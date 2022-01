20 superbes photos des championnats des États-Unis 2022

Les championnats américains de patinage artistique 2022 se termineront dimanche, et quand tout sera terminé, l’équipe de patinage artistique de l’équipe américaine pour les Jeux olympiques de Pékin 2022 sera finalisée.

Cependant, bien que l’événement fasse en quelque sorte office d’essais olympiques, ce n’est pas le seul facteur déterminant pour qui fait l’équipe – même si c’est toujours très important. En plus des championnats américains, le comité de sélection chargé de décider qui fait partie de l’équipe évaluera également les athlètes sur leurs travaux remontant aux championnats nationaux de l’année dernière avant de finaliser la liste olympique.

Samedi après-midi avec un jour de compétition à faire, les concurrentes du simple féminin de l’équipe américaine étaient le seul groupe annoncé, et la championne américaine Mariah Bell, la finaliste Karen Chen et Alysa Liu – qui n’ont pas terminé la compétition ce week-end après avoir été testées positives pour COVID -19 vendredi et retrait – représentera l’équipe américaine.

Peu importe qui fait partie de l’équipe olympique, ce que ces athlètes font sur la glace est vraiment spectaculaire et incroyable. Alors même si la compétition n’est pas encore terminée, voici quelques-unes des photos de patinage artistique les plus époustouflantes.

Mariah Bell

© AP Photo/Mark Zaleski

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Alysa Liu

© Andrew Nelles/Le Tennessee

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Nathan Chen

© John David Mercer-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Audrey Lu et Misha Mitrofanov

© Andrew Nelles/Le Tennessee

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Jason Brown

© Matthieu Stockman/.

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Karen Chen

© AP Photo/Mark Zaleski

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Ryan Dunk

© AP Photo/Mark Zaleski

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Jessica Calalang et Brian Johnson

© Andrew Nelles/Le Tennessee

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Or Gracie

© AP Photo/Mark Zaleski

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Starr Andrews

© John David Mercer-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Mariah Bell

© AP Photo/Mark Zaleski

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Livvy Shilling et Ryan ODonnell

© John David Mercer-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Yaroslav Paniot

© John David Mercer-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Gabriella Izzo

© Matthieu Stockman/.

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Vincent Zhou

© AP Photo/Mark Zaleski

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Karen Chen

© Matthieu Stockman/.

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Artur Dmitriev

© John David Mercer-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Vincent Zhou

© Matthieu Stockman/.

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Cara Murphy et Joshua Levitt

© John David Mercer-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics

Liam Kapeikis

© John David Mercer-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/us-figure-skating-championships-mariah-bell-nathan-chen-karen-olympics