier pendant l’incroyable travail du groupe de la fin des années 60 au début des années 70.

« Je suis béni avec eux et je ne pourrai jamais aller au fond d’eux », a-t-il poursuivi. « Quand vous obtenez un riff comme ‘Jumpin’ Jack Flash’, vous ressentez une grande exaltation, une joie diabolique. ‘Flash’ est fondamentalement ‘Satisfaction’ à l’envers. Presque tous ces riffs sont étroitement liés. Mais si quelqu’un disait « Tu ne peux plus jouer qu’un seul de tes riffs », je dirais « OK, donne-moi « Flash ».

« (I Can’t Get No) Satisfaction », « Jumpin’ Jack Flash » et « Brown Sugar » sont, bien sûr, tous dans la liste de lecture, avec les autres textes définis de l’école de riff de Keith Richards. N’hésitez pas, comme toujours, à nous faire part de vos favoris. Le respect est également dû aux morceaux des Stones de la période ultérieure, tels que «You Got Me Rocking», ainsi qu’à une chanson de chacun des trois albums studio solo de Keith, y compris Crosseyed Heart de 2015. La chanson principale de cet ensemble, « Trouble », le faisait encore riffer comme un rêve, environ 57 ans après avoir pris cette première guitare.

