20 prédictions sur l’avenir de l’argent

Dans le cadre de la semaine Future of Money de CoinDesk, ils ont demandé à certains des plus grands cerveaux de crypto leurs prédictions sur l’avenir de l’argent. Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW passe en revue ces prédictions une par une, en disant s’il est d’accord ou en désaccord et pourquoi.

Lire l’original : L’avenir de l’argent : 20 prédictions

