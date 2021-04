20 titres essentiels pour les amoureux

Ayant formé une série de groupes scolaires à Crawley, dans le Surrey, au milieu des années 70, Le traitement ont la réputation d’être l’un des groupes les plus importants et les plus influents d’Angleterre. Leurs premières offrandes mélangeaient un amour de David Bowie et Jimi Hendrix avec l’énergie et l’éthique DIY du punk, mais leur capacité à lancer instantanément des chansons pop accrocheuses les a amenés à avoir une série de succès dans les charts, tout en créant des albums acclamés par la critique – une astuce rare, en effet. Les meilleures chansons de Cure chevauchent ces deux extrêmes, révélant l’ampleur et la profondeur remarquables du travail du groupe.

Menés par le chanteur / guitariste / compositeur Robert Smith, ils ont connu plus que leur juste part de changements de line-up, avec divers membres qui vont et viennent et reviennent à travers les 40 ans d’histoire du groupe. En 2019, ils ont été intronisés au Rock And Roll Hall Of Fame et devraient dominer l’affiche à Glastonbury pour une quatrième fois invaincue, et annoncer leur premier nouvel album studio en une décennie.

Choisir seulement 20 des meilleures chansons de Cure dans un catalogue aussi vaste n’est pas une tâche facile. Dites-nous quelle est votre préférée, ou quelles chansons nous aurions dû inclure, dans la section commentaires ci-dessous …

20: Voiture neuve (1996)

Un peu bizarrement, même Robert Smith dit qu’il ne sait pas pourquoi ce single de 1996 s’appelait «Mint Car», avouant que c’était juste le titre original de la démo de la chanson faite par le bassiste de longue date Simon Gallup. Aujourd’hui, il est à juste titre noté aux côtés de leur vaste catalogue de grandes chansons pop, mais quand il est sorti, au milieu de Britpop et Cool Britannia, il n’a pas réussi à dépasser les limites inférieures du Top 40. Robert est philosophique sur sa réception, comme il l’a expliqué à Entertainment Weekly, «je pensais que c’était une meilleure chanson que ‘Friday [I’m In Love]». Mais ça n’a absolument rien fait parce que nous n’étions pas le groupe à l’époque. Le zeitgeist n’était pas juste. Cela m’a appris qu’il y a parfois un point de basculement, et si vous êtes le groupe, vous êtes le groupe, même si vous ne voulez pas l’être, et vous ne pouvez rien y faire.

19: Haut (1992)

Après l’intensité en couches de Désintégration, les fans qui attendaient avec impatience de nouveaux morceaux attendaient autre chose que le single léger et lumineux «High». Au cours des entretiens à cette époque, Robert a régulièrement suggéré que la fin était proche pour The Cure, une suggestion soutenue par certaines des chansons de l’album Wish – notamment la plus proche, «End».

18: Pourquoi ne puis-je pas être vous? (1987)

Tiré du double album de 1987 Embrasse-moi Embrasse-moi Embrasse-moi, “Pourquoi ne puis-je pas être vous?” est, comme «Let’s Go To Bed», une tentative délibérée de faire un single pop jetable, et le groupe s’est amusé avec la vidéo qui l’accompagne. «Nous voulions être cinq étoiles dans cette vidéo et c’est à cela que nous pensions que cinq étoiles ressemblait, parce qu’aucun de nous n’est très à la hauteur des dernières…», a déclaré Robert. «Et quand nous avons vu Five Star, nous avons pensé, bon chagrin! – nous ne leur ressemblions en rien! Robert a expliqué comment, pour une fois, le groupe a dû rester sobre pendant le tournage de la vidéo, afin de pouvoir se concentrer sur ses pas de danse.

17: Les Lovecats (1983)

En 1983, The Cure suit une trilogie de disques de plus en plus intenses et sombres en se réinventant en pop stars. De retour dans la maison de ses parents, où il avait grandi, Robert a affirmé qu’il lui avait fallu quelques semaines pour récupérer: «J’étais, comme, totalement parti. Et j’ai décidé de devenir une pop star. «The Lovecats» est devenu le premier succès du groupe dans le Top 10 britannique. Robert a déclaré au magazine Rolling Stone: «Avec ‘The Lovecats’, j’ai suggéré que nous allions faire quelque chose qui ressemble à une version Disney du jazz, basée autour des Aristochats. Et soudain, tout ce que nous avons fait a commencé à se vendre.

16: Charlotte parfois (1981)

«Charlotte Parfois» est basé sur un roman pour enfants de 1969 du même nom, dans lequel Charlotte éponyme remonte dans le temps jusqu’en 1918, changeant de place avec une fille de son pensionnat des décennies plus tôt. Robert a apprécié le livre à l’adolescence et c’était l’une de ses nombreuses chansons qui s’inspireraient des livres. «Il y a eu beaucoup d’influences littéraires sur nous au fil des ans», a déclaré Robert à la Radio 104,5 de Philadelphie en 2008. «Charlotte Parfois» était un ascenseur très direct, en fait, le titre et tout. Je trouvais que c’était sympa à l’époque, ça convenait juste à la chanson, j’ai vraiment aimé l’idée.

15: rue Fascination (1989)

Sorti à l’apogée de sa renommée, Disintegration était un disque épique et tentaculaire, avec la majorité des chansons enregistrant plus de cinq minutes, et la plus longue presque le double. Peut-être la chanson la plus crue de cet album, «Fascination Street», a été écrite pour se préparer pour une soirée sur Bourbon Street à La Nouvelle-Orléans.

14: La promenade (1983)

Le premier d’une trilogie de singles autonomes qui serait compilé sur l’album japonais Whispers, “The Walk” a annoncé le dernier – et le plus extrême – changement de direction de The Cure et a été leur premier succès dans le Top 20. Sorti à peu près au même moment que “Blue Monday” de New Order, les deux singles ont souvent été comparés, bien que Robert ait rejeté toute suggestion selon laquelle son disque était influencé par le groupe de Manchester: “Je pense que” Blue Monday “est sorti un peu plus tôt que” The Walk, ‘mais je voulais que ça ressemble au groupe Japan, pas à New Order. ”

13: Une lettre à Elise (1992)

Pour cette chanson sous forme de lettre, Robert aurait été inspiré par les Lettres à Felice de Franz Kafka. Il l’a décrit comme un «morceau de flux de conscience», et c’est l’une des chansons les plus subtiles de l’album Wish de 1992. Cette chanson de résignation est portée par l’un des solos de guitare les plus émouvants – et glorieux – de Robert, dans une section instrumentale euphorique et inspirée.

12: Primaire (1981)

Le premier single extrait de l’album funéraire Faith de 1981 a vu Robert Smith changer sa guitare à six cordes habituelle pour une Fender Precision Bass (il n’y a pas de guitares sur le disque, seulement des basses). L’enregistrement de cet album a été une période difficile pour le groupe, la grand-mère de Robert mourant en même temps qu’ils faisaient un album déjà fortement plongé dans la perte et la mortalité. Curieusement, «Primary» a été le premier single de Cure à recevoir un remix spécial de 12 pouces; le fait que cette version alternative n’a jamais été incluse dans aucune autre version officielle de Cure en fait un objet de collection.

11: Berceuse (1989)

Au moment de l’album Disintegration de 1989, The Cure devenait l’un des plus grands artistes au monde. Le premier single très attendu de cet album, “Lullaby”, parle d’un cauchemar dans lequel Robert est visité dans la nuit par un arachnide terrifiant, qui se met à le recevoir pour le dîner. Les fans ont spéculé sur la signification plus profonde, mais une chose qui est incontournable est la sensation étouffante de la chanson, qui est devenue le seul succès du Top 5 britannique de The Cure.

10: 10: 15 samedi soir (1979)

La chanson d’ouverture de Three Imaginary Boys, le premier album de The Cure en 1979, 10:15 Saturday Night a été écrite par Robert Smith, 16 ans. Autobiographique dans le contenu, Smith était assis à la table de la cuisine dans la maison de ses parents, buvant la bière de son père et regardant le robinet goutte à goutte goutte à goutte goutte à goutte goutte à goutte goutte à goutte goutte à goutte goutte à goutte …

9: Chanson d’amour (1989)

«J’ai écrit ‘Lovesong’ pour Mary, ma femme, comme cadeau de mariage, et je l’ai mis sur l’album pour être un peu romantique», a expliqué Robert à propos de ce single de 1989. «Je pensais que c’était la chanson la plus faible là-bas, et tout à coup, elle est devenue n ° 2 en Amérique. Il a été gardé en haut par, comme, Janet Jackson. Je me suis dit: De toutes les chansons que j’avais écrites, c’est celle qui se déchaîne. C’était assez décevant. «Lovesong» a depuis été enregistré par un certain nombre d’autres artistes, dont Adele, qui l’a repris sur son album à succès mondial 21.

8: Vendredi je suis amoureux (1992)

Un autre dans la lignée des «chansons pop stupides» avouées, «Friday I’m In Love» a été un énorme succès international pour The Cure, malgré – ou peut-être à cause – d’être, comme Smith l’admet, tellement hors de son caractère: « Les gens pensent que nous sommes censés être les leaders d’une sorte de mouvement sombre. Je pourrais m’asseoir et écrire des chansons sombres toute la journée, mais je ne vois tout simplement pas l’intérêt.

7: Allons au lit (1983)

Se rappelant comment il en est venu à écrire «Allons au lit», Robert a avoué: «Je pensais que c’était stupide. C’est une blague. Toutes les chansons pop disent en gros: «S’il vous plaît, couchez-vous avec moi». Je vais donc le rendre aussi flagrant que possible, en le réglant sur ce riff de synthé ringard. Comme Robert le racontera plus tard, lorsqu’il l’a joué pour la première fois sur le label Fiction, il a été accueilli avec un silence de pierre. «Ils m’ont regardé, comme, c’est ça. Il l’a vraiment perdu. Ils ont dit: «Vous ne pouvez pas être sérieux. Vos fans vont le détester. »Et pourtant, plus de 35 ans plus tard, il reste un favori de la scène live de The Cure.

6: Près de moi (1985)

Un autre single tiré de The Head On The Door, “Close To Me”, présentait une vidéo désormais emblématique réalisée par Tim Pope, dans laquelle The Cure est entassé claustrophobiquement dans une armoire, qui plonge ensuite d’une falaise dans la mer, où le groupe commencer à se noyer. Parlant de la chanson, Robert a dit: «C’est comme des jours où vous vous réveillez et que vous souhaitez simplement, à la fin de la journée, que vous ne l’aviez pas fait, parce que vous n’avez rien fait, c’est juste un procès.»

5: Photos de toi (1989)

La chanson Cure préférée des fans par les lecteurs du magazine Rolling Stone, “Pictures Of You” aurait été inspirée par de vieilles photos que Robert a trouvées de sa partenaire de longue date, Mary, à la suite d’un incendie à leur domicile. Cependant, comme Robert a donné un certain nombre d’autres réponses sur ce qui a inspiré la chanson, il est difficile de le savoir avec certitude. Sur le plan thématique, cependant, il est assez clair, comme il le disait à Music Box TV en 1989: «Il s’agit de l’idée que vous avez de quelqu’un. Cela revient un peu à une chanson comme ‘How Beautiful You Are’ [from Kiss Me Kiss Me Kiss Me]. L’idée que vous avez de quelqu’un n’est pas vraiment ce que cette personne est. Parfois, vous perdez complètement le contact avec ce qu’une personne est devenue. Vous voulez juste vous accrocher à ce qu’ils étaient.

4: Entre les jours (1985)

Le premier single de l’album du groupe en 1985, The Head On The Door, «In Between Days» était un autre single du Top 20 britannique pour The Cure, mais, de manière significative, c’était aussi leur premier à percer dans le Billboard Hot 100 américain. -et-une chanson pop légère, quoique avec une obscurité lyrique et une ambiguïté, Robert l’a écrite sur sa première guitare acoustique à cordes d’acier. Il était accompagné d’une vidéo Day-Glo mémorable, l’une des nombreuses réalisées par Tim Pope, avec qui le groupe a commencé à travailler en 1982 – une relation qui durera des décennies.

3: Les garçons ne pleurent pas (1979)

Initialement sorti en single en 1979, “Boys Don’t Cry” est la première chanson pop classique de The Cure, bien qu’elle n’atteigne pas les charts jusqu’à ce que le groupe la retravaille en 1986. Déguisée derrière une mélodie brillante et rebondissante, c’est l’histoire d’un jeune homme qui ne peut pas permettre à ses sentiments de se manifester dans un monde où les hommes étaient censés supprimer leurs émotions. Aujourd’hui, The Cure l’utilise régulièrement comme dernière chanson de leur dernier rappel pour clôturer leur gigantesque spectacle en direct.

2: Juste comme le paradis (1987)

Sûrement l’une de leurs chansons pop les plus parfaites, «Just Like Heaven» a été inspirée par un voyage au bord de la mer avec Mary, alors petite amie de Robert (maintenant épouse), avec qui il danse dans la vidéo. Une glorieuse ode à la magie d’une nuit de romance, Robert expliqua plus tard: «L’idée est qu’une nuit comme celle-là vaut 1000 heures de corvée.» Dinosaur Jr a repris de façon mémorable «Just Like Heaven» en 1989.

1: Une forêt (1980)

Robert Smith a décrit s’en tenir à sa vision de la façon dont «A Forest» devrait sonner, malgré les suggestions du patron du label Chris Parry selon lesquelles une version plus adaptée à la radio pourrait leur fournir un disque à succès: «J’ai dit:« Mais c’est comme ça que ça sonne . C’est le son que j’ai dans ma tête. Peu importe qu’il soit compatible avec la radio. »» S’en tenir à leurs armes a été fondamental pour le succès durable de The Cure. «L’une des raisons pour lesquelles les gens aiment le groupe est qu’ils ne savent jamais vraiment ce qui va se passer ensuite», a-t-il déclaré au magazine Rolling Stone. «Si nous étions prévisibles, nous n’aurions pas vraiment duré aussi longtemps.»

