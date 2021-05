20 titres essentiels du héros de la pop latine

Les dynasties pop sont notoirement peu fiables lorsqu’il s’agit de lancer des carrières durables.Enrique Iglesias, le fils de l’auteur-compositeur-interprète le plus titré d’Europe de tous les temps, Julio Iglesias, ne semblait donc pas être un candidat pour la carrière spectaculaire qui a suivi. Mais à la fin du 20e siècle, un morceau de pop latino enfoui sur une bande originale de film de Will Smith largement oubliée est devenu un succès international surprise, et puis… ça a continué. Avec de nombreux albums à succès, d’innombrables vidéoclips et des dizaines de singles massifs, Enrique a gardé une longueur d’avance sur le marché instable de la pop pour devenir l’un des artistes espagnols les plus vendus de tous les temps. Aujourd’hui, nous célébrons son anniversaire (8 mai 1975) et choisissons 20 des meilleures chansons d’Enrique Iglesias, démontrant à quel point cette histoire s’est déroulée.

Écoutez le meilleur d’Enrique Iglesias sur Apple Music et Spotify, et faites défiler vers le bas pour nos meilleures chansons d’Enrique Iglesias.

Meilleures chansons d’Enrique Iglesias: 20 titres essentiels du Latin Pop Hero 20: Rhythm Divine

Le deuxième single des débuts en anglais d’Enrique, Enrique, a suivi la formule pop euphorique établie par le premier – «Bailamos». Il est venu de la même équipe de rédaction de Paul Barry et Mark Taylor, qui avait marqué le plus grand succès de Chersa longue carrière avec l’un des singles les plus vendus au monde: «Believe». «Rhythm Divine», connu sous le nom de «Ritmo Total» sur les marchés latins, a fait partie du Top 40 aux États-Unis et a dominé les charts en Espagne.

19: Not In Love (avec Kelis)

En 2004, Enrique était en quelque sorte un habitué des charts, et la campagne pour son septième album studio, 7, touchait à sa fin lorsque ce morceau est sorti comme son dernier single. Kelis a ajouté sa voix à une version élargie de la piste et la course à la saveur urbaine a dépassé les attentes lorsqu’elle a atteint le Top 5 du Royaume-Uni. Malgré son succès, «Not In love» serait le dernier single officiel d’Enrique Iglesias pour trois ans.

18: Heartbeat (avec Nicole Scherzinger)

Au fur et à mesure que la distribution de la musique devenait de plus en plus complexe, le calendrier de sortie d’Enrique devenait plus diversifié, différents marchés produisant des niveaux de succès extrêmement différents. La carrière post-Pussycat Dolls de Nicole Scherzinger s’est avérée plus fructueuse en Europe, il était donc peut-être inévitable que cette ballade électro y réussisse. Les territoires sous-jacents adoraient aussi «Heartbeat», et la piste a obtenu le statut de double platine en Australie. Dans un catalogue assez torride, c’est certainement l’une des chansons les plus séduisantes d’Enrique!

17: Subeme La Radio

Enrique a sauté parfaitement entre les pistes anglaises et espagnoles tout au long de sa carrière, mais ce méga-hit latin de 2017 a vraiment franchi le pas et a fait sensation à peu près partout. Zion & Lennox, de Porto Rico, et Descemer Bueno, de Cuba, figuraient sur l’original, tandis qu’un remix avec Sean Paul ajoutait l’ingrédient supplémentaire quelque peu improbable du vainqueur britannique de The X Factor 2016, Matt Terry. L’implication de ce dernier a peut-être été une police d’assurance pour sécuriser le retour d’Enrique dans le Top 10 britannique pour la première fois en trois ans, mais cette excellente piste, soutenue par une vidéo tournée à Cuba, n’avait pas besoin de peu d’aide pour devenir un autre succès.

16: Experiencia Religiosa

Bien avant qu’Enrique n’essaye de percer les charts internationaux, il faisait un gros tabac sur le marché latin. Ce single de 1995 a été tiré de son premier album éponyme et a été nommé chanson pop de l’année aux Lo Nuestro Awards. Une envolée gospel ballade, elle a également attiré l’attention de Boyzone, qui en a enregistré une version – rebaptisée «Mystical Experience» – pour l’édition américaine de leur album A Different Beat.

15: Soyez avec vous

Il est extraordinaire de penser que ce hit aux États-Unis n’a pas réussi à obtenir même une sortie au Royaume-Uni en tant que single en 2000. «Be With You» est issu de l’équipe de rédaction à succès derrière «Bailamos», avec une production dirigée par Brian Rawling et imprégnée de sa marque de commerce tromperie de pop-club. Enrique a également co-écrit le morceau, qui était la première fois qu’une de ses co-compositions en anglais était choisie pour une sortie unique. Cela a aidé l’album parent, Enrique, à se vendre à plus d’un million d’exemplaires aux États-Unis.

14: I’m A Freak (avec Pitbull)

La première sortie multi-marché de l’album Sex And Love, “I’m A Freak” n’était pas la première collaboration entre Enrique et le rappeur américain, mais ce banger pop-house était un énorme succès de club mondial inévitable. Il est également devenu un grand succès crossover à travers l’Europe en 2014, mais n’a étonnamment pas réussi à percer le Billboard Hot 100. Peut-être qu’ils n’étaient tout simplement pas d’humeur à faire la fête cette année-là!

13: El Perdon (avec Nicky Jam)

«El Perdon» – ou «Forgiveness» – a commencé sa vie comme un solo coupé par la star du reggaeton Nicky Jam jusqu’à ce qu’Enrique décide de collaborer sur le morceau. La chanson est devenue l’un des plus grands succès de genre de tous les temps, dépassant le palmarès des chansons latines chaudes de Billboard pendant 30 semaines stupéfiantes en 2015 (avec seulement un autre morceau d’Enrique améliorant cette incroyable série). Sans surprise, ce fut le succès fulgurant des cérémonies de remise des prix de la saison, remportant la meilleure performance urbaine aux Grammys latins.

12: J’aime ce que ça fait (avec Pitbull et les WAV.s)

Le producteur légendaire RedOne a travaillé avec le meilleur de la pop contemporaine, y compris Akon et Nicki Minaj, et rejoint Enrique pour son neuvième album studio, Euphoria. Cette collaboration a vu Enrique de nouveau jumelé avec Pitbull et The WAV.s, mais il a été abandonné d’Euphoria (peut-être parce que l’album comprenait déjà «I Like It») et a finalement atterri sur les éditions de luxe de la prochaine version, Sex, And Love. Découvrez la superbe vidéo des coulisses, offrant un aperçu du style de vie à grande vitesse d’Enrique. Nous aimerions aussi ce que ça fait!

11: Accro

La diversité du catalogue d’Enrique est parfaitement illustrée par ce morceau hypnotique de soft-rock. Il a été choisi comme le premier single de l’album 7 d’Enrique, mais la secousse des coupes pop et club plus typiques d’Enrique s’est avérée trop courageuse pour les programmeurs de radio aux États-Unis, qui n’ont pas réussi à le soutenir largement. Néanmoins, “Addicted” est devenu un hit européen assez solide avec un pic n ° 11 au Royaume-Uni.

10: yeux tristes

Les sourcils de la salle de conférence ont probablement été soulevés lorsqu’une vidéo torride de David LaChapelle a été livrée pour soutenir la sortie de ce Bruce Springsteen couverture. Le clip a été discrètement abandonné, mais cette interprétation d’une grande chanson offre une magnifique gamme mélodique et reste l’une des rares incursions d’Enrique dans les catalogues des autres.

9: Échapper

Alors que la carrière d’Enrique a explosé dans les premières années du 21ème siècle, sa musique a saturé tous les marchés et le mélange facile d’influences contemporaines s’est prêté à de multiples remixes. Un fantastique mix club de Giorgio Moroder avec Lady Gaga Le collaborateur Fernando Garibay a contribué à pousser ce mélange pop léger au sommet des charts de danse américains. L’apparition surprise de l’as du tennis Anna Kournikova dans la vidéo racée a fait trembler les langues… et cette fois, les rumeurs avaient du contenu. Le couple a maintenant des jumeaux!

8: Dirty Dancer (avec Usher, avec Lil Wayne)

Les collaborations pop ne sont pas beaucoup plus brillantes que cela. Sorti en mai 2011 et enregistré pour Euphoria, ce club banger a été produit par RedOne et, sous sa forme remixée, est devenu un grand succès. La vidéo super lisse, réalisée par Yasha Malekzad, a été vue plus de 130 millions de fois et le morceau a inévitablement atteint le sommet des charts de danse américains.

7: Puis-je avoir ce baiser pour toujours? (avec Whitney Houston)

Cela dit quelque chose du buzz entourant Enrique au tout début de sa carrière internationale qu’il a pu obtenir les services d’une icône comme Whitney Houston. Enregistré en premier pour son premier album, “Could I Have This Kiss Forever?” a été refait dans un style plus uptempo pour la sortie mondiale d’un single à la fin de 2000. Ce classique sensuel de l’auteur-compositeur Dianne Warren reste le meilleur duo que Whitney ait jamais enregistré.

6: Bailamos

À bien des égards, c’est là que l’histoire d’Enrique commence vraiment. «Bailamos» a explosé à la radio au dernier été du siècle dernier avec son mélange accrocheur de notes de tête pop et flamenco contemporaines. Alors qu’Enrique n’était déjà pas étranger au succès des charts latins, deux semaines au sommet du Billboard Hot 100 ont dépassé les attentes. Une poignée de vidéos ont été enregistrées pour le morceau, qui est resté longtemps dans la mémoire (contrairement au film de Will Smith Wild Wild West, dans lequel il a été présenté pour la première fois).

5: Tonight (I’m Lovin ‘You) (avec Ludacris et DJ Frank E)

L’un des plus grands succès d’Enrique des années 2010, la tension entre la charge érotique de la chanson et ce que les programmeurs de radio seraient heureux de jouer est palpable dans cette piste de danse urgente. Avec le rappeur Ludacris le rejoignant sur la vidéo, le mix a porté ses fruits avec un retour dans le Top 10 américain et de fortes ventes dans le monde. Et cette tension dont nous parlions? Il y a un tour de phrase de choix sur une coupe alternative qui semble plus en phase, mais assurez-vous qu’il n’y a personne de disposition sensible à portée de voix …

4: J’aime ça (avec Pitbull)

Mélangeant les langues pour la première fois sur Euphoria, le mélange espagnol et anglais de morceaux sur un seul album était un signe de la confiance croissante d’Enrique qu’il pouvait satisfaire et développer les deux marchés en même temps. Ce classique électro-pop de RedOne a été un énorme succès en 2010 et contient un clin d’œil à Lionel Richie«All Night Long (All Night)» dans le cadre d’un mélange frénétique de monstres. Il a été nommé Winning Song aux BMI Latin Awards 2012, a atteint le Top 10 des deux côtés de l’Atlantique et a dominé les palmarès des clubs américains.

3: Le savez-vous? (La chanson de ping-pong)

Le risque d’être qualifié de nouveauté n’a pas dissuadé Enrique de nommer ce numéro de synth-pop midtempo d’après la source de son échantillon distinctif, qui a contribué au lancement de sa huitième collection studio, Insomniac. C’est un truc tellement intelligent pour une chanson qu’il est surprenant que personne n’y ait pensé auparavant! Ceci, et la version espagnole, «Dimelo», s’est avéré un énorme succès, culminant à un impressionnant n ° 3 au Royaume-Uni. Et la vidéo ironique suscite aussi un sourire…

2: Bailando (avec Descemer Bueno et Gente De Zona)

Cette chanson record a obtenu 41 semaines stupéfiantes au n ° 1 du classement latin américain dans sa version espagnole et a connu un succès international presque universel sous une forme remixée en anglais avec Sean Paul. Il a également nettoyé le temps des récompenses, avec trois Grammys latins et de nombreuses récompenses au Billboard. «Bailando» est une chanson pop latine classique avec suffisamment de saveur urbaine pour faire le croisement dans les marchés adjacents.

1: héros

Dans un monde choqué qui lutte pour retrouver son sang-froid après les atrocités du 11 septembre, «Hero» semble être une chanson pour le moment. Cette tendre ballade a été jouée sur fond de chagrin inimaginable et est devenue une sorte d’hymne autour de la planète. Il a dominé les charts Billboard et est également devenu le premier n ° 1 d’Enrique au Royaume-Uni. Une vidéo riche en intrigue a ajouté un intérêt supplémentaire à une chanson qui, en vérité, n’avait besoin que de peu de soutien; L’impact de cette composition obsédante et de la voix délicate d’Enrique s’est prolongé.

