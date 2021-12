20 secrets de Kick-Ass sur Charlie’s Angels révélés

19. Dans une interview avec Vulture, Thandie Newton a révélé qu’elle avait refusé le rôle d’Alex, expliquant qu’elle était mal à l’aise après des conversations avec Amy Pascal, puis à la tête de Sony Pictures.

« Elle est essentiellement en train de dévider ces stéréotypes sur la façon d’être plus convaincante en tant que personnage noir », a déclaré Newton. « Tout ce qu’elle disait, je me disais : ‘Non, je ne ferais pas ça.’ Elle me dit : « Ouais, mais tu es différent. Tu es différent. » C’était Amy Pascal. Ce n’est pas vraiment une surprise, n’est-ce pas ? Avouons-le : je n’ai pas fait le film en conséquence. «

vingt. Nia longue a également abordé ses problèmes avec le processus de casting pour le film, alléguant à Insider qu’on lui avait dit qu’elle était « trop ​​vieille » à côté de Barrymore et Diaz pour jouer le rôle d’Alex. (Long a deux ans de moins que Liu.)

« J’étais comme : « Quoi ? » Longtemps réfléchi. « J’adore Drew Barrymore, je pense qu’elle est incroyable, mais je pense que c’était juste une belle façon de dire que vous êtes un peu trop noir. Personnellement, c’est ce que je pense. Parce que si vous remarquez qu’il n’y avait pas de peau brune [actors]. Je veux dire, honnêtement, j’aurais été la chose la plus noire du film. »