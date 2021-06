200 000 vaccins COVID donnés par l’Inde aux soldats de la paix de l’ONU sont déjà utilisés (porte-parole de l’ONU)

Les vaccins AstraZeneca avaient quitté Mumbai via Qatar Airways le 27 mars.

Les 200 000 vaccins COVID-19 offerts par l’Inde à tous les soldats de la paix de l’ONU sont “déjà utilisés” et un certain nombre de ces Casques bleus ont déjà été vaccinés, a déclaré le porte-parole du chef de l’ONU Antonio Guterres. “Le gouvernement indien nous avait offert” 200 000 doses “Et un certain nombre de casques bleus sont déjà, à ma connaissance, en train d’être vaccinés”, a déclaré à la presse Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général, lors de la conférence de presse quotidienne vendredi en réponse à une question sur la vaccination des soldats de la paix de l’ONU.

«Donc, sur les vaccins indiens, ceux qui, je pense, étaient AstraZeneca, c’étaient 200 000. Ils sont déjà mis à profit », a-t-il déclaré. L’Inde, l’un des plus grands pays contributeurs de troupes aux missions de maintien de la paix de l’ONU, a offert 200 000 doses de vaccins COVID-19 aux soldats de la paix de l’ONU dans toutes les missions de l’ONU. Au 31 mars de cette année, 87 889 personnes servaient dans 12 opérations de maintien de la paix dans le monde.

Le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar avait annoncé en février que l’Inde offrirait des doses de vaccin aux soldats de la paix de l’ONU.

« Gardant à l’esprit les Casques bleus de l’ONU qui opèrent dans des circonstances si difficiles, nous voudrions annoncer aujourd’hui un cadeau de 200 000 doses pour eux », avait déclaré Jaishankar lors du débat public du Conseil de sécurité de l’ONU sur la mise en œuvre de la résolution 2532 (2020) sur la cessation des hostilités dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Citant la Bhagavad Gita, Jaishankar avait dit : « Faites votre travail en ayant toujours à l’esprit le bien-être des autres.

Les 200 000 doses signifiaient essentiellement qu’il serait possible d’administrer les doubles doses requises de vaccins COVID à tous les soldats de la paix des Nations Unies dans toutes les missions. Les vaccins AstraZeneca avaient quitté Mumbai via Qatar Airways le 27 mars. La cargaison est allée à Copenhague, où elle a été stockée en toute sécurité dans une installation, reconditionnée et rapidement distribuée à toutes les missions de maintien de la paix pour les soldats de la paix.

Sur une question sur l’offre de vaccins à l’ONU depuis la Chine, Dujarric a déclaré « nous continuons à être en contact avec les autorités chinoises, comme nous le sommes avec les autorités russes. Une partie de cela avait à voir avec les vaccins déjà approuvés par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) car nous n’utilisons pas de vaccins qui ne sont pas approuvés par l’OMS.

Il a déclaré que le Secrétaire général avait directement exprimé sa gratitude envers la Russie lorsqu’il était récemment à Moscou et a également remercié les Chinois pour leur offre. “Je veux dire, nous sommes très chanceux d’avoir des États membres qui sont disposés et capables de donner des vaccins au personnel de l’ONU travaillant en première ligne pour garantir que nous continuons à faire notre travail”, a déclaré Dujarric.

Il a ajouté qu’il était également important de noter qu’avant même que les vaccins ne soient disponibles pour “certains de nos collègues sur le terrain, ils avaient continué à faire leur travail”. Dujarric a salué l’annonce faite par l’administration Biden qu’elle partagera des millions de doses de vaccins avec l’installation COVAX, ainsi que bilatéralement avec les pays qui en ont particulièrement besoin.

COVAX est une initiative mondiale visant à un accès équitable aux vaccins COVID-19 dirigée par Gavi, la Vaccine Alliance, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et l’Organisation mondiale de la santé.

« Mais je tiens également à ajouter que le Secrétaire général est extrêmement reconnaissant au Gouvernement des États-Unis pour l’inclusion du personnel des Nations Unies et des délégués des États Membres servant aux États-Unis dans son programme national de vaccination, et pour l’offre généreuse de fournir des vaccins. pour le personnel de première ligne des Nations Unies servant dans les endroits les plus difficiles et les plus dangereux du monde.

« Ce don permettra au personnel de l’ONU de rester et de fournir des services essentiels aux personnes vulnérables dans le monde de manière sûre et efficace », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le Secrétaire général renouvelle son appel à la communauté internationale pour qu’elle se rassemble pour relever le défi sans précédent de cette pandémie, et pour que les pays partagent les vaccins, en particulier avec ceux qui luttent pour faire face aux nouvelles poussées et variantes.

« Il y a un besoin urgent d’une solidarité mondiale accrue pour garantir que les vaccins soient disponibles pour tous, partout. L’accès équitable aux vaccins est une condition préalable à [ending] la pandémie et le démarrage d’une forte reprise. » À une question sur l’annonce de l’administration Biden de donner des vaccins au personnel de première ligne de l’ONU, il a déclaré que l’ONU était en contact avec la mission américaine pour déterminer ces détails, y compris les chiffres.

«Je crois comprendre que ce sera un Johnson & Johnson one-and-done, comme on dit. Mais nous essayons d’obtenir un peu plus de détails, mais nous sommes très reconnaissants pour cette offre.

