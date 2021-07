20 titres dans une carrière idéale mais irréaliste pour Max Verstappen

Max Verstappen aimerait gagner chaque course et terminer sa carrière 20 fois champion du monde, mais sait que c’est « irréaliste ».

Le Néerlandais dispute sa première bataille pour un championnat du monde en Formule 1, et en ce qui concerne ses rivaux, essayer de battre le septuple champion Lewis Hamilton au trophée est à peu près aussi difficile que possible.

Après leur collision à Silverstone et le DNF résultant de Verstappen, l’avance du pilote Red Bull sur Hamilton a été réduite à huit points, mais il n’est pas un concurrent qui regarde au-delà de la course à venir.

Et cela a été souligné dans sa réponse lorsque BBC Sport lui a demandé quels étaient ses objectifs pour l’avenir, quelle que soit la fin de la course au titre 2021.

“Mon ambition est de gagner chaque course, d’être en pole chaque week-end et de remporter 20 championnats du monde”, a-t-il déclaré.

« Mais c’est irréaliste. Vous avez besoin de chance dans votre vie et d’une voiture très dominante et ce n’est pas toujours le cas qu’une équipe soit dominante pendant si longtemps.

“J’essaie de faire de mon mieux cette année et nous verrons ensuite ce qui se passera l’année prochaine.”

Bien qu’il n’ait encore que 23 ans, Verstappen est déjà un vétéran de la grille de Formule 1 ayant fait ses débuts à l’âge de 17 ans en 2015.

Les dernières saisons ont semblé être une montée en puissance constante vers la position où il se trouve maintenant, enfin un défi pour le titre, et s’il réussit dans cette quête, la fanfare autour de Verstappen ne fera que se renforcer.

Mais ce n’est pas une personne qui se soucie de la célébrité ou qui a soif d’être sous les projecteurs, donc cela ne changerait en rien sa vie personnelle.

“Peu importe que je sois prêt ou non”, a répondu Verstappen lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt pour le nouveau niveau d’attention qu’attire le titre de champion du monde.

« Je sais sur quoi je dois me concentrer. Si vous devenez plus célèbre ou autre, cela n’a pas d’importance. Je dois me produire ici le week-end, puis je rentre chez moi et passe du temps avec ma famille et mes amis et vous ne me voyez pas beaucoup.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Verstappen a toujours porté cette approche froide avec lui sur la piste de course, amenant même parfois son père Jos à craindre que son fils ne soit pas si intéressé.

« J’ai toujours été comme ça, mon père était parfois un peu inquiet que je ne puisse pas être dérangé ou que je sois trop détendu », a-t-il expliqué.

«Mais j’ai dit:« Papa, ne t’inquiète pas, c’est juste la façon dont je l’aime et la façon dont je m’approche pour entrer dans un week-end de course ou, comme, ma zone.

« Jusqu’en F1, il était toujours inquiet à ce sujet, mais il pouvait aussi voir qu’il ne pouvait pas affecter cette partie de ma préparation. Aujourd’hui encore, mon père est plus enthousiaste que moi à l’idée de commencer le week-end de F1.

“On m’envoie tellement de choses, mon père me pose des questions sur le week-end, et je me dis ‘Je le saurai quand j’arriverai sur la piste.’

« Au final, c’est comme ça. Je peux vous raconter une histoire de 10 minutes sur ce que je pense, mais 70% du temps, cela s’avère différent. Je préfère donc économiser l’énergie et dire simplement que nous allons découvrir et voir ce qui se passe. C’est comme ça que je l’aborde, du moins. Je suis assez détendu à ce sujet.