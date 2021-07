200 000 $ DreamHack Open Duos de retour en août – Calendrier, format, cagnotte et plus

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur le DreamHack Open en août.

DreamHack revient dans deux semaines avec une autre série de compétitions en duo de plusieurs milliers de dollars. La série DreamHack Online Open a été un incontournable de l’ère COVID-19 des esports Fortnite. Ce qui a commencé comme une compétition en solo est passé à des duos à la fin de l’année dernière, et cela reste le format principal en 2021, en dehors des tournois Cash Cup Extra. Le mois de mai a marqué le retour tant attendu et la région NA Est a couronné les champions Degen et Ajerss. La région européenne a vu Keziix et 4zr remporter la victoire dans une course serrée.

Avec le DreamHack Open faisant ses débuts en été, ESTNN est là pour vous fournir un rappel du format, du système de notation et de la cagnotte. Nous avons également le programme du tournoi, qui débutera le 11 août. Rejoignez-nous alors que nous décomposons tout cela.

Format et calendrier

L’été n’est pas encore terminé et nous non plus ! 🌞 DreamHack Open ft. Fortnite

Europe

🔥 Manches 1 & 2 ➡️ 11 août

🔥 Chaleur 3 ➡️ 12 août

🧡 Demi-finales Aug️ 18 août

🏆 Finales ➡️ 19 août NA Est

🔥 Manches ➡️ 11 août

🧡 Demi-finales Aug️ 12 août

🏆 Finales ➡️ 18 août ℹ️ https://t.co/DNNa0dxVne pic.twitter.com/Y53kXzRlVZ – DreamHack Fortnite (@DreamHackFN) 27 juillet 2021

Vous l’avez peut-être déjà deviné, mais au cas où vous ne l’auriez pas fait, le DreamHack Open est un tournoi en duo. Le tournoi se déroule uniquement sur les serveurs européens et NA East. Les joueurs de toutes les régions sont invités à concourir, mais devront tenir compte des pings élevés et des conditions défavorables. Néanmoins, les participants des deux régions joueront dans les manches préliminaires – ceux qui gagnent suffisamment de points accèdent aux demi-finales et éventuellement à la grande finale.

Voici un aperçu des dates et heures par région :

L’Europe 

Chaleur 1 (Heures en CEST)

Mercredi 11 août de 18 h à 21 h Session de trois heures Un maximum de dix matchs chacun des duos du Top 500 se qualifie pour les demi-finales

Chaleur 2 (Heures en CEST)

Mercredi 11 août de 21h à 00h Session de trois heures Dix matchs maximum Les duos du Top 500 se qualifient pour les demi-finales

Chaleur 3 (Heures en CEST)

Jeudi 12 août de 18h à 21h Session de trois heures Dix matchs maximum Les duos du Top 500 accèdent aux demi-finales

Demi finales (Heures en CEST)

Mercredi 11 août de 19h à 22h Séance de trois heures Dix matchs maximum Les 50 meilleurs duos accèdent à la Grande Finale

Grande Finale (Heures en CEST)

Jeudi 19 août de 19h à 23h Huit matchs Un nouveau match démarre toutes les 35 minutes

NA Est

Chaleurs (Heures en HAE)

Mercredi 11 août de 19h à 22h Session de trois heures Dix matchs maximum Les duos du Top 500 accèdent aux demi-finales

Demi finales (Heures en HAE)

Jeudi 12 août de 19h à 22h Séance de trois heures Dix matchs maximum Les 50 meilleurs duos accèdent à la Grande Finale

Grande Finale (Heures en HAE)

Jeudi 18 août de 19h à 23h Huit matchs personnalisés Un nouveau jeu démarre toutes les 35 minutes

Système de notation

La structure de notation de DreamHack reste inchangée par rapport au dernier tour de mai. Les éliminations dans les manches valent quatre points chacune, tandis que ce nombre passe à six points en demi-finale et en grande finale. Les duos gagnants accumuleront 55 points pour la Victory Royale.

Voici le système de notation complet :

Victory Royale : 55 points 2e : 49 points 3e : 46 points 4e : 43 points 5e : 40 points 6e : 37 points 7e : 35 points 8e : 33 points 9e : 31 points 10e : 29 points 11e : 27 points 12e : 25 points 13e : 23 points 14e : 21 points 15e : 19 points 16e : 17 points 17e : 15 points 18e : 13 points 19e : 11 points 20e : 9 points 21e : 7 points 22e : 5 points 23e : 4 points 24e : 3 points 25e : 2 Points

Élimination: 4 points chacun (manches) & 6 points chacun (demi et grande finale)

cagnotte

Le DreamHack Open en août offre 200 000 $ supplémentaires, couvrant à la fois les régions européenne et NA East. L’Europe est en tête de liste avec 23 000 $ US pour le duo gagnant, et tous les finalistes repartiront avec un petit quelque chose.

Voici les distributions complètes des prix :

L’Europe 

1er : 23 000 $ 2e : 14 000 $ 3e : 10 800 $ 4e : 9 200 $ 5e : 7 550 $ 6e : 5 500 $ 7e : 4 400 $ 8e : 3 850 $ 9e : 3 300 $ 10e : 2 900 $ 11e-15e : 2 400 $ 16e-20e : 1 700 $ 21e-25e : 1 000 $ 26e-35e : 750 $ 36e-50e : 500 $

NA Est

1er : 13 500 $ 2e : 8 000 $ 3e : 6 600 $ 4e : 5 300 $ 5e : 4 450 $ 6e : 3 400 $ 7e : 2 650 $ 8e : 2 350 $ 9e : 2 050 $ 10e : 1 700 $ 11e-15e : 1 450 $ 16e-20e : 900 $ 21e-25e : 550 $ 26e-35e : 450 $ 36e-50e : 400 $

Quiconque souhaite participer peut se tourner vers l’onglet de compétition en jeu de Fortnite. Aucune inscription formelle n’est nécessaire, alors marquez vos calendriers pour avoir une chance de gagner une partie de 200 000 $ USD en ligne !

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Image caractéristique : DreamHack