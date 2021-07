20 raccourcis clavier Chromebook que chaque étudiant devrait connaître

Certains raccourcis clavier sont universels – Crtl + C pour copier, Ctrl + V pour coller – mais tout aussi souvent, les raccourcis changent entre les systèmes, les sites Web et les programmes. Les meilleurs Chromebooks ont des raccourcis assez standard – et un raccourci pratique Ctrl + Alt + / pour vous montrer les plus basiques – mais en regardant la liste complète des raccourcis, vos yeux seront glacés plus rapidement que le vieux roman de 400 pages que vous deviez lire pendant les vacances d’été.

Eh bien, après des années d’utilisation et d’abus de Chromebook, j’ai trouvé des raccourcis que chaque étudiant devrait connaître pour obtenir ce dont il a besoin pour être fait plus rapidement et mieux. Commencez par les 10 raccourcis clavier essentiels du Chromebook que vous devez connaître, puis étudiez la masterclass ci-dessous. Après tout, s’il y a quelque chose que j’ai appris à l’école, c’est qu’il faut travailler plus intelligemment, pas plus fort.

Raccourcis clavier généraux du Chromebook

Ces raccourcis à l’échelle du système sont bons à connaître car ils peuvent être utilisés quel que soit le site Web ou l’application Web sur lequel vous vous trouvez. Ils peuvent vous aider à disposer les choses de manière plus productive sur votre écran, à trouver plus rapidement ce que vous recherchez ou masquez rapidement une fenêtre de jeu avant que l’aide de l’enseignant ne passe.

Raccourcis des onglets : Ctrl + T ouvre un nouvel onglet, Ctrl + Maj + T rouvre le dernier onglet fermé, et Ctrl + W ferme l’onglet actuellement sélectionné. Menu options : Alt + E ouvre le menu des options, le menu à trois points dans Google Chrome et Google Files. Ce raccourci ne fonctionne pas dans les applications Android. Sélection et déplacement du curseur : Maj + touches fléchées sélectionne le texte dans la direction dans laquelle vous déplacez le curseur, et Ctrl + touches fléchées déplace le curseur d’un mot vers la gauche ou la droite ou au début de la ligne au-dessus ou au-dessous. Utilisant Maj + Ctrl + touches fléchées vous permet de sélectionner rapidement de plus grandes portions de texte. Capture d’écran: Ctrl + Vue d’ensemble (le bouton qui ressemble à une pile de fenêtres) prend une capture d’écran de l’écran complet de votre Chromebook actuel. Que vous en ayez besoin pour capturer le résultat que vous avez obtenu sur un quiz Web, comment un module de devoirs se comporte mal ou quelque chose d’amusant que quelqu’un a dit dans une discussion de groupe, c’est un raccourci essentiel à savoir. Agrandissement de l’écran : Ctrl + + zoome et agrandit l’onglet actuel de Chrome, tandis que Ctrl + – effectue un zoom arrière et réduit l’onglet actuel de Chrome. Si vous souhaitez revenir rapidement au zoom 100% par défaut, vous pouvez le faire avec Ctrl + 0. Cachez votre jeu/onglet : Alt + – réduira la fenêtre actuelle. Si vous avez plusieurs fenêtres ouvertes, appuyez sur Alt + – réduira à nouveau la prochaine fenêtre ouverte. Si vous n’avez qu’une seule fenêtre ouverte sur votre Chromebook, appuyez sur Alt + – rétablira à nouveau cette fenêtre réduite une fois que votre professeur, votre petit frère ou votre parent sera parti et que la côte sera dégagée. Fenêtres à écran partagé : Alt + [ pins the current window to the left side of the screen and Alt + ] épingle la fenêtre actuelle sur le côté droit de l’écran, ce qui facilite grandement la référence à vos notes pendant que vous rédigez votre rapport d’historique ou écrivez des articles technologiques utiles. Alt + = fera à nouveau une fenêtre pleine largeur sans la faire en plein écran, ce qui masque la barre d’adresse, les onglets et les barres d’outils.

Raccourcis Google Drive/Docs

Google Drive et Google Docs ont des raccourcis clavier assez étendus disponibles pour les utilisateurs sur leurs sites Web. Bien que ceux-ci ne soient pas tous exclusifs au Chromebook, ce sont certainement des raccourcis à connaître.

Raccourcis Google Drive

Affichez tous les raccourcis clavier avec : Ctrl + /

Création de documents: Maj + T crée un nouveau document, Maj + S crée une nouvelle feuille, et Maj + F crée un nouveau dossier. Si vous comptez utiliser Google Drive pour toutes vos notes, devoirs et histoires de rêverie aléatoires tout au long de l’année, créez des dossiers tôt et souvent pour garder les choses organisées. Renommer les éléments : en appuyant sur N ouvre la fenêtre pour renommer l’élément actuellement sélectionné. Nommer les captures d’écran et d’autres images nommées au hasard et les pièces jointes téléchargées vous aidera à garder les choses mieux organisées et faciles à trouver dans votre Google Drive. Faites défiler vers le haut, le bas, la gauche et la droite avec le jkhl touches si vous ne voulez pas que vos doigts quittent le clavier.

Raccourcis Google Docs

Supprimer le formattage: Ctrl + effacera tout formatage étrange d’un site Web ou d’une application. Sur ce, rappelez-vous que Ctrl+Maj+V est le raccourci pour coller du texte sans formatage. Listes de formatage : Ctrl + Maj + 7 basculera sur une liste numérotée ou formatera le texte en surbrillance dans une liste numérotée. Ctrl + Maj + 8 fera de même avec une liste à puces. Nombre de mots : Ctrl + Maj + C fera apparaître l’écran de nombre de mots, indiquant le nombre de pages, de mots et de caractères dans une section en surbrillance et le document complet, afin que vous sachiez à quel point vous êtes proche de ce nombre absolument fou de 10 000 mots que votre professeur d’anglais a assigné. Saisie vocale : Ctrl + Maj + S commencera la saisie vocale, vous permettant de dicter du texte à votre document sans avoir à tout taper. Aller en haut ou en bas : Ctrl + Recherche + flèche gauche vous amènera au début de votre document tout en Ctrl + Recherche + flèche droite ira jusqu’au bout. Insérer des liens : Ctrl + K ouvrira la fenêtre d’insertion de lien dans Google Docs, vous permettant de créer un nouveau lien hypertexte pour un nouveau texte ou d’ajouter un lien hypertexte au texte que vous aviez mis en surbrillance.

Raccourcis de l’application Fichiers

L’application Fichiers sur un Chromebook est un peu un joyau caché. Il se connecte de manière transparente à Google Drive et peut également être utilisé avec les modules complémentaires Chrome Web Store pour se connecter à distance à d’autres systèmes de stockage en nuage tels que Dropbox et OneDrive. Je trouve que si j’ai besoin de faire beaucoup de nettoyage de Google Drive comme la création de dossiers, le renommage de fichiers et le déplacement d’un grand nombre de fichiers d’un dossier vers des sous-dossiers, l’application Fichiers sera beaucoup plus rapide que le site Web de Google Drive ou même le Application Windows Explorer sur un ordinateur avec lequel j’ai synchronisé Google Drive.

Création de dossier : Ctrl + E crée un nouveau dossier. Renommer les éléments : Ctrl + Entrée pour renommer l’élément sélectionné. Je trouve que cela va plus vite dans Fichiers que sur le site Google Drive car vous n’avez pas à vous soucier des fenêtres pop-up ou du rechargement de la fenêtre après avoir renommé un fichier. Ctrl + Entrée, saisissez le nouveau nom, appuyez sur Entrer, puis la touche fléchée sur l’élément suivant et répétez. Supprimer des éléments : Alt + Retour arrière pour supprimer un élément d’un dossier. Les éléments supprimés d’un dossier Google Drive dans l’application Fichiers vont toujours dans le dossier de la corbeille de Google Drive, vous pouvez donc les récupérer dans un certain nombre de jours si vous constatez que vous avez supprimé quelque chose par accident.

Remappage des touches du Chromebook

Les claviers Chromebook diffèrent des claviers traditionnels de plusieurs manières. Peut-être que le changement le plus important pour beaucoup, en particulier pour les jeunes utilisateurs dont les mains sont trop petites pour atteindre chaque lettre tout en maintenant la touche Maj enfoncée d’une seule main, est que la touche “Launcher” est une touche de recherche ou de lancement d’applications au lieu de Caps Lock. Heureusement, Google sait qu’il s’agit d’une clé que beaucoup de gens utilisent, donc Google permet aux utilisateurs de Chromebook de remapper la touche Launcher ainsi que les autres touches liées aux fonctions – Alt, Ctrl, Escape et Backspace – afin qu’ils puissent être ce que nous utilisons plutôt que la fonction par défaut. Voici comment récupérer votre verrouillage des majuscules.

Appuyez sur le Temps dans le coin inférieur droit de l’écran pour ouvrir le menu Chromebook.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Appuyez sur le Paramètres de vitesse pour ouvrir les paramètres.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Faites défiler vers le bas et sous Appareil, appuyez sur Clavier.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Appuyez sur le Menu déroulant à droite de la clé que vous souhaitez modifier.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Robinet Verrouillage des majuscules.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Vous pouvez remapper les autres touches de fonction si vous le souhaitez, mais le verrouillage des majuscules est le seul écart majeur que la plupart des utilisateurs voudront corriger.

Préparez votre Chromebook pour le cours

Vous maîtrisez les outils pour rendre votre Chromebook plus pratique pour le travail en classe, mais vous aurez besoin de plus que des raccourcis clavier Chromebook pour en tirer le meilleur parti. Voici quelques accessoires indispensables pour rendre votre Chromebook encore meilleur !

