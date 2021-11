200 000 euros par jour, cigares et voyages de luxe

11/06/2021 à 08:35 CET

Ton Calleja

Les Mossos d’Esquadra ont réussi à identifier les membres d’une organisation criminelle basée à Sofia (Bulgarie) qui a arnaqué des centaines d’investisseurs en bitcoins espagnols et qui Il gagnait entre 200 000 et 800 000 euros par jour, soit jusqu’à 10 millions par mois, comme spécifié dans un rapport préparé par la police autonome auquel El Periódico de España a eu accès. Et grâce à cet énorme revenu, les chefs de clan jouissaient d’un train de vie élevé qui se reflète dans les images de fêtes et de voyages de luxe obtenues par la police. Un juge madrilène a réussi à bloquer des crypto-monnaies d’une valeur estimée à 1,6 million d’euros.

Ce clan était structuré comme s’il s’agissait d’une entreprise traditionnelle car avait environ 250 personnes travaillant dans huit départements: commercial, technique, risque, trading desk, financier, ressources humaines, contrôle et supervision des appels. Cependant, la réalité était bien différente.

De gauche à droite, les soi-disant Kevin Becks, Iana et Benny Stoler. |

Sous la direction du département commercial, il y avait deux types de travailleurs : ceux qui se consacraient à la vérification de la documentation des clients, qui avaient été trompés avec de fausses publicités dans lesquelles des personnes célèbres endossaient la sécurité des investissements supposés dans les crypto-monnaies, et deuxièmement les « parleurs ». Ces derniers étaient chargés de convaincre les gens capté pour réaliser un premier investissement de 250 euros.

Courtiers

Au niveau suivant de l’organisation criminelle se trouvaient ceux qui étaient en charge des « rétentions »: « Ils sont les travailleurs qui attirent et demandent plus d’argent aux clients. A partir de 1 000 euros, ils pouvaient déjà effectuer des virements bancaires. Ce sont des courtiers », complète le rapport de police.

Ensuite, les « techniciens » se sont chargés de la création et de la gestion des pages web et des communications, qui ont été réalisées via l’application Skype. Pour les e-mails ils ont utilisé Outlook, « parce que de cette façon vous pouvez bloquer un client pour qu’il ne se dérange plus une fois qu’il s’est fait arnaquer ».

Le département « risque » était composé de deux personnes, qui géraient et contrôlaient les opinions exprimées sur l’entreprise sur un site Web appelé « trustpilot ». Ils ont facturé jusqu’à 25 euros pour chaque avis positif sur Konto.Fx.

Ils ont simulé les bénéfices

Dans l’espace ‘Dealind Desk’, les membres du réseau qui y étaient affectés étaient chargés de contrôler les portefeuilles des clients et de simuler les bénéfices. Il y avait six personnes de nationalité bulgare qui y travaillaient.

A une échelle plus pertinente se trouvaient les personnes dédiées aux ressources humaines, qui embauchaient du personnel ; et ceux de département financier, qui étaient ceux qui dominaient en fait l’argent de l’arnaque.

Segments de langue

Dans le service de contrôle des appels, toutes les conversations téléphoniques ont été écoutées et analysées, tandis que depuis le La supervision contrôlait les différents segments linguistiques, qui étaient l’espagnol, l’anglais et l’allemand.

Et avec cette organisation, les membres du clan ont diffusé de fausses publicités sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, qui ont capté le potentiel clients, qui ont fourni leurs données personnelles.

Image des auteurs présumés d’une arnaque à la crypto-monnaie. |

Les criminels présumés prétendaient appeler de Londres, mais en réalité ils se trouvaient au siège de l’entreprise, situé en Bulgarie, dans la capitale Sofia, ou dans une autre ville appelée Varna. Et le service informatique a créé un compte bancaire simulé, que l’escroc pourrait consulter depuis son propre ordinateur. Mais ce n’était pas réel, puisque l’argent était déposé sur un compte à l’étranger.

Jusqu’à 300 000 euros

Plus tard, ces fonds ont été transférés dans un portefeuille bitcoin, de sorte que les investisseurs espagnols et le reste de l’Europe n’avaient plus le contrôle de leur argent, perdant certains d’entre eux jusqu’à 300 000 euros : « Ici, l’entrée du Département ‘Dealing desk’, qui fournira le (faux) graphique avec les mouvements supposés, et cela fait croire au client que son argent est investi, alors qu’il ne l’est vraiment plus », conclut le rapport Mossos.

Images obtenues par les Mossos des membres du clan bulgare. |

Dans la phase finale de l’arnaque à l’achat de bitcoins, ce que les agents appellent « les brûleurs« , qui sont chargés d’expliquer aux victimes que leur « courtier » de confianceest parti, a été licencié, s’est enfui, ou toute autre excuse « . Le « brûleur » a pour tâche d’expliquer à la victime qu’il pourra récupérer l’argent, mais qu’il devra investir plus de fonds.

Bien que les chefs de clan aient fait de l’or avec cette opération, qui selon l’avocat Mauro Jordán, qui poursuit de nombreuses affaires pour des escroqueries présumées à la crypto-monnaie, aurait pu s’élever à plus de 20 millions d’euros, l’organisation avait des travailleurs qui n’étaient même pas des mileuristas, qui recevaient un pourcentage en commission des fonds qu’ils obtenaient.

Jusqu’à 3 500 euros

Ainsi, les vérificateurs recevaient, selon le pays dans lequel ils résidaient, entre 500 et 1 000 euros. Mais d’autres membres du clan ont reçu de plus grands avantages. Les vendeurs et ceux qui s’occupaient des prélèvements, selon la langue qu’ils parlaient, gagnaient entre 600 et 1 500 euros fixes, commissions mises à part. La limite maximale qu’ils pouvaient facturer était de 3 500 euros.

Les pourcentages de la commission étaient de 3 % pour la capture jusqu’à 80 000 euros ; de 4 % jusqu’à 120 000 euros ; et 5% jusqu’à 180 000 euros. Si plus de 180 000 euros étaient escroqués, la commission devait être négociée avec le chef présumé de l’organisation, qui s’identifiait sous le nom de David Berg.

Le « brûleur » facturait également 750 euros forfaitaires. Et il avait un revenu variable, puisque s’il touchait 7 500 euros en un mois reçu « un bonus » de 1 000 euros. Les « brûleurs » qui dépassaient 7 500 euros par mois ont reçu 5% des fonds obtenus. Au sommet de l’organisation criminelle se trouvait le superviseur, qui entré 7% de tout l’argent qu’il a réussi à tricher.