13. Début août, Virgin Records et 20th Century Fox ont confirmé que les dates de sortie prévues à la mi-août pour la bande originale et le film seraient retardées de trois semaines au milieu du rétablissement continu de Mariah. La sortie de la bande originale a été repoussée au 31 septembre. 11 septembre, et le film sortirait désormais en salles le 11 septembre. vingt-et-un.

14. Le film est en effet sorti le 11 septembre. 21, 10 jours après les événements dévastateurs du 11 septembre. Lors de la première qui a eu lieu le 7 septembre. Le 21 janvier, Mariah a déclaré qu’elle espérait que le film pourrait offrir au public une diversion légère, mais que “rien ne peut éclipser les événements qui se sont déroulés, et je dois rester concentré sur cela”.

15. Il va sans dire que Glitter n’était pas vraiment un succès. Le film a rapporté un total de 5,2 millions de dollars au box-office sur un budget de production annoncé de 22 millions de dollars, et après les mauvaises performances du film et de la bande originale, Virgin Records a retiré Mariah du label alors qu’elle venait de la signer des mois auparavant. Les critiques n’ont pas non plus été impressionnés, le film détenant une cote d’approbation de six pour cent sur Rotten Tomatoes.