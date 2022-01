20 secrets sur le diable s’habille en Prada ? Innovant

Jamais une actrice ne s’est sentie aussi reconnaissante de ne pas être le premier rôle.

Parce que plus d’une décennie et demie plus tard, Tracie Thoms peut encore se rappeler la terreur qu’elle a ressentie quand Meryl Streep a prononcé ces premiers mots intensément étouffés à la lecture de la table Le Diable s’habille en Prada. « Nous pouvions à peine l’entendre », a déclaré Thoms, interprété dans le rôle de l’étudiante diplômée Lily, la meilleure amie fidèle de Anne Hathawayest Andy Sachs.

Au début, Thoms a expliqué à E! News, elle pensait que la triple lauréate d’un Oscar parcourait simplement le matériel, formulant toujours comment elle voulait jouer la rédactrice en chef de Runway sans vergogne exigeante, Miranda Priestly, une interprétation pas si lâche de Vogue. Anna wintour. « Certains acteurs, lorsqu’ils arrivent à la table des lectures, attendent toujours de faire le processus d’exploration du personnage », a-t-elle noté. « Donc, ils n’essaient pas de prendre des décisions tôt. »

Mais, « peut-être, une page et demie », a déclaré Thoms à propos du script, adapté de Lauren WeisbergerLe roman très populaire du même nom, une prise sur son temps en tant qu’assistante de Wintour, « J’étais comme, » Oh, non. C’est le choix. Oh mon dieu, c’est la chose la plus géniale que j’ai jamais vue dans ma vie. ‘ Parce que cela obligeait tout le monde à table à se pencher vers elle, vers Miranda. »